Slušaj vest

I na današnjoj sednici Skupštine Srbije poslanici opozicije polazali su veliku neozbiljnost i neodgovornost prema građanima koje predstavljaju u Narodnom parlamentu i prema državi!

Naime, opozicionari, njih 37, predložilo je da se na dnevni red sednice uvrsti predlog odluke o izmenama odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama.

Ne samo što su na današnje zasedanje došla tek 33 opoziciona poslanika, već za taj njihov predlog odluke - nisu ni glasali!

Predlog je zapravo izglasala pozicija - odnosno poslanici vladajuće koalicije.

Ne propustitePolitikaNEMAJU NI ISTRAŽIVANJE, NI STRATEGIJU, NI DOGOVOR! Opoziciji je sve matematika "kako pobediti Vučića i doći na vlast", a za godinu dana pokazali da NEMAJU NIŠTA
opozicija Radomir Lazović, Zdravo Ponoš, Miki Aleksić, Pavle Grbović, Dragan Đilas
PolitikaOPOZICIJA SVESNA PORAZA NA IZBORIMA, PRIZIVA HAOS I NASILJE NA ULICI! Blokaderska revolucija najavljuje se i iz PODGORICE!
aleksic beslin.jpg

Dobro, imamo još jednu novinu u radu Narodne skupštine Republike Srbije. Sada kada imamo i predlog opozicije, za njega glasa samo pozicija, tako da ovo postaje sve čudnije. Dakle, "za" je glasalo 136 narodnih poslanika, nisu glasali oni koji su predložili. I time je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog - poručila je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

ana brnabić.jpg
Ana Brnabić: Ovo postaje sve čudnije Foto: Printscreen You Tube

Za drugi predlog - o Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama - koji je takođe predložilo 37 poslanika opozicje glasalo je samo njih 28!

- Podsećam još jednom da je 37 narodnih poslanika predložilo ovo i da nijednom nismo mogli da dobijemo glas tih 37 narodnih poslanika. Dakle, 28. Zaključujem glasanje. Od ovih 37 narodnih poslanika, 28 je glasalo za ovaj predlog, tako da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog, a ni oni sami - rekla je Brnabić. 

I to vam je, poštovani građani Srbije, sve što treba da znate o bloladerskoj opoziciji - ovako bi se ponašali i da su na vlasti, neodgovorno i neozbiljno!

Kurir Politika 

Ne propustitePolitika"PROEVROPSKA" OPOZICIJA DANAS NIJE GLASALA NI ZA JEDAN EVROPSKI ZAKON! Ispunili obećanje dato ranije: "Nije nam u interesu"
Miroslav Aleksić opozicija Skupština Srbije (9).jpeg
Politika"NOSIOCI STUDENTSKE LISTE NISU STUDENTI VEĆ ODRASLI LJUDI!" Sociolog Ivan Živkov na N1: SNS bi mogao da ima više akademaca na svojoj listi (VIDEO)
Screenshot 2026-05-12 093627.jpg
PolitikaNADE O PADU VLASTI BILE ZASNOVANE NA POGREŠNIM PROCENAMA: Grbović opleo po opoziciji: Iza bezuslovne podrške krio se LIČAN INTERES! (VIDEO)
2026-05-08 10_46_24-Origami - Kurir.origamicms.rs.jpg
PolitikaPROFESOR BLOKADER RAZVALIO OPOZICIJU: Milutinović: Nisu podržali studente, kandidovali su EU program iako to nije tema! NE MOŽEŠ IM OBJASNITI OČIGLEDNE STVARI!
Screenshot 2026-05-06 113517.jpg