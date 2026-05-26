Slušaj vest

Novinar i politički analitičar Uroš Piper analizirao je posetu srpskog predsednika Aleksandra Vučića NR Kini.

U svojoj objavi na društvenoj mreži Iks, Piper je dao svoju ocenu o tome koliko ova istorijska poseta znači građanima Srbije.

- Sad ću da vam predočim neke statističke podatke, jer, prosto, statistika sve pokazuje i videćemo gde su danas odnosi Srbije i Kine, a gde su nekada bili - započinje Piper.

- Predsednik Vučić i predsednik Si su imali 12 susreta u poslednjih dvanaest godina. Pre toga, Koštunica i Tadić, kao ljudi koji su vodili Srbiju punih dvanaest godina, imali su ukupno dva susreta. Dvojica lidera, dva susreta, jedan predsednik Srbije Vučić, dvanaest susreta - naglasio je Piper.

On je takođe govorio i o robno-trgovinskoj razmeni, o tome gde su odnosi dveju zemalja bili nekada, pod drugom vlašću, a gde su danas.

- Robno-trgovinska razmena između Srbije i Kine je danas 9,36 milijardi, sedam puta veća nego 2012. godine. Ali, još frapantniji podatak - Srbija je u Kinu 2012. godine dok su DOS - ovci vodili državu, ukupno izvezla robe u iznosu od 6,3 miliona dolara. Znate koliko danas Srbija izvozi u Kinu? 2,1 milijardu dolara na godišnjem nivou. 333 puta više. Danas je Kina za Srbiju drugi spoljno-trgovinski partner. Još jedan interesantan podatak: kineske kompanije u Srbiji zapošljavaju 40.000 ljudi. E, to vam je gde su bili srpsko-kineski odnosi nekada i gde su srpsko-kineski odnosi danas - podvukao je.

1/26 Vidi galeriju Treći dan posete Vučića Kini: Održao predavanje na prestižnom Univerzitetu Ćinghua u Pekingu Foto: Kurir

- Kina, ako ne već kao najveća svetska sila u svakom pogledu, onda u svakom slučaju rame uz rame sa SAD, a pitanje je godina, 3, 5, kada će ih apsolutno i u svakom pogledu daleko premašiti. To nam je mudra politika, međunarodna politika gde vi pozicionirate svoju zemlju, Srbiju, u odnosu sa budućom najvećom, ili već sada najvećom svetskom silom - poručuje analitičar.

Kako je podvukao, građani sve vide i znaju.

- Godinama smo slušali kako Evropska unija nema alternativu i takve budalaštine do 2012. godine. I sad, zamislite da neko od blokadera dođe i da sve to pokvari, opet sa nekom proNATO, proEU politikom, EU nema alternativu i tako dalje. Verujem da građani Srbije sve ovo vide, sve ovo i da će pravilno odlučiti na izborima i ponovo, po ko zna koji put poslati na smetlište političke istorije sve blokadere. I nekadašnje DOS - ovske blokadere i sadašnje Đokićeve blokadere.