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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Tivta i govorio o bezbednosnom riziku dolaska u Crnu Goru, o teškim uvredama koje su ga tamo dočekale, kao i o ljudima iz aviona koji je juče vraćen iz Tivta za Beograd.

Predsednik Vučić je u popodnevnim satima doputovao u Tivat na Samit EU - Zapadni Balkan, koji se održava danas i sutra. Došao je u Tivat uprkos upozorenju BIA, koja ga je savetovala da ne putuje jer to predstavlja "visoki bezbednosni rizik", s obzirom na to da se, prema operativnim saznanjima, vođa kavačkog klana Radoje Zvicer nalazi u Crnoj Gori.

Vučića su u Crnoj Gori dočekale sramne poruke i strašne uvrede o čemu možete čitati OVDE.

"Imao sam upravo razgovor s Micotakisom, razgovarali o daljem unapređenju saradnje Srbije i Grčke, verujem da smo otvorilio i nova polja saradnje - izgradnji gasovoda preko teritorije Severne Makedonije, o evropskom putu Srbije", počeo je predsednik Vučić i najavio odlazak na svečanu večeru.

Foto: RTS Printscreen

O bezbednosnom riziku

Upitan za nameru vođe kavačkog klana Radoja Zvicera od pre nekoliko godina da izvrši atentat na njega, Vučić je rekao:

"To nije tajna, imali ste i u Skaj zapisima, oni su to tražili od ranije, reč je o vođama klanova. Ne vidim velike novosti. Kada postoje neretko nepotrebne političke tenzije između Podgorice i Beograda, svako će da kaže da je kriv onaj drugi, morali smo svi da budemo racionalniji, ali kada krenu optužbe, tu kraja nema. Ali, da će kriminalci da rade svoj posao, tu nema filozofije... Ne mogu svi da budu akademici, neko mora i time da se bavi. Nije baš dozvoljeno, ali morate da računate da toga ima u svakoj zemlji".

O uvredama u Crnoj Gori

"Što se tiče natpisa i grafita, kada vodite kampanju protiv nekoga godinama, protiv mene vode godinama kampanju ovde u Crnoj Gori, i to kampanju brutalnu i potpuno neistinitu. Ovde vam je kampanja oko Jovanjice bila taman kao i kod ljudi sa N1 u Beogradu. Tri godine su lagali i obmanjivali javnost kako imamo neke veze, i onda tokom noći prestali da pričaju o tome pošto je bilo reči o notornim neistinama, notornoj laži. Tako da kada vodite tu vrstu kampanje, kada vodite kampanju kako vi stalno destabilizujete Crnu Goru i ugrožavate Crnu Goru, jer i to je potrebno nekome da bi vas predstavio kao malo Ruse, veliko Srbe, a njih uvek kao žrtvu".

Predsednik je naveo da je siguran da je veliki deo građana Crne Gore mnogo gostoprimljiviji.

Foto: RTS Printscreen

"Mene su sačekali sa pomaže Bog, gospodine Vučiću, gospodine predsedniče, slikali su sa mnom, sve je bilo potpuno lepo i potpuno normalno. Tako da, to je politika, nema tu, morate da se naviknete, da trpite i uvrede i kritike. Ja sam srećan što kada oni u Srbiju dolaze, oni se sa tim ne suočavaju, i niko se sa tim ne suočava. Kod nas kada su dolazili i Edi Rama, i Kolinda Grabar-Kitarović, i svi drugi, znajući specifičnosti odnosa između nas i Albanije, nas i Hrvatske, nikada se tako nešto nije dogodilo. I to govori naravno i o gostoprimstvu i o dobrom domaćinstvu, ali da li me je to pogodilo ili ne, stvarno nije".

Vučić je naveo da se uvek oseća sigurno i bezbedno.

"Imam vrlo profesionalno obezbeđenje, to su pripadnici Kobri, verujem da su oni radili sa domaćinima po svim drugim pitanjima, tako da ne verujem da može da bude bilo kakvih problema".

O putnicima iz aviona vraćenog iz Tivta

"Ja bih danas potpuno drugačije istupao i rekao: 'Izvinjavam se našim domaćinima'. Oni nisu imali oružje, ništa ružno, ništa uvredljivo... Mogao je mene da pozove bilo ko. Oni su došli ovde da mi naprave okruženje, a niko me nije ni pitao. Tu nema nijednog kriminalca. To je manje od proseka u bilo kom vozu, autobusu ili avionu. Od njih 84, bila su petorica koja su prošla kroz nekakav krivični postupak. Nema ni reči o destabilizaciji. To su sve aktivisti. Došao bih i izvinio se zbog nelagode, ali ti momci nikom ništa nisu uradili loše. Ja bih platio političku cenu za pogrešnu procenu nekog iz mog okruženja".

"Što ih nisu uhapsili da su počinili bilo šta kriminalno. Zadržali biste ih da su imali bokser kod sebe. Krenulo se u brutalnu kampanju da se Srbija pokaže kao destabilizujući faktor".

"Ja molim naše organe da se ne ponašaju u skladu s reciprocitetom, već da našu braću i sestre iz Crne Gore puste u Srbiju. Mi moramo da budemo oštri prema krinimalu. Ne želimo da koristimo kaučuk-normu, pogodnu normu. Mi zbog hibridnog ratovanja možemo svakog drugog da ne pustimo u Srbiju. Trudićemo se da imamo najbolje i najbliže odnose. Neću da prihvatim istorijske falsifikate. To kažem usred Crne Gore. Neću da prihvatim odluku o nezavisnosti Kosova i Metohije. Mi nismo otimali teritoriju Crne Gore. Bitno je da ponekad oprostimo ponekad jedni drugima. Važno je da imamo češću komunikaciju i razgovore. Što se mene tiče, pozvaću predsednika Crne Gore pred kraj godine da poseti Beograd. Na njemu je da li će da prihvati".

"Za ove rušilačke demonstracije kada su tukli policajce i obične ljude samo zato što drugačije misle, u neredima 15. marta učestvovalo je više od 2.000 državljana Crne Gore - učestvovali su u pokušaju rušenja Ustavnog poretka. Jesmo li ikada optužili Crnu Goru za to?".

Foto: RTS Printscreen

"Mene bi bilo sramota da nam dođu gosti i čitaju ono što ja čitam ovde, ali to je njihova sramota, a ne moja", rekao je Vučić o strašnim uvredama koje su ga dočekale u Crnoj Gori.

"Srbija je u izvozu sa Zapadnog Balkana u EU 57,1 odsto! Evropa nam je strašno važna, a i mi smo njima najveći sa Zapadnog Balkana".

"Srbija će, uprkos hibridnom ratu koji vodi deo podgoričkog establišmenta i medija, učiniti sve da popravi te odnose".

O romingu, EU...

"Mislim da je taman kraj godine ili početak sledeće bez rominga".

Upitan od crnogorskih medija da li će podneti ostavku ako Crna Gora pre Srbije uđe u EU, Vučić je uzvratio pitanjem:

"Što? Što smo je pretekli u ekonomiji. Čestitaću. Za mene su važne stvari, penzije, plate, javni dug, da možemo samo da čuvamo svoje nebo... A to čiji ste član... Ja želim da me ceni moj narod".

Predsednik Srbije se u Tivtu već sastao sa premijerom Grčke Kirjakosom Micotakisom, a planiran je zajednički sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, predsednikom Republike Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Savezne Republike Nemačke Fridrihom Mercom.