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Aleksandar Jerković, programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju (OKO) smatra da izbori nisu obaveza vlasti, već pokušaj da se Srbiji vrati puna stabilnost.

- Ne postoji nijedan institucionalni, zakonski ili politički razlog zbog koga bi u ovom trenutku morali da budu raspisani vanredni izbori. Zakonski rok je daleko, vlast ima više nego stabilnu većinu u Narodnoj skupštini, a država ima sve formalne uslove da nastavi da funkcioniše bez novog izjašnjavanja građana. Zato je važno da se jedna stvar kaže jasno: ako se ide na izbore, to nije zato što vlast nema većinu. Nije zato što su izbori dospeli. Nije zato što postoji bilo kakva ustavna ili zakonska obaveza. Jedini stvarni razlog jeste potreba da se Srbiji vrati puna politička stabilnost i pun kapacitet institucija da nastave ekonomske i društvene reforme - rekao je Jerković.

On je istakao da je Srbiji danas, više nego ikada, potrebna stabilnost.

- Ne stabilnost kao prazna politička fraza, već stabilnost koja omogućava investicije, rast plata i penzija, izgradnju puteva, bolnica, škola, novih fabrika i nastavak modernizacije zemlje. Država ne može da napreduje ako se svakog dana proizvodi atmosfera krize, blokada, pretnji i sabotaže. U takvoj atmosferi najviše gube građani, ekonomija i institucije. Zato je dobro što vlast, iako nema obavezu, želi da stane pred sud naroda. To je, u suštini, najčistiji demokratski odgovor. Ako neko tvrdi da vlast nema legitimitet - neka to proveri na izborima - kaže Jerković.

Prema njegovim rečima, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u prethodnom periodu više puta pokazao da na političke napade ne odgovara podizanjem tenzija, već institucionalnim i racionalnim potezima.

- Kada su traženi izbori - izbori su raspisani. Kada su traženi ponovljeni beogradski izbori - i to je prihvaćeno. Kada su tražene promene u vezi sa biračkim spiskom - otvoren je proces kontrole i revizije. Kada je tražen novi postupak za Savet REM-a - i taj proces je pokrenut. Kada su nuđeni razgovori, dijalog, televizijski dueli ili referendum kao način provere poverenja - druga strana je to izbegavala. Sa jedne strane imate pokušaj da se na krizu odgovori izborima, razgovorom, institucijama i argumentima. Sa druge strane, suviše često imate odbijanje svake demokratske metode političke borbe, uz istovremeni pokušaj da se politički protivnik eliminiše iz izborne trke - navodi on.

Jerković ističe da je posebno važno pitanje ostavke predsednika.

- Podnošenje ostavke i izlazak na izbore bez formalnog predsedničkog autoriteta bio bi politički potez koji opoziciji izbija i poslednji argument o navodnoj zloupotrebi funkcije. On bi time, praktično, rekao: evo, ne nastupam kao predsednik, ne nastupam sa pozicije funkcije, već kao čovek koji stoji iza rezultata svoje politike. To je brutalno racionalan odgovor na neracionalnu kritiku. Optužbe da političar u kampanji ne sme da govori o rezultatima vlasti su detinjaste. Svuda u svetu vlast govori šta je uradila, a opozicija nudi šta bi uradila bolje. To je suština politike. Ali kod nas se dešava nešto čudno: oni koji nemaju program žele da zabrane drugome da govori o rezultatima. To nije politika. To je pokušaj da se izbori pretvore u takmičenje u buci, a ne u takmičenje u idejama - kazao je Jerković.

Aleksandar Jerković, programski direktor Odbora za Kontrolu i Opservaciju Foto: Kurir Televizija

- Zato je važno da se kampanja vrati na teren činjenica. Šta je urađeno? Šta je izgrađeno? Koliko je povećan životni standard? Koji su planovi za naredne godine? Kako će Srbija da se razvija? Kako će da sačuva mir, stabilnost i ekonomski rast? To su pitanja na koja ozbiljna politika mora da odgovori - smatra Jerković.

- Vučić, čini mi se, ovim potezima pokušava da se obrati upravo razumnim ljudima u Srbiji. Ne onima koji žele haos, već onima koji žele normalan život. Ne onima koji politiku vide kao ulicu, pritisak i sukob, već onima koji razumeju da se vlast dobija i gubi na izborima. Zamislite, uostalom, da je najjača politička figura u zemlji na ulične pritiske odgovorila istom merom. Zamislite da je na radikalizaciju odgovoreno radikalizacijom. Srbija bi bila gurnuta u dubok i opasan društveni sukob. Umesto toga, nekoliko puta je izabran put smirivanja, institucija i provere volje naroda. To je velika stvar. Naravno, vanredni izbori imaju smisla samo ako posle njih Srbija dobije punu stabilnost institucija. Ne izbori radi izbora. Ne još jedan krug političke buke. Već izbori kao način da se preseče atmosfera stalne opstrukcije i da država nastavi da radi punim kapacitetom - smatra Jerković.

Kako ističe, zato treba ponoviti: niko nema obavezu da raspiše izbore.

- Vlast ima većinu. Zakonski rok nije blizu. Institucije mogu da nastave da rade. Ali ako se ipak ide na izbore, to znači da vlast prihvata najteži mogući test - sud naroda. To bi morali da cene čak i politički protivnici. Jer demokratija nije onda kada se izbori priznaju samo ako pobedi onaj koga neko unapred želi. Demokratija je kada svi izađu pred građane, kažu šta imaju, ponude program i prihvate rezultat. Ako neko misli da Srbija treba drugačije da izgleda - neka to kaže na izborima. Ako neko misli da ima bolji plan - neka ga ponudi. Ako neko misli da narod želi promenu - neka dozvoli narodu da to pokaže. Sve drugo je bežanje od demokratije - zaključio je Jerković.