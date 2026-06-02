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U ekskluzivnom intervjuu za Blumberg, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je o strateškom partnerstvu sa Kinom, napretku Srbije na evropskom putu, velikim ekonomskim dostignućima, saradnji sa Sjedinjenim Državama i položaju zemlje u složenoj geopolitičkoj situaciji. On je izrazio veliko zadovoljstvo rezultatima nedavne posete Kini, najavivši nove investicije vredne više od milijardu dolara, sa posebnim fokusom na robotiku, veštačku inteligenciju i tekstilnu industriju.

Vučić je naglasio da će Srbija i dalje pragmatično slediti svoje nacionalne interese, odbijajući da prihvati spoljašnja ograničenja u izboru partnera, uz čvrstu opredeljenost za evropski put.

- Stvarno sam veoma srećan zbog rezultata naše posete Kini i što smo doveli još kineskih investitora u našu zemlju, uglavnom privatnih, posebno u oblastima u kojima nam nedostaje znanja – a to su robotika i veštačka inteligencija. Takođe smo pregovarali sa nekim tekstilnim kompanijama za južni deo Srbije, jer je to nešto siromašniji deo naše zemlje, i važno nam je da održimo stopu nezaposlenosti relativno niskom, ispod 10 odsto tamo, a ukupno u Srbiji ispod 9 odsto. Veoma sam zadovoljan time, ali ono što me je posebno zadivilo jeste nivo napretka koji su oni postigli u poslednjih nekoliko godina - naveo je i dodao:

- Idem u Kinu relativno često, jednom u dve godine, i svaki put vidim nešto novo. Lako prepoznam veliku razliku. Posebno sam bio fasciniran Šangajem i svim što smo mogli da vidimo. Ali za nas su, naravno, od najvećeg značaja njihove investicije i njihova posvećenost zajedničkom radu kada je reč o našoj čeličani, o Ziđinu u istočnoj Srbiji, rudniku bakra, i novim investicijama u potpuno nove i najsavremenije tehnološke topionice - rekao je predsednik Vučić.

1/7 Vidi galeriju Intervju predsednika Aleksandra Vučića za Blumberg Foto: Printskrin Euronews Srbija

Strateško partnerstvo sa Kinom i ekonomski rezultati

Predsednik Vučić se vratio iz Kine sa opipljivim rezultatima, uključujući nove privatne investicije u napredne tehnologije i projekte namenjene nerazvijenijim delovima zemlje. Upitan o geopolitičkoj dimenziji odnosa sa Kinom i mogućim primedbama evropskih partnera i Sjedinjenih Država, Vučić je dao direktan odgovor.

- Mi Srbi nemamo veliku fabriku blizu Čongkinga ili bilo gde drugde u Kini. Ali da, Evropljani su nam govorili: ‘U redu, treba da organizujete tender, transparentan postupak za taj rudnik bakra u istočnoj Srbiji’. Našli smo neke kompanije, one su se nadmetale, a na kraju jedina realna ponuda koju smo dobili bila je kineska. Svi su govorili: ‘Vi ste ruske marionete. Samo čekate pravi trenutak da napadnete komšije u regionu’. Naravno, to se nije desilo skoro pet godina, ali niko nam se nikada nije izvinio. A sada više nije reč o Rusiji, već sve više o Kini. ‘Samo ne idite u Kinu’. Sledeći put ako odem negde drugde, reći će: ‘Ne idite tamo’. Ja takve spiskove ne prihvatam. Moj posao i posao mog tima i naše vlade jeste da brinemo o interesima Srbije, a ne o interesima drugih ljudi ili drugih zemalja - poručio je Vučić.

Vučić je jasno stavio do znanja da Srbija neće dozvoliti da joj bilo koji spoljni akter diktira spoljnu politiku ili ekonomske partnere, ističući da je primarna dužnost vlade da služi interesima sopstvenih građana.

Proces pristupanja EU i ekonomska transformacija Srbije

Predsednik Vučić potvrdio je da Srbija intenzivno radi na ispunjavanju svih zahteva Evropske unije i da je na dobrom putu da do kraja godine ispuni ključne kriterijume.

- Radimo mnogo, i biću veoma otvoren i iskren. Vidite, sada smo razgovarali sa Venecijanskom komisijom, iako je ona postala političko oruđe u rukama Evropske unije, više nije ona stručna i nezavisna organizacija kakva je nekada bila, i isporučićemo sve što traže od nas. To će biti gotovo za nekoliko dana kada je reč o pravosuđu. Zatim smo upravo usvojili u parlamentu sve preporuke za izborne kampanje i izborne procese - rekao je i dodao:

- Prihvatili smo sve preporuke i tako će biti uvek ubuduće – da budemo u skladu sa njihovim savetima, preporukama, naređenjima, kako god to zvali. Verujem da je Ministarstvo finansija upravo pripremilo 27 zakona koji su deo naše EU agende i to ćemo u narednih 10 do 15 dana uputiti u parlament. To znači da napredujemo.

Plate u Srbiji i regionu

Istakao je impresivan ekonomski napredak Srbije u poslednjoj deceniji.

- Podsetiću vas na nešto. Godine 2014. sam postao premijer. Januara 2015. prosečna plata u Srbiji bila je 330 evra. U Bosni 410, u Crnoj Gori 490 – što je 50 odsto više nego u Srbiji. Mart 2026, 11 godina kasnije – Srbija 1.037 evra prosečna plata. Crna Gora 1.027 – znači da smo ih prvi put pretekli, a nekada smo zaostajali 50 odsto. Bosna je 190 evra ispod Srbije, a nekada su bili 80 evra ispred nas. Kada govorimo o javnom dugu u odnosu na BDP, naš je znatno niži nego u Crnoj Gori, Albaniji, pa čak i u Sloveniji, Hrvatskoj i većini drugih evropskih zemalja – dvostruko manji od proseka Evropske unije. To znači da smo nešto uradili, jer smo kombinovali investitore sa različitih strana, uglavnom iz Nemačke i Kine, i ostvarili dobar napredak - istakao je Vučić.

Predstojeći izbori i unutrašnja situacija

Predsednik Vučić potvrdio je da će parlamentarni i predsednički izbori biti održani do kraja godine i osvrnuo se na aktuelne proteste.

- Veliki protesti protiv mene traju još od 2014. godine. Bilo je možda šest meseci pauze, ali sve ostalo je bilo obeleženo velikim demonstracijama. Navikao sam na to. Ali ubrzali su se u poslednjih godinu i po. I to je dobro. Mi smo demokratska zemlja i veoma sam srećan što se sa protestima nosimo mirno i strpljivo. Nije bilo žrtava. Samo je jedan naš čovek ranjen, kada ga je upucao čovek iz tabora naših protivnika, ali nije bilo drugih velikih incidenata - rekao je Vučić.

O terminu izbora istakao je da se radi o kraju godine.

- Izbori će biti u Srbiji za pet meseci, računajući od početka juna. Postoje dve-tri moguće opcije, ali to su tehnička pitanja. Verujem da ćemo do kraja godine imati i parlamentarne i predsedničke izbore - objasnio je.

Vučić je otkrio da se intenzivno razgovara sa američkim kompanijama o velikim infrastrukturnim i energetskim projektima.

- Počeli smo ozbiljno da razgovaramo sa mnogim američkim privatnim kompanijama, koje mogu da dobiju veliku podršku banaka, DFC-a i ostalih, jer pre svega moraju da budu regionalni projekti. Da, Behtel će učestvovati u razvoju infrastrukture, uključujući auto-put/brzu saobraćajnicu od Kraljeva preko Raške do Novog Pazara. Zatim hidroelektrana u istočnoj Srbiji, ali to moramo da radimo zajedno sa Rumunima. To nije mali novac – ukupno više od osam, devet, možda i deset milijardi. Ali ovo je tek početak - rekao je.

Procena situacije u Ukrajini i kako vidi budućnost Srbije

Govoreći o ratu u Ukrajini, predsednik Vučić izrazio je skepticizam da će sukob brzo završiti.

- Ne vidim skoriji kraj ovog sukoba - rekao je Vučić i dodao da bi, ukoliko bi učestvovao u pregovorima, razgovarao sa svim stranama.

- Govorio bih sa svim stranama veoma direktno da smirim tenzije, ali to se neće desiti i neće biti lako rešiti ovo pitanje, jer jedna strana mora da stekne momentum da bi došlo do pravih mirovnih pregovora. Danas imamo svojevrsni pat-poziciju i ćorsokak, i to se neće završiti uskoro - ocenio je Vučić.

Na kraju, predsednik Vučić ponovio je da je dugoročni strateški cilj Srbije punopravno članstvo u Evropskoj uniji, uz nastavak uravnotežene i interesno vođene spoljne politike.