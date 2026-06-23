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Više javno tužilaštvo u Beogradu pronašlo je dokaze koji potvrđuju da je laž o "zvučnom topu" planirana još u januaru, mesec i po dana pre skupa 15. marta. A italijanski tužioci koji istražuju navode o takozvanom "Sarajevo safariju", odnosno optužbe da su strani državljani tokom rata u Bosni i Hercegovini plaćali kako bi pucali na civile tokom opsade Sarajeva, za sada nemaju dokaza da zatraže suđenje protiv osumnjičenih, rekao je izvor upoznat sa istragom, preneo je pre nekoliko dana Rojters

Ovim novim informacijama dokazano je da je "Sarajevo safari" bio fabrikovana laž protiv Vučića. Da ova monstruozna konstrukcija ne može biti tačna ukazala je ranije italijanska novinarka i publicistkinja Žanin Toski Maracani Viskonti, koja godinama proučava Balkan, rat u Bosni i Hercegovini, Kosovo i Metohiju i ulogu međunarodnih institucija u krizama koje su obeležile kraj 20. veka.

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Žanin Toski Maracani Viskonti Foto: YouTube/beoforum

Ona je prošle godine rekla da se nekadašnja Jugoslavija devedesetih godina našla u veoma teškom položaju i kako je na Zapadu postojala potreba da se konstruše neprijatelj koji bi opravdao korake suprotne međunarodnom pravu.

O glasinama je, između ostalog, rekla da su one isključivo glasine za koje nikada nije postojao konkretan dokaz.

- I sama sam se pitala zašto se ta priča o "Sarajevoi safariju" izvlači sada posle tri decenije, ako je uopšte postojala. Prema italijanskom zakonu, sve bi to trebalo da bude zastarelo, osim ako ne pronađu neki pravni izuzetak. Vest je odjeknula kao kamen bačen u mirnu vodu i odmah izazvala talase - navela je ona.  

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Istakla je kako je imala osećaj povratka u 1992. godinu kada bi se jedna medijska bura stišala, a već bi se pojavila nova, obično da prikrije druge, mnogo problematičnije poteze u međunarodnom pravu i ljudskim pravima.

- Brisel već dugo želi da prevaziđe Dejton i napravi jedinstvenu državu u kojoj bi bošnjačka većina imala veći politički uticaj. To bi ubrzalo put Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Hrvati u Hercegovini već imaju dvostruko državljanstvo i faktički su deo evropskog prostora. Republika Srpska ostaje jedina prepreka, uprkos garantovanim pravima iz Dejtona. Ceo ovaj slučaj deluje kao pokušaj da se probudi emotivna reakcija javnosti. Kada se to postigne, lakše je nametnuti političke odluke koje bi inače teško prošle. Moguće je da se time priprema teren i za neki pritisak prema Srbiji - upozorila je Žanin Toski Maracani Viskonti.

Na pitanje kako komentariše skandalozne navode hrvatskog novinara-istraživača Domagojа Margetića da je predsednik Aleksandar Vučić učestvovao u "Sarajevo Safariju", ona je istakla kako joj ta tvrdnja deluje potpuno besmisleno.

- Predsednik Vučić je rođen 1970. i u vreme navodnih događaja imao je dvadeset tri ili dvadeset četiri godine. Ne vidim kako bi tako mlad čovek mogao da vodi međunarodnu mrežu sa filijalama u Sarajevu, Mostaru, Nemačkoj i drugim zemljama, i to u vreme sankcija i otežanih putovanja za Srbe. To jednostavno ne stoji. Sećam se reči Džejmsa Harfa iz agencije Ruder & Finn, koja je početkom devedesetih radila za Hrvatsku, Sarajevo i kosovsku opoziciju. Rekao je da njihov posao nije da proveravaju informacije, nego da ih što brže prošire, tako da njihova verzija bude prva i ostane u svesti javnosti. Demantiji nemaju nikakav efekat. Rekao je i da nisu tu da rade moralne procene. To je njihov profesionalni zadatak. Možda isto važi i za Zeit im Bild. Moguće je da se javnosti samo želi ponovo nametnuti slika o tome ko su “loši momci”. Kada se to postigne, postaje lakše nametati rešenja koja bi inače bila osporena - objasnila je Žanin Toski Maracani Viskonti.

Kurir Politika

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