Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović najavila je petodnevnu posetu srpskih privrednika i vlade u Kinu i istakla da su srpski privrednici sa predstavnicima nadležnog ministarstva u kratkom vremenskom roku drugi put u toj zemlji.

- Jedinstveno je plasiranje naših proizvoda, to je veoma važno. Važna radna poseta koja je prethodila je podrazumevala posetu tri provincije. To je 350 miliona ljudi populacije u te tri provincije. Zanimljivo je da se oni pozitivno takmiče ko će biti tehnološki napredniji, aktivniji, imajući u vidu da to podiže njihov BDP. To je za poštovanje. Imali smo priliku da na krilima te posete promovišemo srpske proizvode, svi sa nestrpljenjem očekuju posetu našeg predsednika Vučića - izjavila je Mesarovićeva za RTS.

Dodala je da je tokom prethodne posete rađeno na promociji naše zemlje i srpskih vinara, te da je bilo je pet vinarija.

Foto: Printscreen RTS

- Tamo smo već prepoznati. Svi očekujemo da će pravi zamajac i konkretne rezultate dobiti nakon posete predsednika Vučića kada se očekuje potpisivanje preko 33 ugovora. Predsednik Vučić će doneti istorijske vesti za našu zemlju. Zahvaljujući ličnom odnosu predsednika Vučića i Sija izgrađen je ambijent za privlačenje njihovih investicija. Kako smo rasli kao zemlja, u smislu ekonomskom ambijenta, naravno da smo se okrenuli ka investicijama koje donose nove investicije. Svakako smo okrenuti ka transferu tehnologije Kine. Srbija je njima geografski i geopolitički važna i zato što imamo čelične odnose, jedno opšte poverenje koje se dalje gradi - navela je ministarka.

Mesarovićeva je dalje objasnila da je pred Srbijom važan cilj - što veći broj istraživanja, koja će nama doneti vrednost.

- Kineske fabrike su u jednom ciklusu reinvestiranja i proširenja pogona i asortimana. Kao zemlja u Evropi imamo jedinstvenu paltformu za saradnju sa Kinom. Sporazum o slobodnoj trgovini je dao novu dimenziju našoj pribvredi. Pored vina, rakija, prehrambeni proizvodi u najširem opusu, tu su i jabuke, suve šljive, junetina. Sporazum nam podrazumeva 10.000 artikala, a naša težnja je da promoviše aktivno sve što Srbija proizvodi. Očekuje se vrednost preko milijardu evra i da će to dovesti do otvaranja novih radnih mesta i fabrike robota, čipova, novih vrednosti, što će za posledicu imati rast penzija i plata - zaključila je Mesarovićeva.

