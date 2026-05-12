I na današnjoj sednici Skupštine Srbije poslanici opozicije polazali su veliku neozbiljnost i neodgovornost prema građanima koje predstavljaju u Narodnom parlamentu i prema državi!

Naime, opozicionari, njih 37, predložilo je da se na dnevni red sednice uvrsti predlog odluke o izmenama odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama.

Ne samo što su na današnje zasedanje došla tek 33 opoziciona poslanika, već za taj njihov predlog odluke - nisu ni glasali!

Predlog je zapravo izglasala pozicija - odnosno poslanici vladajuće koalicije.

- Dobro, imamo još jednu novinu u radu Narodne skupštine Republike Srbije. Sada kada imamo i predlog opozicije, za njega glasa samo pozicija, tako da ovo postaje sve čudnije. Dakle, "za" je glasalo 136 narodnih poslanika, nisu glasali oni koji su predložili. I time je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog - poručila je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

Ana Brnabić: Ovo postaje sve čudnije

Za drugi predlog - o Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama - koji je takođe predložilo 37 poslanika opozicje glasalo je samo njih 28!

- Podsećam još jednom da je 37 narodnih poslanika predložilo ovo i da nijednom nismo mogli da dobijemo glas tih 37 narodnih poslanika. Dakle, 28. Zaključujem glasanje. Od ovih 37 narodnih poslanika, 28 je glasalo za ovaj predlog, tako da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog, a ni oni sami - rekla je Brnabić.

I to vam je, poštovani građani Srbije, sve što treba da znate o bloladerskoj opoziciji - ovako bi se ponašali i da su na vlasti, neodgovorno i neozbiljno!