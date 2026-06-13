Slušaj vest

Dok srpski narod na Kosovu i Metohiji trpi nezapamćen teror na svojim vekovnim ognjištima, pojedini krugovi unutar blokadersko-opozicionog pokreta sve otvorenije zagovaraju otcepljenje severne pokrajine Srbije - Vojvodine!

Miloš Vučević, savetnik predsednika Srbije i prvi čovek SNS, upozorio je da su nepopunjeni međunarodni pozivni broj +384 separatisti namenili upravo za severnu pokrajinu, od koje žele da naprave nezavisnu republiku Vojvodinu.

Vučević se u jednoj emisiji osvrnuo i na "projekat Vojvodine", navodeći da je ta ideja ponovo isplivala na površinu, ali i istakao da su blokaderi namerno uništili gimnaziju "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu koja je jedna od najboljih u Srbiji, jer je "ta škola simbol srpstva u Vojvodini" , te da su iz istog razloga napadali i Maticu srpsku.

Miloš Vučević upozorava na opasnost Foto: Printscreen

Nije prvi put

- Kako je Dinko Gruhonjić postao vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Oni su separatisti. Ja se nadam da će ljudi staviti prst na čelo i razmisliti šta će biti ako oni pobede. Glavna će biti odluka građana je l' idemo napred ili nazad. To je ključna odluka. Ovo je pitanje i opstanka države, hoćemo li da biramo političare koji će se odreći KiM ili političare koji će čuvati Srbiju. Ne zaboravite, pozivni broj +384 nije popunjen. Sad neka se neko zapita - kazao je Vučević, a ubrzo je stigla i potvrda iz redova samih blokadera:

- Plus 384 više nije samo broj, nego obećanje. Hvala što ste večeras podsetili celu Srbiju da je ostavljeno mesto koje čeka svoje vreme. Nekad je dovoljno da vlast sama podseti ljude da neke ideje nikad nisu nestale. #384 - napisao je jedan od blokadera na društvenoj mreži "X".

Prof dr Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije upozorava da ovakve poruke nisu slučajne i da predstavljaju deo šireg pritiska na Srbiju u trenutku kada se država bori da sačuva nacionalne interese na Kosovu i Metohiji, ali i da očuva unutrašnje jedinstvo.

dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

- U vremenu kada mnoge države u svetu ulažu ogromne napore da očuvaju unutrašnju stabilnost, mirno nebo nad glavama svojih stanovnika i nacionalnu bezbednost, ovakve poruke su direktan udar na stabilnost i intrese Srbije. U vremenu rata u Ukrajini, krize na Bliskom istoku i sve izraženijih podela između velikih sila, ne smemo da dozvolimo da lnam judi koji imaju lošu nameru, kao kukavičje jaje podmetnu ideje koje dovode u pitanju teritorijalni integritet Srbije, a sve pod plaštom nekakvih građanskih ili studentskih ideja. Nije prvi put da se pozivni broj +384 povezuje sa radikalnim separatistima koji se zalažu za tzv. nezavisnu Vojvodinu, a indikativno je što su se neki od prvih blokada i protesta dešavali baš u severnoj srpskoj pokrajini. Takođe, neki od najvećih i najnasilnijih incidenata desili su se upravo na teritoriji Vojvodine, gde su pojedinci poput Dinka Gluhonjića i njegovih sledbenika otvoreno zagovarali autonomiju pokrajine, pravili plodno tle za sukobe i smatram da to nije slučajno - govori Miletić i dodaje:

- Nama, kojima se desio raspad Jugoslavije, koji smo doživeli istorijsku nepravdu zbog jednostrano proglašene lažne nezavisnosti Kosova je nezamislivo da neko može i da razmišlja u pravcu otcepljenja dela teritorije Srbije. Ne zaboravimo da je geopolitička situacija u svetu veoma nestabilna, kada se države oko nas udružuju u razne vojne saveze koje su usmerene iskljčivo protiv Srbije, i da takav trenutak neko želi da iskoristi da pokuša da progura svoje radikalne ideje i da sruši ustavni poredak zemlje! Nažalost, u Srbiji i van nje postoje ljudi koji žele da našu zemlju vide na kolenima, zavisnu od pojedinih svetskih centara moći kao nekada, da država bude rasparčana i oslabljenja, ali taj scenario više nikada nećemo gledati na ovim prostorima. Srbija je nezavisna, suverena i slobodna državam, koja je pouzdan partner velikim svetskim silama i čije rukovodstvo je dokazalo da neće dozvoliti da se sruši Ustav države i na silu prekroji volja građana. Oni koji misle da je Srbija oslabljenja blokadama koji su trajale duže od godinu dana, pa misle da je sad pravi trenutak da proguraju svoje sepratsitičke ideje - biće neprijatno iznanđeni jer za tko nešto pre svega nemaju podršku kod građana.

Marginalna ideja

Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku govori za Kurir da kada je reč o otcepljenju Vojvodine - radi o senzacionalizmu a ne stvarnom političkom porcesu koji ima bilo kakvu podršku u srpskom društvu.

Ljubomir Đurić Foto: Kurir Televizija

- Činjenica je da postoje pojedinci koji zagovaraju veću autonomiju ili čak separatističke ideje kada je reč o Vojvodini, ali njihova politička podrška u društvu ostaje marginalna. Nije neosnovano ukazati na ulogu javnih ličnosti poput Dinka Gruhonjića, čije su pojedine izjave izazvale oštre reakcije u javnosti. Međutim, postojanje takvih stavova kod pojedinaca ne predstavlja dokaz da iza njih stoji čitav protestni pokret ili šira društvena grupa. Zbog ozbiljnosti teme, neophodno je razlikovati marginalne političke ideje od stvarnih političkih procesa - smatra Đurović.