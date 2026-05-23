Demokratska stranka održala sednicu Glavnog odbora: Formiran Tim za mobilnu za izbornu mobilozaciju
Predsednik DS Srđan Milivojević poručio je da ta stranka na sednici nije odlučivala da li podržava studentsku listu, jer je ta odluka doneta još pre godinu i po dana, jasno, javno, bezrezervno i bez ijednog trenutka dvoumljenja.
- Politička odluka je doneta, a danas smo počeli da je pretvaramo u organizovanu snagu na terenu - rekao je Milivojević.
Član Predsedništva Demokratske stranke Nebojša Zelenović, govoreći o zadacima Tima za izbornu mobilizaciju, istakao je da je pred DS konkretan operativni posao, a ne samo politička deklaracija podrške.
- Zadatak Tima za izbornu mobilizaciju biće da pokrene ljude, znanje, iskustvo, lokalne odbore, članove, simpatizere i stručnjake koji razumeju izborni proces. To znači konkretan rad: organizaciju terena, čuvanje svakog glasa, mobilizaciju birača i pretvaranje izborne energije u pobedu - poručio je Zelenović.
Kurir Politika