"HANINU MAJKU SAM NEKADA GLEDALA KAO SVOJU": Danijela otkrila šta sada misli o novoj porodici BIVŠEG DEČKA Petra Graša

Danijela Martinović, bivša supruga Petra Graša, progovorila je o sadašnjoj tašti nekadašnjeg životnog saputnika.

Pevačica Danijela Martinović bila je gošća u HRT-ovom serijalu “Zauvijek autor” koji govori o životima i karijerama autora muzike ili tekstova, a tema je bila Vjekoslava Huljić.

Danijela Martinović je o Vjekoslavi Huljić i saradnji s njom govorila uprkos tome što je Tončijeva i Vjekoslavina ćerka Hana udala za njenog bivšeg muža Petra Graša.

foto: Printscreen/Instagram

- Vjekoslavu poznajem od svoje 19. godine, dakle kad sam došla u Magazin. To je bio jedan vrlo, vrlo veliki zalogaj nakon Ljiljane Nikolovske, koja je po mom mišljenju i dan danas jedna od najboljih pevačica ovih prostora svih vremena, rekla je Danijela.

Dodala je da je prvi album grupe Magazin bio odskočna daska za Vjekoslavu Huljić.

- Ona je otvorila velika vrata na koja je ušla i koja su večno ostala otvorena, dodala je Danijela i naglasila da je u mladosti Vjekoslavu gledala kao drugu majku.

foto: Nemanja Nikolić

- Ja kad sam započinjala, osjećala sam tu neku žensku sigurnost u njoj i znala sam često puta, pogotovo na festivalima kad bi se viđali, kad bi ona bodrila nas, sesti joj u krilo i to je bilo zaista tako prirodno, osetila sam neku majčinsku sigurnost u njenom krilu. I to sam kasnije shvatila, to uopšte nema veze s godinama, to naprosto imate u sebi i širite to iz sebe, rekla je Danijela.

Vjekoslava je, takođe, imala samo lepe reči za Danijelu.

- Kad je došla u bend, Danijela je bila jako mlada i bila je nekih osam, devet godina u bendu i kad je otišla njena se samostalna karijera ustanovila kao jedna vrlo raskošna karijera. Zapravo tih 90-ih godina, ona je bila možda najveća zvezda zabavne muzike i njen album je bio najprodavaniji album tih 90-ih godina s hitovima “Zovem te ja” i “Da je slađe zaspati, rekla je tašta Danijelinog bivšeg supruga, a preneo CDM.

Nakon raskida sa Petrom Grašom, pevačica Danijela Martinović uplovila je u vezu sa Josipom Plavićem, bivšim kriminalističkim inspektorom.

Danijela je svog partnera inspirisala da se i on vrati muzici, te nastupa sa bendom "Izvan zakona", pa sada emotivni partneri dele još jednu zajedničku strast.

foto: Printscreen

O ljubavi prema Josipu pevačica je svojevremeno govorila za medije, otkrivši šta o njemu zaista misli:

- Zaista mi je teško govoriti o Josipu jer takvu osobu nikada nisam imala priliku da upoznam. On je moje utočište, moja sigurna luka, moja podrška i moj oslonac.

kurir.rs/blic/preneo I.L.

Bonus video:

04:15 Danijela Martinović proslavila 30 godina karijere