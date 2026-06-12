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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je preksinoć da planira da podnese ostavku na funkciju predsednika Republike i da razmišlja o kandidaturi za premijera, a na pitanje da li planira da podnese ostavku u naredna tri do četiri meseca, rekao je da će to "možda biti i ranije".

- Pritome neću da kažem narodu da sam skratio mandat, nego ću da kažem podneo sam ostavku - rekao je predsednik i dodao da će javnost na vreme biti obaveštena o svemu.

Ogroman autoritet

Sagovornici Kurira smatraju da predsednik Srbije ima privilegiju da ode sa mesta predsednika pod svojim uslovima i da njegov odlazak ni u kom slučaju neće biti posledica bilo kakvog pritiska, već da će doneti odluku za koju smatra da je najbolja za Srbiju!

Politički analitičar Srđan Graovac kaže za Kurir da bi najlogičnije bilo da se nakon isteka mandata predsednik Srbije angažuje kao premijer i da ponovo bude neko ko će igrati ključnu ulogu na našoj političkoj sceni.

- On je svojim autoritetom, uticajem i rezultatima pokazao da je dao izuzetan doprinos sveukupnom razvoju zemlje, a njegovi rezultati imaju istorijski značaj. Srbiji je potreban neko ko ima takav autoritet u međunarodnim odnosima, a on je to pokazao i kroz odnos sa kineskim i ruskim predsednikom Si Đinpingom i Vladimirom Putinom, kao i sa velikim brojem evropskih lidera. Malo koji lider neke zemlje, kapaciteta Srbije, ima tu mogućnost i ima takav značaj da mu u kratkom rokukineski predsednik uruči odlikovanje, a da u isto vreme predsednik SAD, koji nije u najboljim odnosima sa Kinom, postavlja Vučićev intervju na svojoj društvenoj mreži! Nakon toga, predsednik ide na samit u Tivtui bude na najbolji način tretiran od svih evropskih lidera. Sve to govori da je njegov autoritet veoma veliki i da bi on Srbiji i te kako značio u narednom periodu - smatra Graovac.

Foto: Kurir TV

Kako je istakao, Srbiji treba neko ko ima iskustvo, znanje i neko ko se pokazao, kako kaže, sposobnim da vodi državnu politiku.

- Njegova odluka da se kandiduje za premijera bi bila logična, pogotovo što njemu mandat ističe u prvom kvartalu naredne godine i ukoliko bi se spojili parlamentarni i predsednički izbori, to ne bi bilo iznenađenje, već logičnost, da se dva puta organizuju izbori i da se time umanje troškovi. Ukoliko je procena da je trenutak da se izbori organizuju na jesen, onda nema razloga da nekoliko meseci kasnije imamo redovne predsedničke izbore. To ima utemeljenja u strateškoj politici Srbije, jer je važno da on nastavi da vodi politiku. Takođe, bilo bi šteta da ne iskoristimo kapacitete i uticaj u međunarodnim odnosima koje predsednik ima kao jedna dominanta politička ličnost. Ne mislim da postoji poseban razlog zašto je predsednik najavio moguću ostavku, sem što se bliži taj momenat izbora. Ima manje od godinu dana do predsedničkih izbora, a parlamentarni se već dugo najavljuju i često se govori da mogu biti "razrešenje za krizu", a ako postoji mogućnost da se spoje sa predsedničkim izborima, onda bi to bilo najidealnije realizovati u tom trenutku. Ali to je stvar vlasti i procena vladajuće većine i toga kako oni smatraju da se to na najbolji način realizuje - objašnjava Graovac.

Poštovan i dominantan

Politički analitičar Sava Stambolić kaže za Kurir svi građani koji iskreno poštuju predsednika Vučića i cene ga kao najmarkantniju političku figuru novije srpske političke istorije, žele da on i dalje bude u srpskoj politici.

Sava Stambolić Foto: Kurir Televizija

- U kojoj će formi to da bude, kako će on želeti da se angažuje i kako treba da bude aktivan i prisutan, to je nešto što treba prepustiti njegovoj državničkoj mudrosti. Sve njegove izjave, pa i ova da razmišlja o podnošenju ostavke, uvek su nešto što je deo njegove šire analize i političkog projekta koji su uvek od strateškog, nacionalnog i dugoročnog značaja i nikada nisu posledica dnevne politike. To je razlog zbog čega je predsednik toliko dugo dominantan, omiljen i poštovan u Srbiji i njegovi politički protivnici ne mogu da dokuče šta su njegove krajnje namere i koja je njegova konačna strategija da ostvari svoju politiku i političku viziju, što je umnogome do sada i uspeo. Ovo što sada govori je asposlutno deo trasiranja dalje te vizije za sledeću deceniju u 21. veku i kao takvu je gledamo i svi građani koji ga podržavaju, verujem da se raduju njegovom angažmanu, kako god on bude procenio da je najbolje da to bude urađeno. Predsednik će svakako doneti odluku za koju smatra da je najbolja za Srbiju i na koji drugi način bi mogao da bude angažovan na našoj političkoj sceni - zaključuje Stambolić.