Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je konsultacije sa predstavnicima stranaka, a danas razgovara sa predstavnicima stranke Pokret snaga Srbije - BK.

Iz Pokreta snaga Srbije - BK na konsultacije došli su predsednik stranke Dragomir J. Karić i osnivač te stranke Bogoljub Karić sa saradnicima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je konsultacije sa predstavnicima stranaka 3. aprila, a do sada se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi - glas iz naroda.

Foto: Ilija Ilić

Vučić je održao konsultacije i sa predstavnicima Socijaldemokratske patrije Srbije, Socijalističke partije Srbije, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, sa predstavnicima Srpske napredne stranke, Udruženih sindikata Srbije Sloga, Jedinstvene Srbije, Zeleni Srbije, Ruske stranke, Narodne stranke, Alternative za promene i Ujedinjene seljačke stranke.

Teme konsultacije su vanredni parlamentarni izbori i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.

