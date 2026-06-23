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Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas, govorio je o aferi zvučni top i tom prilikom izjavio da će jednog dana krivično odgovarati svi koji su, kako je naveo, učestvovali u emisiji i javnim nastupima u vezi sa tom aferom.

Đilas je, govoreći o navodima koji se odnose na dokumenta pronađena na Filozofskom fakultetu, ocenio da se na osnovu njih ne može voditi istraga i upitao koji dokaz postoji.

- Na osnovu čega sprovodite istragu? Na osnovu tih dokumenata koje su našli na Filozofskom fakultetu. Kad su dokumenta objavljena, i na njima piše da ljudi upozoravaju da to može da se desi. Koji dokaz imate? O čemu pričate vi? Ja zato poručujem s ovog mesta vrlo odgovorno, a čovek sam koga možete da volite, možda ne volite, ali svi moraju da priznaju da ono što obećam, to uvek i uradim. Znači, svi oni koji učestvuju sad u ovom, i ovi koji su bili gosti u toj emisiji, i oni koji su tu emisiju napravili, i oni koji su naložili da se ona napravi, svi koji učestvuju će jednog dana krivično odgovarati - poručio je Đilas za TV Insajder.

Na pitanje voditelja da li se to može protumačiti kao namera da se hapse novinari, Đilas je odgovorio da govori o krivičnim postupcima, ali je istovremeno osporio da su autori takvih sadržaja novinari.

- Ne. Ja samo kažem da će biti krivični postupci, a ljudi koji to rade nisu novinari. Vi ste novinar. Onaj ko je napravio onakvu emisiju on nije novinar, on je propagandista Srpske napredne stranke, odnosno organizovane kriminalne grupe. I to moraju svi da shvate - rekao je Đilas.

Najoštriji deo izlaganja usledio je kada je Đilas govorio o tabloidima iz vremena fašizma i napravio poređenje sa posleratnim suđenjem jednom uredniku.

- Znate, i u vreme fašizma su izmišljeni tabloidi prvi. I taj čovek koji je uređivao tabloid se posle rata na suđenju branio da je novinar. Ta odbrana nije prihvaćena i on je osuđen na kaznu na koju je osuđen - naveo je Đilas.

U videu možete pogledate više o tome šta je Đilas govorio: