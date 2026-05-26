Predsednika Vučića dočekali su predsednik Univerziteta i prorektor Saveta univerziteta.

Predsednik Vučić obišao Muzej KP Kine i neverovatnu futurističku vremensku kapsulu kineskih dostignuća

Predsednik Srbije obišao je danas Muzej Komunističke partije Kine, smešten u severnom delu Pekinga u blizini Olimpijskog parka. Vučića je dočekao direktor muzeja Li Džongjuan, a zajedno sa njim u obilasku su i ministri u Vladi Srbije, Siniša Mali, Bratislav Gašić, Jagoda Lazarević, Adrijana Mesarović i direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović.

- Nekada sam gledao „Povratak u budućnost” i mislio da su leteći automobili, pametne mašine i tehnologija koja razume čoveka samo filmska mašta. Danas sam, obilazeći ovu neverovatnu vremensku kapsulu kineskih dostignuća, imao osećaj da sam taj film na neki način i doživeo. Sve što sam video delovalo je toliko napredno, da sam u jednom trenutku pomislio da moj telefon pripada muzeju tehnike, poručio je Vučić posle obilaska Muzeja Komunističke partije Kine, ne skrivajući oduševljenje onim što je tamo video i doživeo.

Ovaj muzej predstavlja spomenik istoriji i ideologiji moderne Kine. Svečano je otvoren 2021. godine, u sklopu proslave stogodišnjice osnivanja partije i od tada služi kao centralno mesto za očuvanje nacionalnog sećanja i prikazivanje puta koji je zemlja prešla od "veka poniženja" do statusa globalne sile.

Arhitektura muzeja nosi duboku simboliku. Fasada je ukrašena sa 160 impresivnih stubova, dok su četiri velike skulpture na ulazu posvećene ključnim temama: osnivanju partije, borbi, izgradnji i reformi.

Sam oblik zgrade podseća na kineski karakter "Gong" (rad), što simbolizuje radničku klasu i snagu naroda.

Unutar muzeja, stalna postavka pod nazivom "Ostati veran prvobitnoj misiji" vodi posetioce kroz hronološki razvoj Kine.

Kroz više od 2.500 fotografija i preko 4.500 istorijskih artefakata, posetioci mogu videti sve, od zapisa sa Prvog nacionalnog kongresa održanog 1921. godine u Šangaju, preko materijala iz perioda Dugog marša i osnivanja NR Kine 1949. godine, pa sve do modernih tehnoloških dostignuća, uključujući modele svemirskih letelica i brzih vozova.

Vučić održao predavanje na Univerzitetu "Ćinghua"

Vučić je tim povodom poručio sledeće iz Pekinga i ovako ocenio taj nastup:

- Imam čast da održim govor na prestižnom Ćinghua univerzitetu, koji je svetski centar izvrsnosti i ponos akademskog uspeha u Kini. Sledeći moto „Samodisciplina i društvena posvećenost“, ova renomirana ustanova razvijala se i išla putem napretka i razvoja Narodne Republike Kine, doprinoseći ključnim razvojnim oblastima.

- Pod vođstvom predsednika Si Đinpinga, NR Kina i dalje postiže velike pomake u razvoju, u kojem su nauka i obrazovanje ključni pokretači napretka. Siguran sam da će Univerzitet Ćinghua, osnažen čvrstim temeljem briljantnih studenata i naučnika, uspešno ispuniti svoju misiju na tom putu razvoja.

- Čast mi je da podelim neka od svojih viđenja sa talentovanim studentima koji će ostaviti svoj trag u budućoj Kini, ali i u svetskoj nauci i istraživanjima, na korist šire zajednice, poručio je Vučić sa tog univerziteta.

Univerzitet "Ćinghua" osnovan je 22. aprila 1911. godine za vreme vladavine dinastije Đing, kao "Ćinghua imperijalni koledž", sredstvima američkog dela odštete nakon Bokserskog ustanka. Danas predstavlja jednu od najprestižnijih ustanova, ne samo u Narodnoj Republici Kini, već i u celom svetu.

Podsetimo, predsednik Srbije nalazi se u višednevnoj poseti Kini gde se sastao sa najvišim zvaničnicima te zemlje - predsedikom Sijem Đipingom i premijerom Li Đijangom.

Predsednik Kine Si Đinping odlikovao ga je najvišim državnim ordenom te zemlje Ordenom prijateljstva.

Potpisana su i 23 sporazuma i memoranduma o saradnji dve zemlje u različitim oblastima.