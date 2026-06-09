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Na tribini koju su u Ofenbahu kod Frankfurta organizovali članovi ProGlasa na čelu sa Draganom Bjelogrlićem, Zoranom Kesićem, Svetlanom Bojković i drugim javnim ličnostima pale su sve maske sa lica samozvane elite. Dok su im u Srbiji puna usta "medijskog mraka" i "gušenja slobode štampe", samozvana elita iz "kruga dvojke" je u Nemačkoj, nakon pitanja novinara Radija Vidovdan Zorana Vicelarevića, nasrnula na pripadnika sedme sile, udarala, čupala za kosu i na silu izbacila iz sale, ocenjuju sagovornici Kurira!

Duboka netrpeljivost

Zoran Vicelarević je za Kurir ispričao da se prvi javio da postavi pitanje članovima ProGlasa, ali da su mu rekli da neko drugi mora da postavi pitanje pre njega jer su, kako veruje, "imali svoje pitače".

- Pošto se zna moj stav, prisutni su počeli da uzvikuju "nemojte mu davati mikrofon, on je protiv nas". Ako sam ja novinar, da li je bitno jesam li jednog ili drugog mišljenja? A pitanje koje sam postavio bilo je: "Zašto smatrate da smo neka masa ovde i koji vam je plan i program za vaše opcije"? To ih je verovatno isprovociralo, pa se odmah pojavio neko ko je hteo da pokaže da pripada tom skupu i siguran sam da je bio u stanju da me ubije, kako bi dokazao da je "njihov" - objašnjava Vicelarević.

00:38 Brutalne scene nasilja blokadera Izvor: Kurir

On kaže da ga je tokom incidenta posebno iznenadio način na koji su pojedini prisutni reagovali na drugačije mišljenje. Prema njegovim rečima, atmosfera na skupu pokazala je duboke podele i netrpeljivost prema onima koji ne dele stavove organizatora i učesnika tribine.

- Taj koji mi je prišao rekao mi je: "Ja tebe znam, ti si protiv nas". To vam govori o kakvim se ljudima radi. Oni su valjda pokušali da "objasne neke stvari gastarbajterima", pa nam se Zoran Kesić obratio na nemačkom. Nema potrebe za tim, naš jezik je srpski i ne treba da priča na drugom jeziku. Imali su teoriju o tome da smo mi kritična masa koja ne zna da treba da ide da glasa. Ako nisi za njih, onda si Vučićev, ako nisi Vučićev onda si još gori jer nisi ni "naš" - ističe Vicelarević i dodaje da je ProGlas od dijaspore tražio da prikupi novac i plati njihov dolazak da bi ih sada tukli na kućnom pragu!

Vicelarević je ukazao na još jedan nonsens.

- Proglasovci su na tribinu doveli Slovenca kao predstavnika dijaspore. Šta će nama da kaže Slovenac koji ni ne zna baš najbolje da priča srpski? Puna sala Srba, oni doveli Slovenca... Mi nismo izolovani od sveta, svi znamo šta se dešava u zemlji, a ja sam samo otišao da ih pitam ono što nam nisu rekli - kaže Vicelarević.

Posle svega, kaže on, neće podneti tužbu protiv ljudi koji su ga napali, ali da smatra da će se policija baviti tim slučajem.

- Vaspitavan sam da ne tužim naše ljude ovde, pa makar i fizički nasrnuli na mene. Pretpostavljam da će Zakon to da uredi i da će policija da se bavi time. Ja sigurno neću da ga tužim, on je naš čovek, bez obzira što ima pogrešno mišljenje o svetu, opet je naš - navodi Vicelarević.

Kamere snimile napadača na novinara Kao jednog od napadača na novinara, kamere u sali su snimile Aleksandra Bogdanovića, vlasnika građevinske kompanije "Baucolor Doo" registrovane u Noj Isenburgu. On je, i nakon što je divljački nasrnuo na Vicelarevića, nastavio da preti i psuje okupljene i da ih tera da mu aplaudiraju! Međutim, posle incidenta je tvrdio da "ništa nije video"?! Ako sam snimljen, onda vi znate, što pitate mene? Kog novinara sam ja napao - pitao je Bogdanović.

Nije provocirao

Novinar i publicista Aleksandar Gajović kaže za Kurir da je novinar iz Frankfurta postavio sasvim logično pitanje.

- Očigledno je da ta grupa, koja sebe naziva ProGlasom, nema program i ne znam šta im je toliko smetalo pa da novinara fizički napadnu i izbace iz sale. Novinar nije provocirao, postavio je obično i logično pitanje. Očigledno je da su blokaderi i ProGlas izgubili kompas, a ovime su sami sebi pucali u nogu. Ipak, pitanje svih pitanja je zašto su oni uopšte otišli u Nemačku da drže skupove i konferencije - kazao je Gajović.

Aleksandar Gajović Foto: Kurir Televizija

On ističe da je ProGlas organizacija koja sebe smatra elitnom i "krugom dvojke".

Bjelogrlić i ranije nasrtao Ovo nije prvi slučaj da neki član ProGlasa pribegne nasilju. Prethodno je Dragan Bjelogrlić u avgustu 2021. u niškom hotelu "Ambasador" prišao s leđa i sa leđa više puta udario u glavu reditelja Predraga Gagu Antonijevića, zbog čega je osuđen na uslovnu kaznu. Bjelogrlić je bio akter i incidenta u jednom beogradskom kafiću kada je pre nekoliko meseci pokušao da otme mobilni telefon tiktokeru Aleksandru Šulcu koji ga je snimao.

- Meni se čini, s obzirom na to da su naplaćivali ulaze za svoje performanse, da žele da se finansijski obezbede. Njihov "program" očigledno nema nikakvo utemeljenje u Srbiji, pa su odlučili "ajmo malo van granica Srbije, možda ćemo nešto imati". Da se ovako nešto desilo u Srbiji, odmah bi se to proglasilo medijskim mrakom i "disciplinovanjem" novinara. Međutim, ovo se odigralo u jednoj zemlji koja je vrlo demokratska i ne verujem da je slučaj izazvao veliko interesovanje, što je veoma potrebno da se čuje i zna - zaključio je Aleksandar Gajović.