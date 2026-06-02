Direktorka Doma zdravlja u Kuli Vesna Tomić izabrana je juče za novu predsednicu Opštine Kula, sa 20 glasova "za" i 17 "protiv", što znači da je neko sa studentsko-blokaderske liste "Glas mladih Opštine Kula" glasao za njen izbor.

Suočeni sa gubitkom kredibiliteta, predstavnici ove liste pokušavaju da speru odgovornost tvrdnjama o navodnoj zameni listića od strane vladajuće većine, dok istovremeno prete aktiviranjem Etičkog ugovora i ostavkama u sopstvenim redovima ako se dokaže "izdaja".

Aleksa Babić sa liste "Glas mladih opštine Kula" rekao je za N1 da oni i dalje misle da je to mahinacija SNS-a, a upitan da li ima neke dokaze za svoje tvrdnje da je neko iz Srpske napredne stranke zamenio listić, odgovorio je da trenutno nemaju dokaze, ali da rade na tome da se sve dobro preispita.

Na pitanja zašto bi iz SNS to radili ukoliko su i bez toga imali većinu, kaže:

- Zato što su oni uspeli malo da poljuljaju, ali svakako ne i da nas uzrujaju, da mi ne znamo gde udaramo. Mi znamo da je naša lista sastavljena od ljudi sa integritetom. Zato još uvek ne verujemo da je neko od naših, već da je to zaista njihova mahinacija. Pokazaće se šta je od te dve opcije, ali svakako da ćemo mi nastaviti da preispitujemo naše redove i ako se utrvrdi da je neko od nas taj neko će da trpi konsekvence. Ovo je jedna velika utakmica gde smo mi primili taj gol nekako, ali nema odustajanja - idemo napred - rekao je Babić.

Prethodno su se "Mladi Kula" oglasili na svom Iks nalogu, gde su poručili da će "ukoliko se utvrdi da je bilo koji odbornik sa liste svesno glasao za kandidata za predsednika opštine sa namerom da pruži političku podršku Srpskoj naprednoj stranci, protivno stavovima i odlukama organizacije" biti aktivirane odredbe "Etičkog ugovora" koji su svi njihovi odbornici dobrovoljno i svesno potpisali pre stupanja na funkciju.

- To podrazumeva da će takav odbornik biti pozvan da podnese ostavku, u skladu sa preuzetim obavezama. Istovremeno, organizacija će pokrenuti postupak njegovog isključenja, a odborničko mesto preuzeće sledeći kandidat sa naše izborne liste, u skladu sa važećim propisima i internim aktima - navodi se u objavi.

Na kraju, matematika je jasna: 20 glasova "za" Vesnu Tomić je neoboriva činjenica. Hoće li unutrašnja potraga za "krticom" u redovima "Glasa mladih" doneti ostavke ili ne, za građane Kule je sada potpuno nevažno. Prvi ispit zrelosti je pao pre nego što je lokalni parlament čestito i počeo sa radom.

Izvršena primopredaja dužnosti

U kabinetu predsednika opštine Kula zvanično je izvršena primopredaja dužnosti između dosadašnjeg predsednika Damjana Miljanića i prve žene na čelu opštine u njenoj istoriji, predsednice dr Vesne Tomić.

Miljanić je uručio prigodan poklon i poželeo je Tomićevoj sreću u radu i mnogo uspeha.

Primopredaja dužnosti Foto: printscreen kula.rs