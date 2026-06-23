a venecija je u solunu

a venecija je u solunu

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Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić danas je, tokom skupštinskog zasedanja, odgovorila poslanicima opozicije koji su komentarisali rad Venecijanske komisije i odnos vlasti prema evropskim institucijama.

Brnabićeva je, reagujući na dobacivanja iz sale, poručila da upravo takav nastup najbolje pokazuje koliko opozicija poznaje institucije na koje se poziva.

- Koliko ova gospoda znaju o Venecijanskoj komisiji najbolje govori to što je čovek dobacio "nije Venecijanska komisija u Veneciji". Ne, nego u Solunu Venecijanska komisija - rekla je.

Ona je ironično dodala da opozicija, očigledno, "bolje zna” gde se nalazi Venecijanska komisija, podsetivši da su predstavnici Srbije bili u Veneciji, gde su se sastali sa predstavnicima tog tela.

- Ko zna gde sam ja bila, mi bili u Veneciji, nemam pojma sad kako smo ih tamo sreli, ali valjda vi znate bolje - rekla je pedsednica parlamenta iocenila da je takav odnos opozicije prema temama o kojima govori pokazatelj neznanja, ali i političke neodgovornosti.

Ona je, nastavljajući polemiku, navela da bi isti poslanici, kada bi ih neko pitao koja reka protiče ispod Savskog mosta, verovatno odgovorili pogrešno.

- Što kaže Nataša, da vas pitam koja reka protiče ispod Savskog mosta, verovatno bi rekli Morava. Tako nije ni Venecijanska komisija u Veneciji - poručila je Brnabić.

U nastavku obraćanja, predsednica Skupštine je opoziciju optužila da svojim postupcima pokušava da diskredituje državu pred međunarodnim institucijama.

- Jedino što je ponižavajuće za našu zemlju ste vi. Vi ste jedino ponižavajuće za ovu zemlju. Takva skupina poltrona, ulizica i tužibaba, to svet video nije... I vi ste sada ponovo o lažima, dezinformacijama i manipulacijama. Ništa pametnije niste mogli da se setite nego da pišete pismo Briselu da tužite Briselu i Venecijanskoj komisiji kako smo mi njih prevarili - navela je.

Prema njenim rečima, opozicija se ponaša kao da su predstavnici evropskih institucija nesposobni da sami procene situaciju, već im je neophodno da im opozicioni poslanici "otkriju veliku tajnu”.

- A oni sve tamo budale, pa niko ne može bez vas da provali da ih je neko prevario, je l’? Nego vi treba to da im pokažete i da im otkrijete tu veliku tajnu - istakla je Ana Brnabić.

Na kraju obraćanja, predsednica parlamenta je ponovila da opozicija, umesto ozbiljne politike, nudi tužakanje sopstvene države u inostranstvu.

- Kakvi ste vi poltroni. Jadna zemlja sa takvom opozicijom - zaključila je.

01:33 Ana Brnabić: Opozicija bi i Savu pod mostom zamenila Moravom Izvor: parlament.rs