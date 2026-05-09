Politika opozicije, koja se već mesecima oslanja na blokade saobraćaja, institucija i čitave države, dobila je novu dimenziju.

Lider Narodnog pokreta Srbije i narodni poslanik Miroslav Aleksić najavljuje "stepen mobilizacije" kojem vlast navodno neće moći da se odupre, dok istovremeno iz Podgorice stižu opasne paralele sa 2000. godinom i tvrdnje da se izborni rezultati neće priznavati u institucijama, već na ulici!

Najnovije Aleksićeve izjave, kao i izjave istoričara Milivoja Bešlina u medijima bliskim bivšem crnogorskom režimu, pokazuju da se za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji ne priprema demokratska utakmica, već scenario haosa i nasilnog preuzimanja vlasti!

Gostujući u podkastu "Albatros", Aleksić je otvoreno doveo u pitanje legitimitet institucionalne borbe, navodeći da aktuelna vlast neće biti spremna da prizna poraz. Prema njegovim rečima, odgovor na to leži u sinergiji i masovnom izlasku na ulice.

- Neće se libiti bilo čega da urade kako bi branili svoje fotelje do kraja. Oni neće biti spremni da priznaju poraz i imamo jedan veliki ispit pred nama. Ako budemo bilo zajedno, ako budemo imali sinergiju, ako podignemo taj stepen mobilizacije građana Srbije, niko svoj narod da pobedi, pa neće uspeti ni Vučić - izjavio je Aleksić, aludirajući da blokaderi pripremaju haos i nemire ukoliko rezultati ne budu po njihovoj volji!

Ono što, s druge strane, zabrinjava jeste sinhronizovano delovanje sa medijima iz regiona, u ovom slučaju Crne Gore.

Istoričar Milivoj Bešlin je za crnogorsku televiziju "ETV" izneo još direktnije tvrdnje, povlačeći paralelu sa petooktobarskim događajima iz 2000. godine, tvrdeći da predsednik Srbije neće na miran način predati vlast, čime direktno poziva na nasilje i haos na ulicama!

- Neće na miran način predati vlast, neće prihvatiti izborni rezultat i to je svima nama jasno, što znači da će očito, kao i 2000. godine društvo i građani da se bore za priznavanje stvarnog izbornog rezultata - izjavio je Bešlin.