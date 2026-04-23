Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je konsultacije sa predstavnicima stranaka, a danas razgovara sa predstavnicima stranke Pokret snaga Srbije - BK.

Iz Pokreta snaga Srbije - BK na konsultacije došli su predsednik stranke Dragomir J. Karić i osnivač te stranke Bogoljub Karić sa saradnicima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je konsultacije sa predstavnicima stranaka 3. aprila, a do sada se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi - glas iz naroda.

Vučić nastavio konsultacije sa predstavnicima stranaka Foto: Ilija Ilić

Vučić je održao konsultacije i sa predstavnicima Socijaldemokratske patrije Srbije, Socijalističke partije Srbije, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, sa predstavnicima Srpske napredne stranke, Udruženih sindikata Srbije Sloga, Jedinstvene Srbije, Zeleni Srbije, Ruske stranke, Narodne stranke, Alternative za promene i Ujedinjene seljačke stranke.