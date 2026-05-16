Self je u prošlu sredu predložio obustavu 1,8 miliona dolara namenjenih međunarodnoj vojnoj obuci za Grčku, zbog odbijanja Atine da prizna nezavisnost tzv. Kosova, prenosi Kosovoonline pisanje Radio slobodna Evropa.

Predlog, u formi amandmana na zakon o podršci Grčkoj, usprotivili su se demokratski kongresmeni Gregori Miks i Dina Titus, kao i republikanski predsedavajući Komiteta za spoljne poslove Predstavničkog doma Brajan Mast.

Miks je rekao da zakon ima za cilj ponovno odobravanje dvostranačkog programa za Grčku, dok je Titusova izjavila da "pitanje Kosova treba rešavati odvojeno, a ne povezivati ga sa programom vojne obuke za Atinu". Mast je takođe preporučio glasanje protiv Selfovog amandmana.

Prema saopštenju Komiteta, zakon kojim se odobrava međunarodna vojna edukacija i pomoć za obuku Grčke, HR 8019, dobio je odobrenje u sredu, a Self tvrdi da nepriznavanje Kosova od strane Atine ometa stabilnost Zapadnog Balkana i put Kosova ka članstvu u Nato savezu.

- Iako postoje snažni zajednički vojni napori između Sjedinjenih Američkih Država i Grčke, ona ostaje na kratkoj listi od četiri saveznika u Nato savezu koji odbijaju da priznaju suverenitet Kosova. Ovi partneri iz Nato saveza pridružuju se Kini, Rusiji i Srbiji u odbijanju da priznaju nezavisnost Kosova - bliskog partnera kojeg naši protivnici odbijaju da priznaju jer znaju da je Kosovo ključni stub stabilnosti na Zapadnom Balkanu - dodao je Self.

Španija, Rumunija i Slovačka su ostale tri članice Nato saveza koje ne priznaju jednostranu proglašenu nezavisnost Kosova. Pošto članstvo u Nato savezu zahteva jednoglasnu saglasnost svih država članica, nepriznavanje od strane ovih država ostaje velika prepreka za tzv. Kosovo.

Self je upozorio da se region Zapadnog Balkana suočava sa nestabilnošću i da je ruski uticaj u regionu "poznat i u porastu".

- Sve dok Grčka, Rumunija, Španija i Slovačka odbijaju da priznaju našeg balkanskog saveznika, neće postojati put za članstvo Kosova u Nato savezu - rekao je Self.

Self je zajedno sa Toresom i republikanskim kongresmenom Majkom Lolorom krajem aprila predstavio rezoluciju u Predstavničkom domu kojom se od Vašingtona traži podrška članstvu Kosova u Nato savezu.