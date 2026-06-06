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Izbori koji su pred nama nimalo nisu laki, ali je zato sam izbor za svakog Srbina na KiM vrlo lak i jednostavan, jer jedina prava i iskrena srpska politička partija za koju se srpski narod opredeljuje je Srpska lista. Da budem sasvim jasan, partija Nenada Rašića ni po suštini, ni po političkom programu i ciljevima nije srpska partija, zato što glasovi Albanaca za Rašića na svim prethodnim izborima u Kačaniku, Podujevu, Đakovici i drugim mestima odakle su Srbi etnički očišćeni još od 1999. godine to jasno potvrđuju. Svaki glas za Nenada Rašića jeste glas za Aljbina Kurtija i vodi direktno u progon i nestajanje srpskog naroda s njegovih vekovnih ognjišta. Zato stalno naglašavamo da ovo nisu tek puki izbori, već odlučujući izbori na kojima srpski narod bira između opstanka i nestanka, između politike progona, zatvaranja, terora koji sprovodi Aljbin Kurti zajedno s Rašićem i politike Srpske liste, koja garantuje naš opstanak i budućnost na Kosovu i Metohiji.

Ovo u intervjuu za Kurir, dan pred treće vanredne parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji, ističe direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, koji analizira bezbednosnu situaciju na terenu, objašnjava zbog čega je od presudne važnosti da srpski narod ostane jedinstven i u što većem broju izađe na birališta, ali i otkriva kakve ekonomske i institucionalne mere država Srbija priprema za podršku našem narodu u pokrajini odmah nakon izbornog dana.

- Samo pobeda Srpske liste i osvajanje svih deset mandata u prištinskom parlamentu znači da se srpski narod pita i odlučuje o svojoj budućnosti, a ne Priština. Zbog toga jedino Srpska lista ima punu i nedvosmislenu podršku države Srbije i predsednika Aleksandra Vučića, što podrazumeva nastavak ulaganja države Srbije u srpske sredine na KiM, veće plate i penzije, nova radna mesta, očuvanje srpskih škola, bolnica i našeg univerziteta, nastavak izgradnje novih kuća, vrtića, kao i brojna druga investiciona ulaganja.

1/11 Vidi galeriju Predizborna kampanja Srpske liste Foto: Srpska lista

Ako Srpska lista osvoji svih deset mandata, kako će to konkretno ojačati poziciju Srba u institucijama?

- Srpska lista je jedini glas srpskog naroda u parlamentu u Prištini, gde vlada jedno apsolutno antisrpsko raspoloženje, u kojem Priština s Kurtijem na čelu, uz svesrdnu podršku Nenada Rašića, pokušava da progura brojne odluke na štetu našeg naroda. Jedina brana tom i takvom postupanju jeste Srpska lista. Videli smo da je sa ukradenim mandatom Rašić najglasniji zagovornik Kurtijevog terora nad Srbima, da je na sednicama takozvane vlade u Prištini zahtevao hapšenje naših direktora škola i bolnica iz Gračanice, a da reč nije rekao o hapšenju više od 50 Srba, političkih zatvorenika Prištine. U takvim nemogućim uslovima, Srpska lista se snažno bori za prava našeg naroda, sprečavajući donošenje brojnih antisrpskih odluka i zakona!

Šta bi tačno značilo ako Srpska lista ne osvoji svih deset garantovanih mandata, odnosno ukoliko Aljbin Kurti uspe da Nenadu Rašiću obezbedi mandate albanskim glasovima?

- Nenad Rašić je sa obe ruke glasao kao član Kurtijeve vlade da se srpskim domaćinima u Leposaviću i Zubinom Potoku otme zemlja i na njoj izgrade nelegalne baze takozvane kosovske policije, koja sprovodi teror nad srpskim narodom na severu KiM. On je takođe kao član Kurtijeve vlasti naručio hapšenje direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih ustanova iz Gračanice, časnih i odgovornih ljudi, domaćina. Podsetiću vas da je Rašić podržao da se srpski narod u Prištini proglasi "genocidnim". Nikad se nije suprotstavio hapšenju naših sunarodnika, teroru Kurtijeve policije i zato se svim snagama borimo da deset zagarantovanih mesta u prištinskom parlamentu pripadne Srpskoj listi, jer se jedino ona bori za prava svojih sunarodnika. Crni scenario u kome bi Rašić opet na prevaru oteo jedan mandat srpskom narodu vodio bio još brutalnijem gaženju prava Srba i nastavku njihovog progona, zastrašivanja. Jedno je sigurno, u srpskim sredinama Rašić nema nikakvo uporište.

Od ZSO i prava Srba Beograd nikad neće odustati Ima li danas uopšte prostora za dijalog s Prištinom? - Koliko god bilo teško u sadašnjim okolnostima voditi dijalog, jer preko puta pregovaračkog stola imate predstavnike Prištine koji nisu spremni ni na kakav kompromis, normalizaciju odnosa i pristojan razgovor, uvek je bolje da imamo dijalog i da probleme rešavamo za pregovaračkim stolom nego da na terenu imamo incidente, nasilne i jednostrane poteze Prištine. Kao što znate, Beograd je uvek spreman za dijalog, ali Priština sve svoje obaveze izbegava, pre svega formiranje ZSO, na šta srpski narod čeka punih trinaest godina. Mi dobro znamo zašto Kurti beži od ZSO i zašto ne želi stvaranje uslova i institucionalnog okvira za afirmaciju individualnih i kolektivnih prava srpskog naroda. Ono što ostaje neobjašnjivo je ponašanje po ovom pitanju Brisela, koji ima obavezu da učestvuje u formiranju ZSO jer je, na kraju krajeva, bio garant, svojim potpisom, sprovođenja Briselskog sporazuma. Od ZSO i prava Srba Beograd nikad neće odustati, jer ono što je potpisano mora da bude i sprovedeno. Tačka!

Kakvu poruku Srbima šalje činjenica da pojedini srpski političari, govorim konkretno o Nenadu Rašiću, učestvuju u vlasti koja donosi odluke na štetu srpskog naroda?

- Kolika je Rašić bruka za srpski rod najbolje svedoči i njegov izborni fijasko u rodnom Dobrotinu, gde je Srpska lista uvek odnosila ubedljivu pobedu u svim prethodnim izbornim ciklusima. Rašić je mandat srpskom narodu oteo isključivo albanskim glasovima, i to u sredinama odakle su Srbi još od rata proterani... tako da Rašić jedino Albance i Kurtija može da predstavlja. Zato, imajući sve ovo na umu, više nego ikad su nam potrebni sloga i jedinstvo oličeno u Srpskoj listi, koja je najjači bedem svima onima koji srpskom narodu na prostoru KiM ne žele ništa dobro. Naše nepokolebljivo uverenje je da će pobediti srpski narod, srpska sloga i Srpska lista!

Da li biste trenutnu situaciju opisali kao najtežu od dolaska Kurtija na vlast?

- Nikad Srbima na Kosovu i Metohiji nije bilo lako. Poslednjih 27 godina od završetka rata su pravo svedočanstvo istrajnosti i odlučnosti srpskog naroda da opstane i ostane na svojim ognjištima. Od dolaska Kurtija na vlast politička i bezbednosna situacija za Srbe na KiM se dodatno pogoršavala i pretvarala u pravi teror, progon, fizičko i institucionalno nasilje. Srbi su, međutim, kroz svoju istoriju naučili da nema stradanja bez vaskrsenja i upravo ta nada u bolje sutra, ali i vera u živoga Boga, čije se prisustvo najjače oseća u našim svetinjama na KiM, daje srpskom narodu snagu da izdrži i sve podnese. Pored duhovne snage, tu je i pomoć države Srbije s predsednikom Vučićem na čelu, on svoj narod nikad neće ostaviti na cedilu, već će se i nadalje snažno boriti za očuvanje njegovog prava na pristojan život, rad i sveukupan napredak.

Šta će biti prvi prioritet Kancelarije za Kosovo i Metohiju nakon izbora?

Petković: Naše nepokolebljivo uverenje je da će pobediti srpski narod, srpska sloga i Srpska lista! Foto: R.Z./ATAImages

- Naša podrška srpskom narodu na Kosovu i Metohiji je kontinuirana i sistematska i ona ima svoju dinamiku nezavisno od izbora, jer bez podrške države Srbije i predsednika Aleksandra Vučića nema ni opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Prioritet nam je da svaka porodica ima pomoć države Srbije, da uđemo u svaku kuću, da čujemo probleme našeg naroda i da ih rešavamo u skladu s mogućnostima. Podsetiću vas da na inicijativu predsednika Vučića: deset hiljada naših socijalno najugroženijih sunarodnika prima mesečno 20.000 dinara kao meru trajne pomoći države Srbije. Takođe, svako naše dete od predškolskog uzrasta do srednje škole dobija 5.000 dinara užinskog dodatka mesečno, u zdravstvu smo za poslednjih nekoliko godina otvorili preko 2.500 radnih mesta, gradimo kuće, renoviramo naše zdravstvene i prosvetne institucije i s takvom politikom ćemo nastaviti, jer ulaganjem u naš narod ulažemo i u naš ostanak i opstanak i budućnost na Kosovu i Metohiji.

Albanske duge cevi nemaju šta da traže severno od Ibra Kurti je najavio formiranje žandarmerije kao nove bezbednosne strukture nakon predstojećih izbora. Očekujete li reakciju Kfora? Kakve su šanse da ova jedinica preuzme potpunu kontrolu nad administrativnom linijom? - To je još jedna Kurtijeva predizborna provokacija, ponovo na štetu srpskog naroda. Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija je vrlo jasna da je jedina oružana formacija na prostoru Kosova i Metohije Kfor, pa samim tim svi paravojni odredi Prištine su duboko protiv međunarodnog prava i važećih načela. Briselskim sporazumom je jasno definisano da policijsko prisustvo na severu KiM mora u svom sastavu da bude srazmerno etničkoj strukturi žitelja severa i da u skladu s tim albanski policajci i njihove duge cevi nemaju šta da traže severno od Ibra. Takvu poruku je poslao i Kfor, koji je zadužen za obezbeđivanje administrativne linije, a svaki pokušaj formiranja bilo kakvih novih policijskih formacija zahteva poštovanje implementacionog plana Briselskog sporazuma i dogovora u okviru dijaloga Beograda i Prištine.

Koja je vaša poruka Srbima koji su razočarani, uplašeni ili razmišljaju da ne izađu na izbore?

- Svesni smo da je naš narod umoran od još jednih izbora, jer je reč o petom izbornom ciklusu u samo 16 meseci, da je iscrpljen od pritisaka, terora kojem je svakodnevno izložen, ali mi drugi izbor nemamo nego da se politički borimo i izborimo za svoja prava i da o sudbini srpskog naroda odlučuju Srbi, a ne Kurti, Svečlja i Rašić. I naš narod je toga i te kako svestan. Zato još jednom pozivam srpski narod i one koji žive na KiM, ali i interno raseljena lica u centralnoj Srbiji koja poseduju važeća dokumenta, da se u što većem broju odazovu, izađu na ove izbore i glasaju za Srpsku listu, jer to je i glas za državu Srbiju na Kosovu i Metohiji.

O hapšenju Radojevića i Zaporošca: To je slika i prilika Kurtijeve "demokratije"

Juče smo bili svedoci privođenja čelnika Severne Mitrovice, gradonačelnika Milana Radojevića i predsednika Skupštine opštine Ivana Zaporošca...

00:37 Kurtijeva policija privela Milana Radojevića Izvor: Kurir

- Kurti je krenuo u ogoljeno nasilje protiv najistaknutijih predstavnika Srpske liste i legitimno izabranih predstavnika i jasno izražene volje srpskog naroda. To je slika i prilika Kurtijeve takozvane demokratije i vladavine prava i neka međunarodna zajednica dobro pogleda u oči teroru koji se sprovodi nad Srbima na KiM. Dok Priština bespravno, suprotno važećoj opštinskoj odluci srpskih odbornika u centru Kosovske Mitrovice, gradu u kome živi 95 odsto Srba, postavlja ime ulice Isi Boljetincu, privode naše opštinske predstavnike zbog uklanjanja lažnog znaka, za šta imaju legalnu opštinsku odluku! Na sve to će naš narod još glasnije i jasnije dati odgovor na izborima 7. juna glasom za Srpsku listu!