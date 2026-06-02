Slušaj vest

U Beogradu je danas otvorena trodnevna Globalna konferencija parlamentarki - pod nazivom "Unapređenje ravnopravnosti: Rušenje barijera rodnih stereotipa i negativnih društvenih normi" - koja je okupila čak 427 učesnika iz 65 zemalja sveta, uključujući delegacije iz 12 država članica EU, ali i globalne sile poput Kine, Kanade, Velike Britanije i Japana.

Dokazujući da je Srbija uvaženi domaćin i globalni centar političkog dijaloga, predsednica Skupštine Ana Brnabić otvorila je ovaj istorijski skup u Sava centru, podsećajući da naša zemlja ponosno slavi 135 godina članstva u Interparlamentarnoj uniji.

PDJ_7769 copy.jpg
Foto: Peđa Vučković

Ona je navela da kada se govori o rodnoj ravnopravnosti zapravo se govori o kvalitetu institucija, kvalitetu demokratije i da li se koristi potencijal čitavog društva ili samo jednog njegovog dela.

Ne propustitePolitikaVUČIĆ USPEVA ONO ŠTO NIJE NI TITO: Tramp ga citira, Si mu dodeljuje orden, Ursula zove na samit, ali se blokaderima i dalje priviđa izolacija Srbije!
2574064.jpg
PolitikaŠTO JE VUČIĆ JAČI U SVETU, TO JE VEĆA NERVOZA U REGIONU! Srbija između tri svetske sile i primer jedne od najvećih političkih kontradikcija u okruženju
101 AP Tingshu Wang.jpg

"Stereotipi nisu prirodno stanje društva. Sterotipi su navike koje smo nasledili, a sve što je čovek stvorio, čovek može i da promeni", rekla je Brnabić na konferenciji.  

Globalna konferencija parlamentarki u Beogradu Foto: Peđa Vučković

Generalni sekretar IPU Martin Čungong rekao je da Globalna konferencija parlamentarki pokazuje koliko je ženski pokret važan za IPU.

"Ovde smo da unapredimo rodnu ravnopravnost u parlamentima i da se suočimo sa stereotipima i negativnim društvenim normama koje stoje na putu jednakosti. Značaj ovogodišnje konferencije je jasan. Ravnopravnost se ne može postići samo normama. Za nju su potrebni i promene društvenih normi, očekivanja i stavova koji definišu ko ima pravo na to da vodi", naveo je Čungong.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević rekao je da strukturne nejednakosti i duboko ukorenjeni stereotipi još uvek oblikuju politički pejzaž.

PDJ_7772 copy.jpg
Foto: Peđa Vučković

"Žene su često koncentrisane na manje uticajnim pozicijama, dok vodećim ulogama poseno u političkim strukturama i dalje dominiraju muškarci. To ne odražava nedostatak sposobnosti ili ambicije žena, već ukorenjene norme koje vođstvo definišu kroz uski i rodno određen pogled", naveo je Antonijević.

Globalna konferencija parlamentarki traje od 2. do 4. juna i posvećena je borbi protiv stereotipa i negativnih društvenih normi, rodnoj osetljivosti u parlamentima i unapređenju položaja žena u politici, a tokom prvog i drugog dana biće održano ukupno sedam tematskih panela.

Interparlamentarna unija okuplja parlamente 183 zemalje širom sveta. Osnovana je 1889. godine, kao mala grupa narodnih poslanika posvećena promociji mira putem parlamentarne diplomatije i dijaloga. Zalaže se za demokratsko upravljanje, institucije i vrednosti putem rada sa parlamentima zemalja i njihovim članovima, na artikulaciji i odgovoru na potrebe i želje građana.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaZVANIČNO IZ BELE KUĆE: Predsednik Tramp nominovao Majkla Janga iz Jute za ambasadora SAD u Srbiji, evo ko je on!
Screenshot 2026-06-02 094148.png
Politika"RUKU NA SRCE, VUČIĆ USPEVA ONO ŠTO NI TITO NIJE" Brnabić demantovala tvrdnje blokadera o "izolaciji": Posle istorijske posete Kini, evo i LIČNE OBJAVE TRAMPA
WhatsApp Image 2026-04-20 at 11.16.35.jpeg
PolitikaSTAROVIĆ O POSETI ANTONIJA KOŠTE: Jasan signal podrške evropskom putu Srbije
Screenshot 2026-05-02 111528.jpg
PolitikaEVROPSKI VETROVI SVE JAČE DUVAJU U PRAVCU ZAPADNOG BALKANA! Proces proširenja EU je njen geostrateški interes, predlog Vučića i Rame dobitno rešenje za sve!
0405-shuter.jpg