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Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević rekao je da je predsednik Aleksandar Vučić time što je danas izašao pred zaposlene u GSP-u koji su došli ispred Predsedništva Srbije da protestuju i razgovarao sa njima pokazao da sve izazove nastoji da prevaziđe dijalogom i neumorno radi na boljitku naše države.

- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je još jednom srušio narativ tajkunskih medija i blokaderskog pokreta kako 'mrzi sopstveni narod', 'puca građanima u leđa', 'ne želi dijalog sa neistomišljenicima'... - naveo je Vučević na svom Instagramu uz snimak razgovara sa grupom radnika GSP koji su se okupili ispred Predsedništva.

Vučević je naveo da blokaderski pokret i tajkunski mediji sve vreme dehumanizuju predsednika, njegovu porodicu i sve koji ga podržavaju.

- Ipak, istina je jasna. Predsednik Vučić nastoji da sve izazove prevaziđe dijalogom i neumorno radi na boljitku naše države.

Mi ćemo mu i dalje pomagati na tom putu - rekao je Vučević.

Grupa radnika GSP-a danas je došla do Predsedništva Srbije da preda svoje zahteve, a predsednik Aleksandar Vučić izašao je pred njih i primio zahteve.

Vučić je rekao da će zajedno sa nadležnima iz Grada biti pripremljen odgovor u roku od sedam dana i da će delegaciju radnika GSP-a primiti u sredu ili četvrtak ujutro.

- Deo radnika GSP-a me je dočekao zvižducima, a ja sam bio srećan što sam, ipak, mogao da razgovaram sa njima. Primio sam njihove zahteve i zajedno sa nadležnima iz grada pripremićemo odgovor u roku od sedam dana. I ovom prilikom se pokazalo da razgovorom, dijalogom, možemo da rešavamo probleme - naveo je Vučić u objavi na Instagramu.

Zahvalio je zaposlenima u GSP-u što su na pristojan način protestovali, bez obzira na to kakva su im politička uverenja.