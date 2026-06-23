- Đokić radi na formiranju svoje partije, koja ne bi bila lansirana, dok ne prođu izbori, jer bi građani na neki način bili oterani od njega. Niko normalan ne misli sada da će mladi ljudi od 20 godina moći da upravljaju zemljom i da donesu spas. A opet, evroatlanski centri moći, zapadni gledaju Balkan i vide da su sve ovde osvojili, ostale su Srbija i Republika Srpska, koja sprečava ulazak Bosne i Hercegovine. Da bi zaokružili svoju dominaciju na Balkanu nas moraju da slome. Kako mogu da nas slome, ako većina građana ne želi njihov geopolitički kurs, pa tako što bi njihovi propagandisti u Srbiji i eksponenti uspeli nekako da prevare većinu građana i onda gledaju da uzurpiraju studentski pokret da bi nam prodali ono što hoće. Gledajte, kad kažu sada da izbori neće biti za šest meseci, već za četiri godine, to ukazuje na prevaru. To ukazuje da mi treba sada da glasamo protiv Vučiča za nešto što nam nije jasno šta je, da bi onda prepustili nekome vlast, a ko su ti ljudi i ko na njih utiče i za četiri godine da imamo normalne izbore, pa to ne može - kaže Anđelković.