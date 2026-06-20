Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić razgovarala je danas sa građanima u Zemunu manifestacija "Zemun - nekad i sad", na kojoj se građanima predstavljaju planovi za unapređenje opštine Zemun, kao i projekti realizovani u ovoj beogradskoj opštini prethodnih godina.

Predsednica Skupištine je tom prilikom obišla štandove SNS gde je rekla da će Srbija pobediti i da "za Srbiju uvek pronalazimo najbolja moguća rešenja".

- Građani prepoznaju rezultate, biraju stabilnost i pokazuju da žele snažnu, uspešnu i prosperitetnu Srbiju koja nastavlja da pobeđuje! Takođe, na ovim mestima pozivamo građane da se pridruže velikom skupu podrške SNS-u, koji će se održati u Beogradu 27. juna - rekla je Brnabićeva.

Govoreći o blokaderima, Brnabićeva je rekla da oni ne mogu da pobede i da od nemoći ne znaju više ni šta bi rekli ili uradili.

- Želeli su da izvedu građanske sukobe i građanski rat i da predstave predsednika Aleksandra Vučića kao nečoveka. Sve je to bilo planirano i organizovano, oni su sa umišljajem to sve uradili, oni su to trenirali i ono nepismeno kako su rekli "masan odgovor Brisela". Povodom toga ću sutra održati u Skupštini konferenciju kako bi objasnila detaljno šta su hteli time da postignu, jer ovo je veoma važna tema - rekla je predsednica Skupštine.

Ona je istakla i da blokaderi ne mogu da pobede uprkos tome što kriminalizuju Aleksandra Vučića i njegovu porodicu, pa su krenuli još više sa uvredama i zaboravili "zvučni top".

- Blokaderi svaki naš uspeh osporavaju, ali oni time osporavaju Srbiju - sopstvenu zemlju. Najužasnije u svemu ovome su mi napadi na Aleksandra Vučića. Zamislite da svaki dan ustajete i morate da se fokusirate na planiranje stvari o napretku države u kojoj imate jedan deo naroda koji pokušava konstantno da sruši ono što je dobro - poručila je Ana Brnabić.

Na bilbordima u okviru manifestacije predstavljeni su završeni i aktuelni projekti u Zemunu, među kojima i Zdravstvena stanica Ugrinovci, potpuna rekonstrukcija OŠ Svetislav Golubović Mitraljeta, izgradnja platoa i podzemne garaže ispred SC Pinki, kao i kompletna rekonstrukcija Gardoš Kule.

Predstavljeni su i projekti uređenja starog jezgra Zemuna, rekonstrukcija Glavne ulice i Zemunske gimnazije, i proširenje Obaloutvrde i izgradnja Pristana, a za najmlađe su na manifestaciji organizovane kreativne radionice i drugi sadržaji.

Predsednica Skukpštine je i na svom nalogu na Instagramu naglasila da joj je bilo važnije nego ikada da danas bude sa svojim narodom.

- Dan nakon što je otkrivena najmonstruoznija podvala blokadera do sada i kada je bilo jasno da su hteli da izazovu građanski rat, optužujući Aleksandra Vučića da je hteo da puca u svoj narod. Došla sam u Zemun da posetim aktiviste SNS i zahvalim im se, jer nisu naseli ni na ovu, a ni na ostale laži blokadera. Upravo je u narodu, koji je više verovao svojim očima i svom srcu nego blokaderskim medijima, snaga zbog koje je Srbija pobedila i zbog koje će nastaviti da pobeđuje. I u Zemunu se radi mnogo toga i ova opština kao i svaka opština u Srbiji ide napred. Ne postoji to mesto u Srbiji u kome se danas živi lošije nego u vreme blokadera. Pošto te rezultate nikada ne mogu da pobede, oni su posegnuli za ovim gnusnim napadima na predsenika Vučića. Pravili su od njega vrhovno zlo, koje je pucalo u svoj narod, kako bi negirali njegove rezultate. Jer koga zanima obnovljena Zemunska gimnazija, ako je Aleksandar Vučić pucao u leđa građanima?! Srećom, istina uvek ispliva na videlo i nisu uspeli da dehumaniziju Vučiča do kraja. Vidimo se popodne u Požarevcu, Srbija pobeđuje! - napisala je Brnabićeva na Instagramu.

Kurir Politika

Istakla je i da blokaderi ne mogu da pobede sa kriminalizacijom Aleksndra Vučića i njegove porodice, pa su krenulii još više sa uvredama i zaboravili "zvučni top".