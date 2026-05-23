Istakla je da je Srbija vojno neutralna zemlja, da ne pripada nijednom savezu (poput NATO-a) i otvoreno posatvila pitanje zašto je Zagreb potpisao vojni sporazum sa Prištinom i Tiranom, ovenivši da to ne doprinosi dobrpsusedskim odnosima i da predstavlja kršenje Rezolucije 1244 Saveta bezbednostu Ujedinjenih nacija (SB UN).

- Svi su se naoružavaju pa se i Srbija naoružava. Srbija se naoružava zato što je vojno neutralna zemlja. Mi nismo deo nikakvog pakta, mi nismo deo NATO pakta, mi smo vojno neutralna zemlja, želimo da ostanemo vojno neutralna zemlja. Ako neko ima smisla da se naoružava, u principu to je odbrambeno naoružavanje, onda je to svakako Srbija kao vojno neutralna zemlja. Veće je pitanje zašto se Hrvatska toliko naoružava kao zemlja koja je deo NATO pakta - izjavila je Brnabićeva, na šta je reporterka RTL-a rekla da se "Hrvatska naoružava kao i sve druge zemlje NATO-a jer je to dogovor sa Samita u Hagu da se povećavaju davanja za odbranu."

​- Utoliko pre Srbija treba da se naoružava kao vojno neutralna zemlja da prati standarde koje postavljaju NATO zemlje - odgovorila joje predseddnica Skupštine Srbije.

Na pitanje hrvatske novinarke da li (Srbija) vidi opasnost u svom neposrednom okruženju i od koga, Ana Brnabić je rekla:

- Pa nadam se da nema opasnosti u neposrednom okruženju, iako mi apsolutno nije jasno zbog čega vojni sporazum između Zagreba, Prištine i Tirane. Ne smatram da je to nešto što ide u prilog dobrosusedskim odnosima, na kraju krajeva i protiv je Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Takozvana Republika Kosovo koju mi svakako ne priznajemo ni po toj rezoluciji ni nikako drugačije, ni po Kumanovskom sporazumu, ne sme da ima svoje snage bezbednosti. Ne smatram da je korektno od Hrvatske da pomaže da se krše rezolucije Ujedinjenih nacija i da se krše takvi sporazumi i ne vidim čemu to. Ali dobro, ni dan danas mi još nismo dobili odgovor zbog čega taj sporazum između Zagreba, Tirane i Prištine.

​Na to je reporterka RTL konstatovala da "sličan (sporazum) Srbija ima sa Mađarskom".

- Nije sličan. Dakle, taj mi imamo i sa Hrvatskom, ali nije ni sličan. Mi imamo situaciju u kojoj je Hrvatska tu pozvala i Sofiju da učestvuje, dakle Bugarsku. Tako da je to zanimljivo u stvari kako to baš nekako ide oko centralne Srbije! - zaključila je Ana Brnabić.