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Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić kazala je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić jedini koji je javno objavio rat organizovanim kriminalnim grupama i mafiji, čime je stavio svoju glavu u torbu i najbližima nacrtao metu na čelo!

- Uredniku Nova nije jasno zašto bi Aleksandar Vučić bio na meti Radoja Zvicera. Idemo redom. Pod jedan: sram vas bilo. Na meti je iz istog razloga zbog kog drugi političari u regionu nisu na Zvicerovoj meti - zato što se jedini borio i bori protiv Zvicerove mafije. Pod dva: sram vas bilo. Aleksandar Vučić je jedini koji je javno objavio rat organizovanim kriminalnim grupama i mafiji. Time je stavio svoju glavu u torbu, a svojim najbližima nacrtao metu na čelo. Ipak je to uradio. Zbog Srbije. Zato što mu je preče bilo da kriminalni klanovi uvezeni iz Crne Gore ne vršljaju Srbijom i da naši građani imaju mir i bezbednost, nego da sačuva sopstveni život - napisala je Brnabić na mreži "X", reagujući na pisanje blokaderskih medija koji su se poslednjih dana navodno pitali zašto je to Vučić na meti mafije.

Predsednica Parlamenta podsetila je da svi u Srbiji i svi u bezednosnim struktruama širom Evrope znaju da se "Vučić zamerio Zviceru:

- Pod tri: sram vas bilo. To da se Aleksandar Vučić zamerio Zviceru znaju ama baš svi - svi u Srbiji i svi u bezbednosnim strukturama širom Evrope. Lično sam kao predsednik Vlade Srbije imala priliku da vidim dopise evropskih bezbednosnih službi u vezi sa tim i raspisanom nagradom za glavu Vučića. Pod četiri: sram vas bilo. Svojom politikom beskompromisne borbe protiv kriminalnih klanova na teritoriji Srbije, Vučić je zadao težak udarac i kavačkom klanu i Radoju Zviceru. Pod pet: sram vas bilo. O sve ovome su pisali i N1 i Nova S. Danas im je, ipak, važnije da na najpodmukliji način nastave kriminalizaciju predsednika, time što, tobož ne znaju kakva je to veza između Vučića i Zvicera - napisala je Ana Brnabić i dodala:

01:26 Drecun: Zašto ANB nije dostavila procenu bezbednosnih rizika za Vučićev boravak u Crnoj Gori? Izvor: Kurir televizija

- Pod šest: sram vas bilo. A ko se to drugi u čitavom regionu, osim Aleksandra Vučića borio protiv ovih klanova? Da nije neko u Crnoj Gori? Pa zaboravni N1 je sam pisao o vezama Zvicera i bezbednosnih službi Crne Gore. Pod sedam: sram vas bilo. Danas je, valjda, sve to nebitno jer je bitnije kriminalizovati i dehumanizovati Aleksandra Vučića, nego boriti se za pravdu i boriti se protiv mafije. Da završim kako sam i počela - sram vas bilo.