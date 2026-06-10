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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je ekskluzivni intervju za najuticajniji američki medij - Fox News digital u kome je govorio o odnosu SAD i Srbije, kao i o pozivu Donaldu Trampu da dođe u Srbiju.

Predsednik Vučić je izjavio da su odnosi između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država doživeli "drastičnu transformaciju" tokom mandata predsednika Donalda Trampa, navodeći da je taj zaokret promenio i percepciju javnosti u zemlji u kojoj su i dalje snažno prisutna sećanja na NATO bombardovanje 1999. godine.

U ekskluzivnom intervjuu za Fox News Digital, Vučić je pohvalio Trampov pristup Zapadnom Balkanu, ističući da je fokus njegove administracije na ekonomsku saradnju, a ne na politički pritisak, naišao na pozitivan odjek u Srbiji. On je naveo da su Tramp i njegov tim "veoma predano i posvećeno radili na Zapadnom Balkanu", dodajući da građani Srbije tu administraciju doživljavaju znatno drugačije u odnosu na prethodne američke vlade.

- Ako pitate ljude u Srbiji da naprave poređenje između Klintonove i Trampove administracije, ili demokrata i republikanaca, ne biste verovali. Odnos bi bio 90 prema 10 ili 95 prema 5 - rekao je Vučić.

Vučić je naveo da je nedavno uputio poziv Donaldu Trampu da poseti Srbiju i izrazio očekivanje da bi američki predsednik mogao da bude dočekan s velikim entuzijazmom.

- Nadam se da ćemo biti u prilici da ga ugostimo. Dočekaće ga više ljudi nego što bi i sam očekiva… Usuđujem se da kažem da bi ga u Beogradu dočekalo nekoliko stotina hiljada ljudi - reka je Vučić.

Srpski predsednik je dodao da se poboljšanje odnosa između Vašingtona i Beograda sve više zasniva na ekonomiji, investicijama i tehnološkoj saradnji, kao i na zajedničkim konzervativnim vrednostima. Prema njegovim rečima, Srbija i SAD pripremaju pokretanje strateškog dijaloga koji će biti fokusiran na energetiku, infrastrukturu, veštačku inteligenciju, odbrambenu saradnju i investicione mogućnosti. Među projektima koji se razmatraju nalaze se energetska infrastruktura, saradnja u oblasti tečnog prirodnog gasa, data centri i napredne računarske tehnologije.

Rastući odnosi između dve države dolaze u trenutku kada Srbija nastoji da se pozicionira kao regionalni ekonomski centar, dok istovremeno zadržava dugogodišnju ambiciju da postane članica Evropske unije. Vučić je ukazao na pripreme za Ekspo 2027 u Beogradu, na kojem se očekuje učešće gotovo 150 zemalja, kao dokaz sve većeg međunarodnog profila Srbije i njenih ekonomskih ambicija.

Vučić, koji je dominantna politička figura u Srbiji od kada je postao premijer 2014. godine, a predsednik 2017, istakao je ekonomski rast zemlje kao dokaz njene transformacije.

- Naš BDP je bio 32 milijarde evra kada sam postao premijer. Ove godine će biti veći od 100 milijardi evra, što je oko 120 milijardi dolara - rekao je Vučić.

Odnosi Vučića sa Trampom datiraju još iz prvog Trampovog mandata, kada je Bela kuća posredovala u nizu sporazuma o ekonomskoj normalizaciji između Srbije i Kosova. Umesto da se prvo fokusira na politički osetljivo pitanje statusa Kosova, Trampova administracija je akcenat stavila na infrastrukturne projekte, saobraćajne veze i investicije, sa ciljem unapređenja odnosa između dve strane.

Fox News Digital podseća da su u septembru 2020. godine, Vučić i tadašnji premijer Kosova Avdulah Hoti potpisali u Beloj kući ekonomske sporazume posredovane od strane SAD, koji su uključivali obaveze proširenja železničkih i putnih veza i podsticanje investicija. Tramp je taj dogovor opisao kao "proboj postignut fokusiranjem na otvaranje radnih mesta i ekonomski rast“, umesto na dugogodišnje političke sporove.

Na pitanje da li bi razmotrio priznanje Kosova, koje je proglasilo nezavisnost od Srbije 2008. godine i koje su priznale Sjedinjene Američke Države za vreme predsednika Džordža V. Buša, kao i većina evropskih zemalja, ukoliko bi to omogućilo Srbiji ekonomski napredak i ubrzalo njen put ka članstvu u Evropskoj uniji, predsednik Vučić je odbacio takvu pretpostavku i istakao da bi ekonomska saradnja i unapređenje odnosa trebalo da prethode raspravi o političkom statusu.

- Ne kažem da sam spreman da prekršim Ustav Srbije. Uvek sam bio otvoren za razgovore ili kompromisna rešenja, uvek sam bio otvoren za razvoj snažnih ekonomskih veza i nesumnjivo mnogo boljih političkih odnosa. Ali, nisam govorio o priznavanju nečije nezavisnosti - rekao je on.

Srbija i dalje teži članstvu u EU, ali istovremeno održava odnose sa Rusijom i Kinom, što predstavlja balansiranje koje je pod pojačanim nadzorom zbog rata Rusije u Ukrajini i rastućih geopolitičkih tenzija širom sveta. Na pitanje da li Srbija može da nastavi da balansira između Istoka i Zapada u sve više podeljenom svetu, Vučić je odbacio ideju da države moraju da se opredele između suprotstavljenih geopolitičkih blokova. Umesto toga, naveo je i sopstvenu posetu Kini i Trampov angažman prema Pekingu kao primere, kako je rekao, pragmatične diplomatije usmerene na nacionalne interese.

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- Predsednik Tramp nije tamo otišao zbog sopstvene sujete. Poveo je sa sobom sve vodeće ljude SAD kako bi se ostvarili bolji poslovi, kako bi njihove kompanije više zarađivale - podsetio je Vučić govoreći o Trampovoj poseti Kini.

Rekao je i da je i sam primenio sličan pristup tokom svoje posete, ističući da bi lideri trebalo da daju prioritet ekonomskim prilikama za svoje građane, a ne ideološkim opredeljenjima.

- Dolazim iz male zemlje. Tražio sam više investicija i borio se za interese svog naroda - rekao je on.

Srpski predsednik je dodao da bi isti pragmatični pristup trebalo da bude primenjen i u naporima za rešavanje tekućih sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku.

- Uvek je bolje imati hiljade dana pregovora nego jedan dan rata - rekao je on.

Na pitanje o tenzijama u vezi s Iranom i širim sukobima na Bliskom istoku, Vučić je ponovio da Srbija podržava Izrael, što je stav koji, kako je navedeno, sve više izdvaja Beograd u odnosu na pojedine evropske vlade.

- Ja sam predsednik zemlje koja je jedna od retkih u Evropi koja ne okleva da sarađuje i bude u partnerstvu sa Izraelom i ponosan sam što to mogu javno i otvoreno da kažem - rekao je on.

Vučić je upozorio i na, kako je naveo, rast antisemitizma širom sveta.

- Povremeno sam veoma uplašen kada vidim mnogo antisemitskih slogana i antisemitskih transparenata - rekao je on.

Srpski predsednik je rekao da je Srbija odolevala tim trendovima i obećao da će to nastaviti da čini i ubuduće pod njegovim rukovodstvom.

- To se ne dešava u Srbiji i neće se desiti dok sam ja predsednik - zaključio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za Fox News Digital.