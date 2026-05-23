Predsednik DS Srđan Milivojević poručio je da ta stranka na sednici nije odlučivala da li podržava studentsku listu, jer je ta odluka doneta još pre godinu i po dana, jasno, javno, bezrezervno i bez ijednog trenutka dvoumljenja.

- Politička odluka je doneta, a danas smo počeli da je pretvaramo u organizovanu snagu na terenu - rekao je Milivojević.

Član Predsedništva Demokratske stranke Nebojša Zelenović, govoreći o zadacima Tima za izbornu mobilizaciju, istakao je da je pred DS konkretan operativni posao, a ne samo politička deklaracija podrške.

- Zadatak Tima za izbornu mobilizaciju biće da pokrene ljude, znanje, iskustvo, lokalne odbore, članove, simpatizere i stručnjake koji razumeju izborni proces. To znači konkretan rad: organizaciju terena, čuvanje svakog glasa, mobilizaciju birača i pretvaranje izborne energije u pobedu - poručio je Zelenović.