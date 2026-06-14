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U nizu tribina koje blokaderski ProGlas danima organizuje po Nemačkoj, ne bi li pridobio srpsku dijasporu koja tamo živi, i ona u Štutgartu nije prošla slavno, održana je pred polupraznom salom.

Organizatori su očigledno očekivali više ljudi ali osim prvih redova centralnog dela sale, u gornjem delu i bočnim stranama sedišta su ostala potpuno prazna.

Inače, kako se može pročitati na internetu, Štutgart je jedan od nemačkih gradova u kojem živi značajan broj naših državljana - nekoliko desetina hiljada. Međutim, to se u publici nije videlo.

S druge strane, ono što se dogodilo jeste da je tamo, usred tribine, javno izrečena činjenica da je na prošlim izborima, baš u tom gradu, kako je jedna učesnica iz publike rekla - "pobedio Vučić".

Foto: Facebook Printscreen

To je za nju, kako je ispričala, "bilo poražavajuće", ali očigledno za ostatak naših ljudi koji žive u tom nemačkom gradu - nije jer su većinom upravo glasali za Vučića i politiku koju sprovodi u Srbiji, a to su veće penzije, veće plate, rast standarda, veliki državni megaprojekti kojima zemlja dobija prvoklasne puteve, moderne bolnice i škole, i najvažnije lestvicu životnog standarda nalik onoj zbog koje su naši ljudi nekada masovno odlazili u inostranstvo na rad dok se sada sve više njih vraća kući u Srbiju.

- Jednu stvar bih želela da kažem, recimo, prošli izbori koji su bili u Štutgartu, Vučić je pobedio. To je ono što je poražavajuće, mi smo svi ovde, manje-više nismo strani, zna se protiv koga smo i onda zbog toga, meni je bilo poražavajuće što je pobedio Vučić - istakla je pomenuta učesnica tribine žalnim glasom.

Podsetimo, kad je reč o slikama sa "turneje" blokaderskog Proglasa po Nemačkoj, gde se trude da na svoju stranu pridobiju dijasporu, one govore da stvari ne idu kako su zamislili pa je i u Minhenu posećenost bila slaba. Da stvar bude još gora, deo onih koji su došli nije ni znao da dolazi da sluša političke govore, već su mislili da prisustvuju kulturnom događaju ili da je reč o pozorišnoj predstavi.

Jeziv utisak posebno je ostavila "tribina" u Ofenbahu kod Frankfurta, kada je novinar Frankfurtskih vesti Zoran Vicelarević brutalno napadnut od strane blokadera Aleksandra Bogdanovića. Napadnuti Vicelarević je tim povodom rekao sledeće:

- On je u jednom delu rekao "kako je on znao tako brzo da iskoči". Ljudi, to je meni posao 25 godina, ja znam kad će ko da namigne, a ne kada će ko da postavi pitanje. Ostario sam u ovom poslu, znam šta se dešava, nije mi prva tribina, bio sam na nemačkim tribinama, bio sam svuda. Znam kako to ide, taj redosled. Znao sam da će biti pitanja, pa sam se javio - rekao je Vicelarević.

On je istakao da je to reakcija jednog novinara sa dugogodišnjim stažom.

- Kada sam ja podigao ruku da se javim, ustali su iz prvih sedam, osam redova, jedno deset njih, kao nemojte njemu da date mikrofon, on nije naš, i nemojte njemu da date mikrofon, on je protiv nas. A jedan je viknuo: "Rekao si da nećeš da dođeš, što si došao?" Znači ja nije trebalo da dođem zato što ja nisam njihov. To je nedemokratski, ako oni govore o demokratiji, demokratija znači da slušate drugo mišljenje - istakao je novinar.

01:02 Izjava novinara Fraknfurtskih vesti koji je napadnut na tribini Proglasa Izvor: Kurir