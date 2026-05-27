Luka Dimić jedan je od naših mladih ljudi koji se obučavaju u Kini na poziv kineskog giganta - Mint i tamošnjeg inovacionog centra u Đasingu.

- Došao sam u Kinu preko poziva kompanije Mint na veliko zadovoljstvo jer su stvarno veoma neverovatne stvari, i kako su nas oni ugostili i sa kojom željom i trudom da nam što više pokažu iz dana u dan i kako smo jednostavno dočekani svi mi, to je zaista neverovatno, to se zaista retko, retko viđa - rekao je Luka Dimić, koji se obučava u Đasingu.

- Ovo je prilika za sve mlade ljude koji su željni da nauče nešto, da usavrše svoje znanje jer je ovo budućnost koja sve nas čeka i u uz pomoć Kineza ćemo zaista sve to naučiti. Sva zahvalnost ide i predsedniku Aleksandru Vučiću, na ovakvom čeličnom prijateljstvu jer su to stvarno neverovatne stvari - kaže Luka.

Dodaje da mu se sve u kompaniji dopalo, posebno gostoprimstvo.

- Idemo gradom, šetamo svi kada nas pitaju odakle smo. Kada kažemo da smo iz Srbije je zaista takvo gostoprimstvo, slikaju se sa nama zaista neverovatno - zaključio je Luka.

"Ovo su naši klinci iz Beograda, Subotice i Obrenovca" Vučić: Ponosan na naše mlade ljude koji će znanje i veštine koje stiču u Kini moći da ulože u budućnost naše zemlje

Predsednik Vučić je obišao i Kinesko-srpski omladinski kulturni centar.

- Ponosan na naše mlade ljude koji će znanje i veštine koje stiču u Kini moći da ulože u budućnost naše zemlje. Nikolina, Luka i Ivan su među onima koji sa mnogo strasti uče, kako bi u Srbiju doneli znanje i doprineli njenom razvoju.

- Vrhunsko znanje stiču u vodećim kompanijama, univerzitetima i kulturnim centrima, na predavanjima, u fabrikama i susretima sa kineskim studentima i predstavnicima kompanija.

- Jedva čekamo da se vrate i da primene sve što su naučili. Njihov trud i nasmejana lica govore mi da Srbija na njih može da računa i da radimo pravu stvar, poručio je Vučić u obilasku Kinesko-srpskog omladinskog kulturnog centra.