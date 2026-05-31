Poslanik Nove srpske demokratije (NSD) u Skupštini Crne Gore i predsednik Opštinskog odbora te stranke u Pljevljima Milan Lekić izjavio je da će ta partija sačekati da vidi domete i konkretne rezultate inicijative o povlačenju priznanja tzv. Kosova na teritoriji opštine Zeta, pre nego što, kao dominantna politička snaga u tom gradu, donese odluku o eventualnoj podršci takvoj ideji u Opštini Pljevlja, prenele su Vijesti.

- Za sada vidimo da putnici sa kosovskim dokumentima i dalje nesmetano funkcionišu na aerodromu koji se nalazi na teritoriji opštine Zeta, kao i da se vozila sa kosovskim registracijama bez problema kreću tom opštinom. Utisak je da je jedina posledica ove rezolucije eventualno narušavanje odnosa među komšijama iz Zete i Malesije - istakao je Lekić.

Milan Lekić Foto: R.R./ATAImages

On je dodao da za njih, "pitanje Kosova i Metohije nije stvar lokalnih inicijativa bez stvarnog efekta, koje se koriste isključivo u dnevnopolitičke svrhe".

- Naš odnos prema kolevci srpskog naroda je duhovni, kulturni i istorijski, a naši poslanici i odbornici to potvrđuju konkretnim delima - obilaskom našeg naroda na Kosovu i Metohiji, kao i podrškom Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njenom sveštenstvu, koje predano brine o svom narodu. Crna Gora je pre desetak dana mogla da vidi da je poslanik naše stranke Velimir Đoković boravio u Metohiji, u Goraždevcu sa sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve i visokim političkim predstavnicima Srpske liste na Kosovu. Upravo sa tog mesta poslata je poruka da Srbima na Kosovu i Metohiji danas nisu potrebne teške i zapaljive reči, već podrška i mudri potezi koji će im obezbediti sigurnost i opstanak - poručio je Lekić.

Vijesti su ranije objavile da je sve izglednije da bi predlog deklaracije Demokratske narodne partije (DNP) Milana Kneževića o poništenju odluke o priznanju Kosova mogao da i u pljevaljskom parlamentu dobije većinu potrebnu za usvajanje, iako deo tamošnjih odbornika upozorava da lokalna skupština nema nadležnost da se bavi spoljnopolitičkim pitanjima.

Milan Knežević Foto: Marko Karović

Inicijativu je najavio poslanik DNP-a u državnom parlamentu Vladislav Bojović, koji je saopštio u četvrtak da je počelo prikupljanje potpisa za sazivanje sednice Skupštine opštine Pljevlja na kojoj bi se raspravljalo o „deklaraciji o poništenju i nepriznavanju odluke o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije".

Za usvajanje dokumenta potrebno je najmanje 18 glasova odbornika. Parlamentarna većina u pljevaljskom parlamentu doskoro je imala 23 predstavnika, ali je Pokret Evropa sad (PES), koji ima tri odbornika, nedavno napustio vladajuću koaliciju.

Prema dosadašnjim izjavama odbornika i partija iz Pljevalja, inicijativa ima izglede da bude usvojena.

Deklaracija bi, prema trenutnom raspoloženju odbornika, mogla dobiti podršku najmanje 16 do 18 njih, bez jasnog izjašnjenja PES-a i vladajućih Demokrata, što znači da bi upravo stav te dve grupacije mogao biti presudan za ishod glasanja.

Ukoliko NSD na čijem čelu je predsednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić, koja je deo vlasti, podrži inicijativu zajedno s DNP-om, Pokretom za Pljevlja, Ujedinjenom Crnom Gorom i delom nezavisnih odbornika, većina potrebna za donošenje deklaracije praktično bi bila obezbeđena.

Andrija Mandić Foto: EPA Boris Pejovic

Za to su, osim odbornika DNP-a, digli ruke i predstavnici NSD-a, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić.

Odbonici DPS-a nisu prisustvovali sednici, a pre glasanja salu su napustili predstavnici Demokrata Aleksandra Petričević i Luka Krstović.