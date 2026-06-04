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Predsjednik bratske Srbije Aleksandar Vučić je uvijek dobrodošao u bratsku Crnu Goru. Tako je bilo oduvijek i tako će biti, poručio je potpredsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milun Zogović u objavi na Fejsbuku.

Presdednik Vučić sa Antoniom Koštom danas u Beogradu Foto: Ilija Ilić

- Aleksandar Vučić nije tražio da se Crnoj Gori oduzme brod „Jadran“, niti je tražio da se menjaju imena bazenima na našem primorju. Takođe, nije iskazao nikakve pretenzije prema Čakoru, Prevlaci ili Kuli. Zato su pokušaji da se njegov dolazak u Tivat predstavi kao pretnja Crnoj Gori neutemeljeni i zlonamjerni. S druge strane, DPS je u ime Crne Gore, uprkos protivljenju 85% građana Crne Gore, priznao okupiranu južnu srpsku pokrajinu kao nezavisnu državu. To je bila najsramnija odluka u našoj istoriji koja je duboko podelila crnogorsko društvo i čije se posledice osećaju i danas - naveo je Zogović .

Kako je dodao, u bratskoj Srbiji živi više od milion građana poreklom iz Crne Gore, dok nekoliko stotina hiljada njih poseduje i crnogorsko državljanstvo.

- Niko ih nikada nije progonio niti im uskraćivao prava. Proterani smo sa nekih drugih prostora. Naprotiv, oni su ravnopravni građani Srbije i sastavni deo njenog društva. Istovremeno, u Crnoj Gori, uprkos rezultatima poslednja tri popisa stanovništva, srpski jezik i dalje nema status službenog jezika. To je činjenica koja sama po sebi govori o odnosu države prema značajnom delu sopstvenih građana - objavio je Zogović.

On je istakao da oni kojima smeta dolazak predsednika Srbije u Crnu Goru uglavnom su isti oni politički krugovi koji su godinama širili podele među građanima i koji su svojevremeno bili spremni da srpski narod na traktorima proteraju iz Crne Gore.

- Politika sukoba i podjela nema budućnost. Budućnost pripada saradnji, uzajamnom poštovanju i bratskim odnosima Srbije i Crne Gore - naglasio je Zogović.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić putuje danas za Tivat, gde će prisustvivati Samitu EU-Zapadni Balkan. Njegovom najavkjenom učešću na najvažnijem samitu u istoriji moderne Crne Gore prethodila su ozbiljna upozorenja: Bezbednosno-informativna agencija zvanično je sinoć savetovala Predsedniku Republike Srbije da ne putuje u Crnu Goru "jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika".

Predsednik Vučić danas je potvrdio da će otputovati u Crnu Goru na Samit, ističući da je važno da ide i predstavlja Srbiju i pored upozorenja Bezbednosno-informativne agencije (BIA) da ne ide i da mu je život ugrožen.

Predsednik Srbije iz Tivta će se javnosti obratiti u 18 časova.