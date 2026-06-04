Slušaj vest

Da stvar bude gora, u poslednje vreme je antisrpski narativ postao zvanična državna politika u CG nakon što je Skupština u Podgorici u ponedeljak usvojila izmene zakona u kojima se pripajanje te države Srbiji 1918. godine opisuje kao "aneksija" , dok je u sredu 87 državavljana Srbije vraćeno sa Tivatskog aerodroma uz nemušto objašnjenje da predstavljaju nekakvu "hibridnu pretnju". I pred svega toga crnogorske bezbednosne službe odbile su da kolegama u Beogradu, i pored više uzastopnih zahteva, dostave bezbednosnu procenu za boravak predsednika Vučića u Tivtu, iako je to praksa čak i kada se odigravaju posete na mnogo nižem nivou!

- Prema našim operativnim saznanjima, Radoje Zvicer, vođa Kavačkog klana, nalazi se u Crnoj Gori. Suprotno svim pravilima profesije i odgovornog odnosa, bezbednosna procena koja je više puta tražena od službe domaćina skupa u Crnoj Gori nije nam dostavljena - navodi se u zvaničnom saopštenju Agencije objavljenom u sredu uveče, a koje je izazvalo veliku zabrinutost među građanima i srpskim političarima.

Foto: Petar Aleksić

Analitičatri ocenjuu za Kurir da se u Crnoj Gori odvija scenario koji može da ugrozi ne samo bezbednost već i život predsednika Vučića, a da izostanak odgovora crnogorskih obeveštajnih službi šalje poruku da srpski predsednik nije doborošao, ali i da, kada bi došlo do nekog ugrožavajućeg događaja - oni ne bi odgovarali kao institucija!

Specijalista za kontraterorizam i organizovani kriminal prof. dr Miroslav Bjegović objašnjava za Kurir da smatra da su poslednji potezi Crne Gore zlonanamerni pokušaji da se diskredituje predsednik Srbije, što upravo pokušavaju da urade bezbednosne strukture CG "naravno po odluci njihovog aktuelnog političkog vrha".

Miroslav Bjegović Foto: Kurir Televizija

- Događaj na aerodromu i Tivtu koji je bezbednosno isceniran i pripremljen od strane Uprave granične policije i Agencije za nacionalnu bezbednost Crne Gore o dolasku navodno bezbednosno interesantnih lica i navodno lica iz kriminogene sredine, a koji su, po njima navodno trebalo da budu u službi zaštite predsednika Srbije, otkriva nameru bezbednosnog sistema CG da dovedu ova lica u neposrednu vezu sa samim Vučićem. To je klasičan pokušaj kriminalizacije i napada na predsednika republike, iako nismo čuli ni jedan dokaz da ova lice poseduje bilo kakav dosije ili da su nekim poternicima. BIA je izdala saopštenje, na osnovu pouzdanih saznanja, gde se govori o visokoj ugroženosti predsednika Vučića dolaskom u Tivat i jasno je da se odvija neka vrsta scenarija koja može da ugorzi život Vučića! BIA je uputila zahtev za bezbednosnu procenu na šta crnogorski ANB nije odgovorio, a nije odgovorio ni na ponovoljeni zahtev, što nam govori da jednostavno naš predsednik u određenom smislu nije dobordošao, pa očito i da za, ne daj Bože, nekog ugrožavajućeg događaja - oni ne bi odgovarali kao institucija - ocenju prof Bjegović i pojašnjava:

- Sam predsednik Vučić nije mnogo reagovao na ovakve stvari i bez obzira na svoju ugroženost se uputio u CG i sve što misli saopštće im javno na jedan državnički i demokratski način. Ne pokušavaju oni sve ovo da urade predsedniku Vučiću, nego celoj državi Srbiji i svim srpskim građanima. Ovaj događaj može biti okidač za neke druge aktivnosti i od strane političkog establišmenta, ali i od služi bezbednosti CG prema Srbiji i sprskim građanima. Nije ni čudo što predsednika Hrvatske koji je došao sa ratnim brodom dočekuju uz sve vojne počasti. Da li je to možda na pomolu i nova članica u vojnom savezu Tirane, Zagreba i Prištine? To je ono što može biti dodatno opasno i ugrožavajuće po javne interese Srbije.

Vučić ne želi predstavnike vlasti Crne Gore na dočeku i ispraćaju u Tivtu! Da podsetimo, predsednik Vučić još u sredu zatražio je da mu tokom današnje posete Tivtu ne bude organizovan zvaničan doček niti protokolarni ispraćaj, saznaje Borba iz dobro obaveštenih izvora. Prema tim informacijama, Vučić je o tome obavestio nadležne crnogorske institucije uoči dolaska na Samit koji se održava u Tivtu. Predsednik Srbije nije želeo dodatno da obrazlaže svoju odluku, ali je jasno stavio do znanja da ne želi protokolarne aktivnosti koje bi podrazumevale prisustvo najviših državnih zvaničnika prilikom njegovog dolaska i odlaska iz Crne Gore. Vučić će u Tivtu učestvovati 4. i 5. juna na Samitu zajedno sa drugim regionalnim i međunarodnim zvaničnicima, dok se tokom njegovog boravka očekuje više bilateralnih susreta na marginama skupa.

Analitičar Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu podsetio je za Kurir da smo svedoci smo politički narušenih odnosa, konfrontacije i tenzija koje traju nekoliko nedelja u nazad izmđu Srbije i Crne Gore.

Darko Obradović, Centar za stratešku analizu Foto: Kurir Televizija

- Događaj u Tivtu je visokoprofilan politički događaj u pogledu evropskih integracija Srbije i celog regiona, u vezi sa tim treba se zapitati kome je potrebno da pod bezbednosnom pretnjom izvrši spoljnopolitičku izolaciju Srbije? Istovremeno, godinama se ističe da su narko- karteli uzeli na nišan predsednika Vučića koji im se direktno suprotstavio kada je najavio da će "maljem razbiti mafijašo jezgro”. Mafija ne može uceniti ili potkupiti predsednika Vučića i zbog toga se pribegava operacijama dehumanizacije, ali i zaverama za uklanjanje - govori Obradović i dodaje:

- Pitanje bezbednosnih procena je izuzetno složeno jer obuhvata čitav niz faktora koje je potrebno analizirati i pretvoriti u procenu. Ovo više nisu spekulacije jer imamo institucije nadležne za bezbednost koje javno izlaze sa upozorenjima! Cilj javnih upozorenja je u prvom redu sračunat na raskrinkavanje tajnih akcija kompromitovanjem planova za akciju. Sa druge strane Tivat će biti najbolje čuvano mesto u Evropi narednih dana sa višeslojnom bezbednosnom i kontraobaveštajnom zaštitom.

Pa ipak, predsednik Vučić je nakon sastanka sa šefom Evropskog saveta Anotnijom Koštom u u četvrtak ujutru Beogradu, kroz smeh je poručio da se "vide večeras u Crnoj Gori, ako ne bude predstavljao hibridnu pretnju".

- Idem u Crnu Goru, veoma je važno da predstavljam Srbiju. Tako da, sve normalno. A o drugim stvarima govoriću u Crnoj Gori, da u lice kažem sve što imam. Ne znam za koga je to baš velika tajna da se Zvicer krije u Crnoj Gori, to svi znaju. Kad dođu tako veliki skupovi oni odu, uhapse levu papuču i narukvicu njegove žene, i kažu: "Sada smo obavili posao". Nije to ni prvi ni poslednji put. Ja sam dao reč i Ursuli fon der Lajen i Košti da ću doći u Tivat. Ne vidim nikakav problem - istakao je Vučić koji je ranije na svom Instagram nalogu poručio da se "niti uplašio, niti da fasciniraju pretnje" .

Foto: Marko Karović

- Informacije koje ja imam govore da se Radoje Zvicer, zajedno sa Ljubom Milovićem, kreće na tom potezu Katunska nahija i Grahovo, i da se on nalazi u Crnoj Gori, imajući u vidu da je naša policija u prošlosti u značajnoj meri bila povezana sa Kavačkim klanom i da smo imali te korumpirane policajce koji su bili na platnom spisku Kavačkog klana. Jasno vam je da unutar same policije sigurno da postoje ljudi koji u ovom trenutku mogu da dojave i Zviceru i ostalima iz Kavačkog klana i agendu i sve ono što protokol predviđa tiče se sutrašnjeg dolaska Vučića u Crnu Goru - rekao je Knežević, koji je naglasio da dolazak predsednika Vučića predstavlja veliki bezbednosni rizik.