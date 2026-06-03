Slušaj vest

U fokusu javnosti, nakon emisije "Utisak nedelje" našla se profesorka novosadske gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" Marija Vasić koja je tokom gostovanja kod Olje Bećković izvređala vernike Srpske pravoslavne crkve, a njihovo verovanje u moć Pojasa Presvete Bogorodice nazvala - "fetišizacijom".

Međutim, pažnju javnosti privuklo je i nepominanje istog događaja od strane studenata blokadera, koji se nijednom nisu oglasili na društvenim mrežama, dali podršku narodu koji u kolonama danima čeka kako bi celivao Pojas Presevete Bogorodice, istakli važnost toga i stali u zaštitu svojih sugrađana koji su danima bili meta ljudi koji ne podržavaju takav podvig.

Da podsetimo, studenti blokaderi pravili su protest zbog održavanja Evrovizije, uredno čestitali praznike svim vernicima druge veroispovesti, nisu se oglašavali povodom stradanja koleginice na Filozofskom fakultetu, ali posebnu pažnju, saosećanje i brigu pokazali su zbog ptića "belih čiopa" koje su boravile iza banera na Palati Albanija, koji im je očigledno smetao, a koje su hitno zbrinute, dok je baner premešten na drugu lokaciju po nalogu Ministarstva zaštite životne sredine.

Na društvenim mrežama građani su krenuli da komentarišu to što blokaderi nijednom nisu stali u zaštitu svojih sugrađana i primetili da "nijednom rečju, nijednim tvitom, nisu pozdravili sugrađane i narod koji čeka danima ispred Hrama Svetog Save".

- Dragi studenti, nikada nisam imao ambicije da uređujem tuđe naloge. Ali moram priznati da sam razočaran. Nijednom rečju, nijednim tvitom, niste pozdravili sugrađane i narod koji čeka danima ispred Hrama Svetog Save. Niste iskoristili priliku da zapušite ustima raznim nemačima pojma, koji na najpogrdniji način pišu i pričaju o svojim sugrađanima. Nazivajući ih zatucanim gluperdama i svašta nešto. Vidim da ste ptičicama posvetili nekoliko tvitova. Vidim da ste sugrađanima muslimanima čestitali bajram. Ali ne vidim da ste slovo napisali u zaštitu naših sugrađana pravoslavaca, koji danima trpe najjezivije komentare i uvrede samo zato što veruju u nešto. To je 700 hiljada budućih glasača. To su ljudi koji su mahom bili na Slaviji. To su ljudi koji gledaju utisak nedelje i pitaju se šta su Bogu zgrešili? A tek na tviteru šta mogu da pročitaju? Vi ćutite - napisao je korisnik na Iksu.

Komentari su se ređali u sličnom tonu:

- Ne daj Bože da Muslimanima ne čestitamo Bajram. Ali smo prvi da popljujemo svoj narod. Zato i živimo kako živimo - napisao je korisnik društvene mreže.

Foto: Printscreen X

- Slažem se sa ovim, međutim mnogo mi je veći problem što je Vasić u Utisku otvoreno ponizila sve te ljude da tobože veruju u magijske moći određenog predmeta, provukla to kroz sociološku prizmu reči fetiš, a znamo značenje reči u psihologiji - napisali su.

Foto: Printscreen X

- Čujte Srbi, Arčibald Rajs da se pročita - naveo je korisnik.

Foto: Printscreen X