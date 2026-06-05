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Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić kazala je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić jedini koji je javno objavio rat organizovanim kriminalnim grupama i mafiji, čime je stavio svoju glavu u torbu i najbližima nacrtao metu na čelo!

- Uredniku Nova nije jasno zašto bi Aleksandar Vučić bio na meti Radoja Zvicera. Idemo redom. Pod jedan: sram vas bilo. Na meti je iz istog razloga zbog kog drugi političari u regionu nisu na Zvicerovoj meti - zato što se jedini borio i bori protiv Zvicerove mafije. Pod dva: sram vas bilo. Aleksandar Vučić je jedini koji je javno objavio rat organizovanim kriminalnim grupama i mafiji. Time je stavio svoju glavu u torbu, a svojim najbližima nacrtao metu na čelo. Ipak je to uradio. Zbog Srbije. Zato što mu je preče bilo da kriminalni klanovi uvezeni iz Crne Gore ne vršljaju Srbijom i da naši građani imaju mir i bezbednost, nego da sačuva sopstveni život - napisala je Brnabić na mreži "X", reagujući na pisanje blokaderskih medija koji su se poslednjih dana navodno pitali zašto je to Vučić na meti mafije.

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 Predsednica Parlamenta podsetila je da svi u Srbiji i svi u bezednosnim struktruama širom Evrope znaju da se "Vučić zamerio Zviceru:

- Pod tri: sram vas bilo. To da se Aleksandar Vučić zamerio Zviceru znaju ama baš svi - svi u Srbiji i svi u bezbednosnim strukturama širom Evrope. Lično sam kao predsednik Vlade Srbije imala priliku da vidim dopise evropskih bezbednosnih službi u vezi sa tim i raspisanom nagradom za glavu Vučića. Pod četiri: sram vas bilo. Svojom politikom beskompromisne borbe protiv kriminalnih klanova na teritoriji Srbije, Vučić je zadao težak udarac i kavačkom klanu i Radoju Zviceru. Pod pet: sram vas bilo. O sve ovome su pisali i N1 i Nova S. Danas im je, ipak, važnije da na najpodmukliji način nastave kriminalizaciju predsednika, time što, tobož ne znaju kakva je to veza između Vučića i Zvicera - napisala je Ana Brnabić i dodala:

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Drecun: Zašto ANB nije dostavila procenu bezbednosnih rizika za Vučićev boravak u Crnoj Gori? Izvor: Kurir televizija

- Pod šest: sram vas bilo. A ko se to drugi u čitavom regionu, osim Aleksandra Vučića borio protiv ovih klanova? Da nije neko u Crnoj Gori? Pa zaboravni N1 je sam pisao o vezama Zvicera i bezbednosnih službi Crne Gore. Pod sedam: sram vas bilo. Danas je, valjda, sve to nebitno jer je bitnije kriminalizovati i dehumanizovati Aleksandra Vučića, nego boriti se za pravdu i boriti se protiv mafije. Da završim kako sam i počela - sram vas bilo.

 Kurir Politika

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