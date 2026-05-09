budućnost treba da leži u knjizi, ne na ulici

Studenti blokaderi odavno znaju da svakog dana u Srbiji sve više gube podršku kako od onih koji su im na početku verovali, tako i od ostalih studenata koji sve više žele da se okrenu učenju. Nakon nedavnih incidenata na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde su blokaderi ubedljivo preglasani na glasanjima za studentski parlament, plenumašima je postalo jasno da će podršku lakše dobiti u inostranstvu, nego u Srbiji, pa su se zato obratili i kolegama iz Grčke.

- Pozivamo sve da se u Atini, na trgu Sintagma, okupimo u što većem broju. Dođite da zajedno pružimo podršku studentima i demokratskoj Srbiji - poručili su blokaderi u objavi.

Političke igre

Studenti su se za pomoć obratili i Matici Grka u Srbiji, ali je predsednik Matice Hristos Aleksopulos za Kurir rekao da je odbio pokušaj blokadera da grčke studente u Srbiji uvedu u svoje političke igre!

- Kada su me pozvali rekli su mi da Zajednica Srba u Grčkoj, udružena sa studentima u Atini, skuplja potpise i tom prilikom uputili poziv da ih podržim kao profesor. Međutim, ja to ne podržavam. Odbio sam ih jer se vrlo dobro sećam 2000. godine kada su studenti bili izmanipulisani - kazao je Aleksopulos.

On je istakao da su građani iz Grčke, koji su blokaderima pružali podršku, prevareni.

- Moji zemljaci koji su u Grčkoj pružali podršku studentima u Srbiji su prevareni, jer im blokaderi daju dezinformacije - naveo je Aleksopulos.

Lider Matice Grka u Srbiji je poručio svojim zemljacima studentima, kao i ostalima koji podržavaju blokadere, da "ne dozvole da njima manipulišu iste one obaveštajne službe koje su prevarile studente 2000. godine".

Foto: Privatna arhiva

- I ja sam tada bio na protestima, a sada, 26 godina kasnije vidim da sam bio prevaren. Razumem mladost i buntovnost i, ako je iko istinski uvek na strani studenata, onda sam to bio ja, ali isključivo na strani njihove budućnosti koja leži u knjizi, a ne na ulici gde se uludo troše kapaciteti jedne mladosti - jasno je poručio Aleksopulos.

Đokić strani agent"

Aleksopulos je rekao za Vladana Đokića da on nije rektor, već "agent stranih obaveštajnih službi koje su izvele obojenu revoluciju 2000. i koje bi sada da ponovo ruše Srbiju".

- Agent Đokić izvršava zadatke neprijatelja Srbije, čime je skoro upropastio visoko obrazovanje, što i jeste jedan od ciljeva pokušaja obojene revolucije u Srbiji. Da ima bilo kakav moralni kodeks, podneo bi ostavku na mesto rektora i izašao sa političkim planom i programom, a pošto nema, ostaće upamćen kao najveći rušitelj srpske prosvete - objasnio je Aleksopulos.

Kao Grk koji živi u Srbiji duže od 30 godina, Aleksopulos je pozvao sve svoje sunarodnike u Grčkoj, ali i sve Srbe koji žive u toj zemlji, da ne nasedaju na podvalu stranih obaveštajnih službi koje, kako je rekao, koristeći studente, pokušavaju predstaviti Srbiju kao nekakvu autokratsku zemlju.

- Mene su zvali, nisam pristao zato što sam bio i uvek ću biti na strani istine! Srbi i Grci su braća, a brat ne može da ćuti kada neko pokušava bratu da ruši kuću. Ovo što će predstaviti u Atini nije Srbija, to je izdajnički čin. Ako hoćete da vidite šta Srbija jeste, dođite u Srbiju, zemlju u kojoj živim preko trideset godina - istakao je Aleksopulos.

Prema njegovim rečima, iste obaveštajne službe koriste nadstrešnicu u Srbiji, baš kao i železničku nesreću u Grčkoj 2023.

- U Srbiji koriste pad nadstrešnice, dok su u Grčkoj koristili tešku saobraćajnu nesreću kod Tempija za destabilizaciju države. Po istom scenariju pisanom rukom istih obaveštajnih službi - kazao je Aleksopulos.

Kako je rekao, bio je svedok svega što se u Srbiji događalo od početka poslednje decenije, kako je rekao, krvavog dvadesetog veka pa do danas, 2026. te godine dvadeset i prvog veka.

- Vrlo dobro znam kako sam ja izmsnipulisan kao student, upravo iz tog razloga, kao, sada profesor, pozivam studente da ne nasedaju na prevaru srpskih dušmana. Kad kažem studenti, ne mislim na Lazovića, već na studente koji ne treba da gube godine života zbog interesa stranih obaveštajnih službi i njihovog agenta, lažnog rektora, a u stvari politikanta, Đokića - zaključio je Aleksopulos.