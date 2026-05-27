Iako je pokret Kreni-promeni (KP) Sava Manojlovića još prošle godine zvanično predložio da cela opozicija ne izlazi sa sopstvenim stranačkim listama na sledeće izbore, već da svi jedinstveno podrže "studentsku listu", istina je da se na toj listi nalaze upravo ljudi iz Manojlovićevog pokreta, koji su pritom visokopozicionirani na listi!

Naime, kako su poslednjih dana otkrili korisnici društvenih mreža, na tzv. "studentskoj" listi nalaze se članovi pokreta "Kreni-promeni": advokatica Ljiljana Borović, master studentkinja Tara Blagojević (35) koja je široj javnosti najpoznatija po gostovanju u emisiji "Utisak nedelje".

Foto: Printscreen X

Tu su i Aleksa Popović, koji je predstavljen kao student Fakulteta tehničkih nauka (FTN), a koji je svojevremeno za medije saopštio da je "studentska lista gotova", a koji je zapravo dugogodišnji član i aktivista pokreta „Kreni-promeni”, ali i akitivista KP Veljko Popović, koji je jedan od admina profila "FTN se budi" blokadera sa ovog novosadskog fakulteta.

Foto: Printscreen X

Prema navodima korisnika mreža, "Kreni-promeni" je u prvi plan isturio svoje aktiviste, predstavio ih kao studentske predstavnike i postavio ih na ključne pozicije unutar strukture koja se u javnosti predstavlja kao studentska.

Analitičari ocenjuju za Kurir da je ovakav potez Manojlovićeve stranke u najmanju ruku licemeran, ali i da veruju da ovo neće biti pojedinačni slučaj, onosno da će se na tzv. "studentskoj listi" naći još mnogo imena iz svima dobro poznatih političkih stranaka.

Podsećanje na Aleka

Prof. dr Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije govori za Kurir da je na delu obmana građana Srbije, za koju ne sumnja da će pokušati da je sprovedu i drugi politički akteri iz redova nekadašnje vlasti i trenutne parlamentarne opozicije.

dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

- Od pojave tzv. studentskog pokreta u javnom životu Srbije, opozicioni lideri su prvo svim silama pokušavali da sebe stave na čelo tog pokreta, a kada im to nije uspelo nastala je svađa u blokaderskim redovima. Međutim, izgleda da su na kraju pojedine partije ipak uspele da prisvoje "studentsku listu", odnosno da se njihovi funkcioneri i aktivisti, pod plaštom studenata, nađu na njoj. Moram da podsetim da je jedan od glavnih uslova studenta u blokadi za kandidate na njihovoj listi bio - da to budu ljudi koji ne učestvuju i nikada nisu učestvovali u politci! Svedočili smo da je već na lokalnim izborima koji su održani nedavno u 10 lokalnih samouprava širom Srbije, došlo do ujedinjavanja "studenta u blokadi" i lokalnih opozicionih partija! Ne samo da taj pokret deluje kao jedna maltene tajna organizacija koja traži od građana da im pokloni svoje poverenje na "slepo", a od drugih stranaka traže da se praktično samounište i odustanu od izborne trke, sada se ispostavlja da je zapravo došlo do njihove sinegrije, a da građane, odnosno potencijalne glasače niko nije obavestio o tome kako bi znali da li da toj izbornoj opciji poklone svoje poverenje - govori Miletić i dodaje:

- Verujem da će ovakav manevar pokušati, ili su čak već pokušali ili sproveli mnogi akteri iz redova "stare" opozicije, što od onih koji su nekada bili na vlasti, što od onih koji su se pojavili relativno skoro. Međutim, podsećam na ono što se desilo u Smedervskoj Palanci na lokalnim izborima, kada su hteli da izvedu sličnu manipulaciju: članovi lokalnog SSP našli su se na tzv. studentskoj listi bez stranačkih obeležja, pa su im se pred samo predavanje liste pojavili nekakvi misteriozni Alek i Kaluđer sa idejama da "prečiste" listu od opozicionih aktera. Ispala je čitava afera i na kraju su predate dve "studentske liste", jedna za opoziconarima i jedna sa plenumima. Tako da, sumjam da će sve ići tako glatko kako su zamisli i da se neće ponovo optuživati ko je kome oteo listu. Najbolji način za političko delovanje je da se pred građane izađe iskreno, otvoreno, imenima i prezimenima i da predstave svoj politički program. Blokaderi rapidno gube podršku ne samo zbog svoji nasilnih ispada, već upravo zato što ljudi vrlo dobro vide da pokušavaju ih izmanipulišu i prevare.

Lažni studenti

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković kaže za Kurir da je od samog početka bilo sasvim jasno da se pored NVO, spoljnih interesnih grupacija, iz reči "studeneti" kriju i stranački aktivisti.

Milan Petričković Foto: Kurir Televizija

- Mislim da je dobro da građani vide odakle su sve stizali lažni studenti koji su mahali indeksima, a služili su kao produžena ruka političkih organizacija kojima pipadaju i raznih centara moći. To je i apsolutno očekivano, pravi studenti su političarima poslužili samo kao jedna vrsta piuna i marketinškog trika. Bila su u prvom planu dok su političke partije davale novac i logistiku. Siguran sam da na listi blokadera nisu samo članovi "Kreni-promeni", već i drugih stranaka i njihovih političkih aktivista. Te stvari će tek izlaziti na videlo i biće tu i drugih partija i lidera glavo i bradom i svima će postati jasna ta "javna tajna" - nema tu nikakvog studentskog samoorganizovanja i nikada ga nije ni bilo. Ključno pitanje se sada postavlja građanima: ako je sve bilo laž, lažni studenti, lažni žal za žrtvama nadstrešnice, lažna demokratija... Da li je uoopšte moguće da su neke parole blokadera išta osim laži? - ocenjuje Petričković.

