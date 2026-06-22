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U prepunoj MTS dvorani u Beogradu održana je velika konvencija Pokreta Snaga Srbije - Bogoljub Karić, na kojoj su se okupili članovi, simpatizeri i gosti iz svih krajeva Srbije.

Konvenciju je otvorio predsednik Pokreta Dragomir Karić, koji je istakao da Pokret već više od dvadeset dve godine ostaje dosledan idejama razvoja, rada, porodičnih vrednosti i ekonomskog napretka Srbije. On je poručio da Srbija mora da bude zemlja prilika za svakog čoveka koji želi da radi, stvara i gradi budućnost u svojoj otadžbini.

U nastavku skupa govorili su predstavnici mladih, privrede i poljoprivrede, ukazujući na potrebu snažnije podrške domaćoj proizvodnji, zapošljavanju mladih i ravnomernom razvoju svih delova zemlje.

Centralni deo konvencije bilo je obraćanje osnivača pokreta Bogoljuba Karića, koji je poručio da Srbija ima sve preduslove da postane jedna od najrazvijenijih evropskih država ako se osloni na znanje, rad, domaću privredu i modernu poljoprivredu.

Posebno se osvrnuo na razvoj poljoprivrede kao jednog od najvećih neiskorišćenih potencijala Srbije i podsetio na ekonomske poruke iz svoje predsedničke kampanje 2004. godine, naglašavajući da Srbija mora više da proizvodi, više da izvozi i više da zapošljava.

Govoreći o prilikama u kojima se naša zemlja danas nalazi, Bogoljub Karić osvrnuo se i na tešku geopolitičku situaciju u svetu. Podsetio je da se svet suočava sa ozbiljnim iskušenjima, da ratni sukob u Ukrajini i sve dublje podele među velikim silama bacaju senku na čitavu Evropu, i da se posledice tih previranja neminovno osećaju i u Srbiji. U takvim okolnostima, poručio je, Srbija mora pre svega da sačuva mir, stabilnost i nacionalno jedinstvo, jer su upravo mir i rad jedini siguran put ka napretku i očuvanju budućnosti svoga naroda.

Naglasio je da su Srbiji u ovom trenutku, više nego ikada ranije, potrebni mir i rad - mir koji čuva živote, porodice i mlade naraštaje, i rad koji gradi snažnu, samostalnu i dostojanstvenu državu, sposobnu da očuva svoje interese i svoj mir u nesigurnom i podeljenom svetu. Srbija, poručio je, ne sme da bude uvučena u tuđe sukobe, već mora da ostane oslonjena na sopstvenu snagu, znanje i marljive ruke svojih građana.

Govoreći o budućnosti zemlje, učesnici konvencije istakli su da Srbija mora postati država u koju će ljudi dolaziti da rade, a ne iz koje će odlaziti. Poručeno je da, kada Pokret Snaga Srbije bude imao priliku da vodi Srbiju, cilj neće biti da naši mladi traže posao u inostranstvu, već da Srbija svojim razvojem i ekonomskim uspesima postane zemlja u koju će dolaziti ljudi iz drugih evropskih država da rade i stvaraju.

Tokom konvencije više puta je istaknuta potreba za nacionalnim jedinstvom, društvenim pomirenjem i okupljanjem svih ljudi dobre volje oko zajedničkog cilja, razvoja i napretka Srbije.

Učesnici skupa poručili su da Srbija ima snage, znanja i ljude koji mogu da obezbede sigurniju, uspešniju i pravedniju budućnost za sve građane.