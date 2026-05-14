Nakon što je Skupština opštine Zeta usvojila Deklaraciju o poništenju priznanja tzv. Kosova na svojoj teritoriji, pokretač ove inicijative i lider Demokratske narodne partije Milan Knežević, u razgovoru za Kurir poručuje da je ovo samo prvi korak u "istiskanju" odluke iz 2008. godine.

Knežević otkriva kako planira da institucionalnim pritiskom preko ostalih opština primora vladu Milojka Spajića na povlačenje priznanja na državnom nivou, objašnjavajući zašto smatra da je Zeta, kao istorijski temelj crnogorske državnosti, imala moralnu obavezu da prva izvuče "nož iz leđa bratskoj Srbiji".

Da li je donošenje ove deklaracije, kojom se poništava priznanje tzv. države Kosovo, potvrda građana da se ne slažu s politikom koju je vodio bivši crnogorski predsednik Milo Đukanović?

- Ova odluka je dokaz da se 85 odsto građana Crne Gore ne slaže s najsramnijom odlukom Crne Gore kojom je, 2008. s Milom Đukanovićem na čelu, priznata lažna država. Očekujemo da će to ubrzo uraditi i ostale crnogorske opštine u kojima Srbi dominantno vrše vlast, a onda ćemo podneti rezoluciju u Skupštini Crne Gore kojom bismo obavezali vladu koja vodi spoljnu i unutrašnju politiku da povuče odluku o priznanju tzv. države Kosovo. Podsećam da je i sam Duško Marković, nekadašnji premijer, saopštio da je tada 85 odsto građana bilo protiv te odluke. Mi se samo vraćamo izbornoj volji građana i ne radimo ništa što je protiv interesa Crne Gore, već isključivo u interesu građana ove zemlje.

Kako su reagovali građani Crne Gore nakon vašeg saopštenja da će opština Zeta otpriznati tzv. državu Kosovo?

- Narod je s velikim oduševljenjem i podrškom reagovao na realizaciju ove odluke i svi očekuju da se ovakva deklaracija biti usvojena u svim opštinama u kojima Srbi dominantno vrše vlast. Mi nismo imali nikad više Srba u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti i sada je prilika da to potvrdimo i delom, nije dovoljno da samo na svadbama dižemo tri prsta i pevamo o Kosovu i Metohiji. Sad je prilika da na jedan institucionalan način izvršimo pritisak na vladu Milojka Spajića, a ja sam uveren da građani u potpunosti podržavaju ovo što je urađeno. To je jedan veliki iskorak, imajući u vidu da se Crna Gora bila odrekla same sebe otcepljenjem od Srbije i da je od 2006. rasla i gradila se na antisrpskom narativu, a kad kažem rasla - mislim da se smanjivala.

Da li očekujete da se nakon odluke o ovom pitanju otvori šira rasprava i u Skupštini Crne Gore?

- Očekujem da će se otvoriti šira rasprava, a mi ćemo svakako podneti rezoluciju, dok pre toga očekujem da opštine poput Berana, Pljevalja, Nikšića, Herceg Novog, Andrijevice, Kotora i Tivta donesu istu deklaraciju kako bismo izvršili institucionalni pritisak na Spajićevu Vladu, a da onda donesemo i predložimo rezoluciju u Skupštini Crne Gore. Dovoljno je da oni Srbi koji se u parlamentu tako izjašnjavaju glasaju za deklaraciju, što će biti obavezujuće za vladu, a potom da glasaju i Srbi koji se nalaze u vladi - onda ćemo imati otpriznavanje tzv. države Kosovo i na državnom nivou.

Jeste li imali pritiske da u nekom momentu odustanete od ove inicijative?

- Ja sam čovek koji čitav život funkcioniše pod pritiscima i ne postoji ta sila nebeska koja je mogla da izvrši pritisak da ne budemo deo ovog svetog cilja. Ako se čime ponosim u svojoj političkoj karijeri, to je otpriznavanje tzv. države Kosovo na teritoriji opštine Zeta, u kojoj sam rođen, u kojoj živim i kojom se nemerljivo ponosim. Čini mi se da je zasluženo da od Zete, kao prve srednjovekovne države, i otpočne spiranje sramote sa crnogorskog obraza i onoga što je uradio Milo Đukanović, zabadajući nož u leđa bratskoj Srbiji.

Jedan ste od političara u Crnoj Gori koji je uradio nešto veoma važno, kako za Srbiju, tako i za narod na prostoru Kosova i Metohije, pre svega, pružili ste im moralnu podršku...

- Mi smo ovo uradili isključivo zbog Crne Gore i naše solidarnosti sa stradalnim narodom na KiM koji prolazi kroz postbiblijski i progon i pogrom i suočen je sa insceniranim sudskim procesima, s višedecenijskim robijama, napuštanjem domova, rušenjem crkava i pretnjama našem sveštenstvu i episkopima. Ono što Srbi i Crnogorci proživljavaju na tim prostorima nije zabeleženo u savremenoj i modernoj Evropi. Dok ta Evropa ćuti, Zeta je imala obavezu da digne svoj glas i ako smo imalo pomogli, u simboličkom smislu, da se naša braća na Kosovu i Metohiji osećaju bolje i da se ne osećaju napušteno kad je u pitanju Crna Gora, onda sam nemerljivo srećan zbog toga.

Sećanje na oktobar 2008: Amfilohije upozorio Mila Đukanovića Milan Knežević istakao je da se oktobra 2008. godine veliki broj građana u Crnoj Gori okupio kako bi izrazio nezadovoljstvo povodom, kako je rekao, najsramnije odluke u Crnoj Gori. - Sećam se dobro tog perioda, tada se obratio i mitropolit Amfilohije, koji je upozorio Mila Đukanovića i sve crnogorske vlastodršce da oni nemaju pravo da donose takve odluke u ime građana Crne Gore koji se protive tome. Podsetio ih je tada šta Kosovo i Metohija znače za Crnu Goru, ne samo u formi mita ili epske poezije već u formi državnosti i duhovnosti, jer je čitava crnogorska duhovnost i državnost iznikla kako na kosovskometohijskom mitu, tako i na nemanjićkom zavetu, koji je je nastao prvo u Crnoj Gori, a onda se širio srednjovekovnom Raškom i starom Srbijom. Policija se tada brutalno obračunala s demonstrantima, a kasnije je veliki patriota i sportista Saša Pejanović, nakon privođenja, brutalno pretučen i do dana današnjeg niko nije odgovarao za tu vrstu zločina. Kasnije je, pod nerazjašnjenim okolnostima, nastradao u jednom podgoričkom kafiću. Ja sam bio na protestima od 1997. godine, kad je došlo do pokradenih predsedničkih izbora od strane Mila Đukanovića protiv Momira Bulatovića, tako da ne postoji ni jedan proces u Crnoj Gori, od tog perioda do današnjeg dana, koji sam zaobišao - objasnio je Knežević.