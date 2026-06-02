Predstavnici Saveta za albansko-američke odnose sastali su se u Njujorku sa kongresmenkom Nikol Maliotakis sa kojom su, kako se navodi u saopštenju, razgovarali o jačanju odnosa Grčke i tzv. Kosova i podsticanju dublje saradnje koja bi mogla dovesti do formalnog priznanja tzv. Kosova od strane zvanične Atine.

Kako se navodi u saopštenju ove organizacije, njeni predstavnici su izrazili zabrinutost u vezi sa pravima i statusom Albanaca u Severnoj Makedoniji, ukazujući na značaj kontinuiranog američkog angažovanja i praćenja sprovođenja Ohridskog okvirnog sporazuma.

Sagovornicu su informisali i o nedavnoj poseti dvojice kongresmena regionu i o njenom strateškom značaju usred geopolitičkih dešavanja na Zapadnom Balkanu.

Kongresmenka Maliotakis je, kako se navodi, postavila nekoliko pitanja o regionalnoj dinamici, uključujući i „koje su zemlje najproamerički orijentisane, obim ruskog i kineskog uticaja u regionu i kako Srbija projektuje uticaj širom Zapadnog Balkana“.

U razgovoru je konstatovano da „Kosovo ostaje jedno od najproamerički orijentisanih društava na svetu, dok Albanija i albanske zajednice širom Severne Makedonije i Crne Gore konstantno pokazuju snažnu podršku Sjedinjenim Državama i transatlantskom savezu“.

- Razgovarali smo o kontinuiranim naporima Srbije da projektuje politički, ekonomski, medijski i bezbednosni uticaj širom regiona, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Kosovo, često na načine koji komplikuju evroatlantske integracije i napore za regionalno pomirenje - dodaje se u saopštenju.

Predstavnici Saveta pozvali su Maliotakis da se pridruži rastućem Kokusu za albanska pitanja.

Grčka je jedna od pet zemalja članica Evropske unije koje ne priznaju nezavisnost tzv. Kosova. Osim nje, lažnu državu ne priznaju Rumunija, Slovačka, Kipar i Španija.