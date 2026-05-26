Slušaj vest

Voditelji podkasta "Dobar, loš, zao" na blokaderskoj Novoj S, Marko Vidojković i Nenad Kulačin, ponovo su na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića izgovorili uvrede, ali i iskoristili priliku da uvrede i verujući narod u Srbiji.

U svojoj emisiji nisu se libili da iznesu salvu uvreda i popljuju Spasovdansku litiju, kao i Bogorodičin pojas koji je trenutno u Hramu Svetog Save na Vračaru.

- A onda, šta se dešava dalje, Mare? - govori Kulačin, da bi se Vidojković ostrvio na Spasovdansku litiju.

- Bila litija, to ti je isto crna hronika - kaže Vidojković, sa čim se Kulačin odmah složio.

- Jeste, jeste. Kažu bilo pola Beograda, meni se čini manje, ali nema veze. To što je došao Bogorodičin pojas u Srbiju, to će da nam pomogne mnogo - sarkastično je prokomentarisao Kulačin.

- Manastir Vatoped mnogo dao Srbiji, časni pojas čini čuda...neću da rimijem - izgovorio je Vidojković bez trunke blama.

1/8 Vidi galeriju Pojas Presvete Bogorodice Foto: infospc.rs

Vidojković i Kulačin su potom nastavili sa vređanjem predsednika Aleksandra Vučića, podsetili su i da je on trenutno u Kini, pa krenuli i sa kletvom: ''Dabogda se ne vratio''.

Ovo je slika i prilika blokadera, ''pristojna Srbija'' koju propagiraju uporno. Vređaju predsednika svoje zemlje, ali i svetinje i verujuć narod koji je došao ne samo iz Srbije, već i iz sveta da bi se poklonio svetinji.