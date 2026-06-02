Slušaj vest

U Beogradu je danas otvorena trodnevna Globalna konferencija parlamentarki - pod nazivom "Unapređenje ravnopravnosti: Rušenje barijera rodnih stereotipa i negativnih društvenih normi" - koja je okupila čak 427 učesnika iz 65 zemalja sveta, uključujući delegacije iz 12 država članica EU, ali i globalne sile poput Kine, Kanade, Velike Britanije i Japana.

Dokazujući da je Srbija uvaženi domaćin i globalni centar političkog dijaloga, predsednica Skupštine Ana Brnabić otvorila je ovaj istorijski skup u Sava centru, podsećajući da naša zemlja ponosno slavi 135 godina članstva u Interparlamentarnoj uniji.

Foto: Peđa Vučković

Ona je navela da kada se govori o rodnoj ravnopravnosti zapravo se govori o kvalitetu institucija, kvalitetu demokratije i da li se koristi potencijal čitavog društva ili samo jednog njegovog dela.

"Stereotipi nisu prirodno stanje društva. Sterotipi su navike koje smo nasledili, a sve što je čovek stvorio, čovek može i da promeni", rekla je Brnabić na konferenciji.

1/7 Vidi galeriju Globalna konferencija parlamentarki u Beogradu Foto: Peđa Vučković

Generalni sekretar IPU Martin Čungong rekao je da Globalna konferencija parlamentarki pokazuje koliko je ženski pokret važan za IPU.

"Ovde smo da unapredimo rodnu ravnopravnost u parlamentima i da se suočimo sa stereotipima i negativnim društvenim normama koje stoje na putu jednakosti. Značaj ovogodišnje konferencije je jasan. Ravnopravnost se ne može postići samo normama. Za nju su potrebni i promene društvenih normi, očekivanja i stavova koji definišu ko ima pravo na to da vodi", naveo je Čungong.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević rekao je da strukturne nejednakosti i duboko ukorenjeni stereotipi još uvek oblikuju politički pejzaž.

Foto: Peđa Vučković

"Žene su često koncentrisane na manje uticajnim pozicijama, dok vodećim ulogama poseno u političkim strukturama i dalje dominiraju muškarci. To ne odražava nedostatak sposobnosti ili ambicije žena, već ukorenjene norme koje vođstvo definišu kroz uski i rodno određen pogled", naveo je Antonijević.

Globalna konferencija parlamentarki traje od 2. do 4. juna i posvećena je borbi protiv stereotipa i negativnih društvenih normi, rodnoj osetljivosti u parlamentima i unapređenju položaja žena u politici, a tokom prvog i drugog dana biće održano ukupno sedam tematskih panela.

Interparlamentarna unija okuplja parlamente 183 zemalje širom sveta. Osnovana je 1889. godine, kao mala grupa narodnih poslanika posvećena promociji mira putem parlamentarne diplomatije i dijaloga. Zalaže se za demokratsko upravljanje, institucije i vrednosti putem rada sa parlamentima zemalja i njihovim članovima, na artikulaciji i odgovoru na potrebe i želje građana.