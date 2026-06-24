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Od kada je u javnosti plasirana fabrikovana lažna priča o "Sarajevo safariju" u izjavama i tvrdnjama o dešavanju iste poznato je nekoliko imena - Domagoj Margetić, Edin Subašić, Andrej Nikolaidis i Dragan Bursać.

Domagoj Margetić, poznat po širenju gnusnih laži o predsedniku Aleksandru Vučiću, jedan je od poglavica koji rukovodi lažima, a drznuo se čak i da demantuje Rojters, koji je prvobitno objavio da je pala laž o "Sarajevo safariju".

Da podsetimo, Rojters je pre nekoliko dana objavio da italijanski tužioci koji istražuju navode o takozvanom "Sarajevo safariju", odnosno optužbe da su strani državljani tokom rata u Bosni i Hercegovini plaćali kako bi pucali na civile tokom opsade Sarajeva, za sada nemaju dokaza da zatraže suđenje protiv osumnjičenih.

Da ova monstruozna konstrukcija ne može biti tačna ukazala je i italijanska novinarka i publicistkinjaŽanin Toski Maracani Viskonti, koja godinama proučava Balkan, rat u Bosni i Hercegovini, Kosovo i Metohiju i ulogu međunarodnih institucija u krizama koje su obeležile kraj 20. veka.

Žanin Toski Maracani Viskonti Foto: YouTube/beoforum

Iako je autor izmišljene vesti hrvatski novinar Domagoj Margetić, u medijima se spominje i Edin Subašić, bivši obaveštajac Armije BiH koji se navodi kao jedan od najvažnijih sagovornika u priči o takozvanom "Sarajevo safariju".

Subašić se u celom ovom slučaju spominjao kao "navodni svedok" koji je bio u dokumentarnom filmu koji je služio za plasiranje ove laži. U istom je napisano da je on penzionisani oficir i analitičar Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Da podsetimo, sa njim je Margetić ove godine ušao u sukob. Na predstavljanju knjige Margetiću je prišao Edin Subašić, bivši obaveštajac OS BiH, koji je decenijama istraživao takozvani "Sarajevo safari" i javno rekao da predsednik Vučić nije učestvovao u tome.

Iako je bio jedan od glavnih za promovisanje ove afere, on je imao jasnu poruku i tiče se predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Govoreći o tvrdnjama koje su se pojavile u delu regionalnih medija, Subašić je rekao da nema saznanja koja bi povezivala predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa navodnim događajima iz priče o "Sarajevo safariju".

Na taj način odbacio je spekulacije koje su se u međuvremenu pojavile u pojedinim medijima.

Inače, tu njegovu izjavu "Vučić nije bio deo Sarajevo safarija" objavio je prošle godine i blokaderski list Danas.

- Znate, Vučić je posljednji čovjek na svijetu kojeg bih ja uzeo u odbranu. Ali, on zaista nije bio dio fenomena safari. On treba odgovarati za druge stvari - rekao je on tada.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je jednom prilikom o napadima na njega i njegovu porodicu, a posebno se tada osvrnuo na skandalozne optužbe o "sarajevskom safariju" i njegovom navodnom učešću u tome.

Foto: Ilija Ilić

On je prokomentrisao hrvatskog novinara Domagoja Margetića, koji je i plasirao laž da je Vučić navodno učestovao u pucanju snajperom na civile tokom opsade Sarajeva pre tri decenije.

- Što se tiče "Sarajevo safarija", kada se neko vadi na to da je stavio znak pitanja ili da se pozivao na izvore... Vi znate da se ne pozivate ni na kakve izvore kada govorite o Margetiću, hrvatskom agentu, koji je lagao i za moju ćerku da ima vilu u Berlinu, znali ste sve to... I niko se nije stvarno pozivao na to i niko nije pomislio da se tako nešto desilo, nego im je palo na pamet da to kažu i naravno preko bednika odavde... Koliko je to glupo to je fascinanto, imate stotine svedoka... Pogledajte i snimak koji puštaju, na njemu se vidi da držim stativ od kamere, samo pogledajte sa kakvim lažovima imamo posla, vodili su postupak da sam bio u okolini Srebrenice, a nikad nisam tamo bio u to vreme. Svaki put je to potrebno, kada je važno da se nešto u Srbiji sruši - izjavio je ranije Vučić.