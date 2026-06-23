"PITAJ OPOZICIJU KOJA REKA TEČE ISPOD SAVSKOG MOSTA, REĆI ĆE - MORAVA!" Brnabić: Ponašate se kao skupina poltrona i tužibaba, jadna ova zemlja s vama (VIDEO)
Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić danas je, tokom skupštinskog zasedanja, odgovorila poslanicima opozicije koji su komentarisali rad Venecijanske komisije i odnos vlasti prema evropskim institucijama.
Brnabićeva je, reagujući na dobacivanja iz sale, poručila da upravo takav nastup najbolje pokazuje koliko opozicija poznaje institucije na koje se poziva.
- Koliko ova gospoda znaju o Venecijanskoj komisiji najbolje govori to što je čovek dobacio "nije Venecijanska komisija u Veneciji". Ne, nego u Solunu Venecijanska komisija - rekla je.
Ona je ironično dodala da opozicija, očigledno, "bolje zna” gde se nalazi Venecijanska komisija, podsetivši da su predstavnici Srbije bili u Veneciji, gde su se sastali sa predstavnicima tog tela.
- Ko zna gde sam ja bila, mi bili u Veneciji, nemam pojma sad kako smo ih tamo sreli, ali valjda vi znate bolje - rekla je pedsednica parlamenta iocenila da je takav odnos opozicije prema temama o kojima govori pokazatelj neznanja, ali i političke neodgovornosti.
Ona je, nastavljajući polemiku, navela da bi isti poslanici, kada bi ih neko pitao koja reka protiče ispod Savskog mosta, verovatno odgovorili pogrešno.
- Što kaže Nataša, da vas pitam koja reka protiče ispod Savskog mosta, verovatno bi rekli Morava. Tako nije ni Venecijanska komisija u Veneciji - poručila je Brnabić.
U nastavku obraćanja, predsednica Skupštine je opoziciju optužila da svojim postupcima pokušava da diskredituje državu pred međunarodnim institucijama.
- Jedino što je ponižavajuće za našu zemlju ste vi. Vi ste jedino ponižavajuće za ovu zemlju. Takva skupina poltrona, ulizica i tužibaba, to svet video nije... I vi ste sada ponovo o lažima, dezinformacijama i manipulacijama. Ništa pametnije niste mogli da se setite nego da pišete pismo Briselu da tužite Briselu i Venecijanskoj komisiji kako smo mi njih prevarili - navela je.
Prema njenim rečima, opozicija se ponaša kao da su predstavnici evropskih institucija nesposobni da sami procene situaciju, već im je neophodno da im opozicioni poslanici "otkriju veliku tajnu”.
- A oni sve tamo budale, pa niko ne može bez vas da provali da ih je neko prevario, je l’? Nego vi treba to da im pokažete i da im otkrijete tu veliku tajnu - istakla je Ana Brnabić.
Na kraju obraćanja, predsednica parlamenta je ponovila da opozicija, umesto ozbiljne politike, nudi tužakanje sopstvene države u inostranstvu.
- Kakvi ste vi poltroni. Jadna zemlja sa takvom opozicijom - zaključila je.
Kurir Politika