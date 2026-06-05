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Na posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije održanoj u sredu, na kojoj se poslanicima obratio predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš, srpska opozicija je još jednom pokazala neozbiljnost i neodgovornost ne prisustvujući zasedanju na kojem je govorio gost Srbije, predstavnik zemlje koja je u najtežim trenucima pružala veliku pomoć i neizmernu podršku.

Naime, na trećoj posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije u četrnaestom sazivu, od 89 poslanika opozicije prisustvovala su samo dva, koja su iskoristila priliku da u sali iskažu protest tokom Gobaševog govora.

Analitičari za Kurir ocenjuju da je ovaj parlamentarni bojkot ogolio destruktivnu politiku kojoj su lični interesi i mržnja prema aktuelnoj vlasti iznad nacionalnog dostojanstva, a sam potez opasan pokazatelj državotvorne neozbiljnosti.

Neodgovornost

Opozicija je svojim "aktivnostima" u parlamentu, koji se svode na replike i nasilje, sada dodala i uvredu jednoj od najprijateljskijih zemalja Srbije i to je nešto što pokazuje koliko se neuko i neozbiljno odnose prema svemu i koliko bi njihovim eventualnim dolaskom na vlast Srbija pokvarila svoje najvažnije međunarodne odnose - ocenjuje za Kurir politički analitičar Sava Stambolić.

On podseća da parlamentarna opozicija ne dolazi ni kada treba da se glasa o nekom opozicionom predlogu, kao što je, napominje, poverenje Vladi, ali kada se govori o međunarodnim stvarima, to bi, naglašava, trebalo da bude iznad svake unutrašnje podele.

Sava Stambolić Foto: Kurir Televizija

- Nikakva interna i politička borba ne bi smela da utiče na to da pokažu nepoštovanje prema partneru kakav je UAE. Ali oni to čine i to govori o opozicionom neodgovornom, destruktivnom i antdržavnom ponašanju. Opozicija prezire predsednika Vučića jer je on taj koji je nosilac naših dobrih odnosa s važnim partnerom poput UAE i njegov lični odnos sa šefom Emirata je tim najboljim odnosima dve zemlje i doprineo. Opozicija na ovaj način ne želi da to prizna, i u svojoj nemoći bojkotuju takve događaje, čime nanose određenu međunarodnu štetu našoj zemlji - ukazao je Stambolić.

Nepoštovanje

Politički analitičar Stevica Deđanski takođe navodi da ponašanje opozicije pre svega pokazuje neozbiljnost i nepoštovanje partnera Srbije.

Stevica Deđanski Foto: Kurir Televizija

- Ali njihovo ponašanje je u skladu sa znanjem koje imaju, a znanje im se zasniva na dve stvari. Prva je da mrze predsednika Aleksandra Vučića, nebitno zbog čega, i to je jedan od modela njihovog ponašanja. Druga je da ne mogu da ostvare ništa ako im to nije rekao neko ko ih plaća, a to su određeni centri moći. Jer ako izgube apanaže koje dobijaju i naprave neku grešku, to ne bi bilo dobro po njih. Ovakvo ponašanje ponovili bi ukoliko bi došli na vlast. Ali upravo zato nikad neće ni vladati, jer ih podržavaju ljudi kao što su i oni, a takvih nema puno u Srbiji. Oni koji su nekad i verovali da nešto vrede nestali su i prešli na drugu stranu - zaključio je Deđanski.

Macut s Gobašem Poverenje, prijateljstvo i zajednička posvećenost Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut sastao se juče s predsednikom Federalnog nacionalnog saveta UAE Sakrom Gobašem, s kojim je razgovarao o daljem jačanju bilateralnih odnosa dveju zemalja.

Premijer Macut je istakao da Srbija i Ujedinjeni Arapski Emirati neguju odnose zasnovane na međusobnom poverenju, prijateljstvu i zajedničkoj posvećenosti razvoju, što potvrđuju brojni projekti uspešno realizovani u prethodnom periodu.

On je ocenio da je ukupna robna razmena na visokom nivou i napomenuo da ima prostora za njeno povećanje, posebno kroz mogućnosti koje pruža sporazum o slobodnoj trgovini.