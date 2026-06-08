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Lider Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović dao je za hrvatske medije intervju u kojem je vređao i bez bilo kakvih argumenata kritikovao Srbiju i njenog predsednika Aleksandra Vučića. To, međutim, nije nikakva hrabrost, već politička nemoć i logično je da je Grbović ponudio uvrede budući da nema nikakav program koji bi predočio potencijalnim glasačima, ocenio je sagovornik Kurira.

Foto: Printscreen

Odraz nemoći

Politički analitičar Srđan Barac kaže za Kurir "da politika opozicije više nije politika, već političko gostovanje po meri onih koji jedva čekaju da neko iz Srbije govori o Srbiji najgore moguće".

- Pavle Grbović je, uoči izbora, izabrao da hrvatskom mediju govori o predsedniku Srbije kao o vođi "radikalsko-mafijaškog sistema", u intervjuu koji je taj medij upravo tako i plasirao javnosti. To apsolutno nije nikakva hrabrost, već nemoć upakovana za tuđu publiku. Kada nemaš podršku građana Srbije, onda ideš tamo gde će ti aplaudirati za svaku ružnu reč o Srbiji. Kada nemaš program, nudiš uvrede, kad, kao lider PSG, nemaš svoje rezultate, onda pokušavaš da obezvrediš tuđe. I kada nemaš šta da kažeš narodu pred kojim izlaziš na izbore, onda tražiš političku utehu u regionalnim medijima kojima je svaka negativna priča o Srbiji dobrodošla - ističe Barac i dodaje da je "dovoljno je porazno što Grbović sam zna gde treba da ode, šta treba da kaže i kakav naslov će tamo dobiti", što govori više o njemu nego o Srbiji".

Srđan Barac, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

Sopstvena kapitulacija



Barac naglašava da predsednici država mogu da budu kritikovani, jer je to demokratija.

- Međutim, kada političar iz Srbije ode u hrvatski medij da sopstvenu državu predstavi kao mafijašku jazbinu, a sopstveni narod kao taoca jednog čoveka, onda to više nije kritika vlasti, to je udvaranje tuđoj publici preko leđa sopstvene zemlje. Opozicija očigledno više ne pokušava da pobedi u Srbiji, nego da se dopadne onima van Srbije. Problem je samo što se izbori ne dobijaju naslovima u Zagrebu, nego poverenjem građana u Srbiji. A građani vrlo dobro vide razliku između borbe protiv Vučića i borbe protiv Srbije. Zato ovaj intervju nije dokaz snage opozicije, nego dokaz njene političke nemoći. Kad se politička karijera gradi na tome da te hvale oni koji vole da slušaju loše o Srbiji, onda to nije alternativa, to je kapitulacija pred sopstvenom slabošću - zaključio je Srđan Barac.