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Na velikom skupu u subotu, 27. juna, pod nazivom "Srbija, jedna porodica", građani će imati priliku da svedoče nesvakidašnjem događaju koji će predstavljati trijumf srpskog jedinstva, a imaće i direktnu priliku da sami biraju i odrede prioritete za budućnost svoje otadžbine, kao i pravce politike kojima će se zemlja kretati! Ali ovaj skup biće ujedno i formalno povlačenje pravog velikog poteza na tabli za predstojeće izbore.

Naime, lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da postoji mogućnost da će predsednik Aleksandar Vučić na skupu izneti naziv liste s kojom bi stranka išla na izbore, kao i da će to suštinski predstavljati i najavu svega onoga u šta veruju i za šta se politički zalažu i bore, a tiče se razvoja Srbije.

Dosadašnji slogani s lista SNS-a uvek su nosili snažnu, jasnu i nedvosmislenu političku poruku, a ostali su upamćeni po svom dubokom značenju, što bi značilo da građane ove zemlje to potencijalno i čeka 27. juna, a što bi mogao biti zvaničan start predizborne kampanje!

Analitičari kažu da je "prirodno da SNS, kao najjača politička snaga, otpočne sa svojom kampanjom", kao i da su sve političke strukture u zemlji "na crvenom svetlu".

Tačka okupljanja

Politički analitičar prof. dr Dejan Miletić kaže za Kurir da je skup 27. juna i najavljen kao jedan višednevni događaj koji će okupiti sve generacije i biće, kako je rekao, namenjen ne samo članovima stranke nego srpskom narodu koji će moći da vidi koji su dosadašnji rezultati i šta je ono što se planira.

- Biće prilika da se vidi kojim elementima će SNS ući u predizbornu kampanju, naravno, sa osnovnom idejom - da se napredak i rast Srbije nastavi još jačim tempom. U tom kontekstu biće i slogan i parola liste, rečenica iza koje će se okupljati snage sa aktuelnim predsednikom države na čelu - objašnjava Miletić.

Kako je istakao, definitivno će se u tom trenutku obznaniti kampanja i moguće je najaviti mesec izbora i bliže termine održavanja da li predsedničkih ili parlamentarnih izbora.

dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

- Ovaj skup bi trebalo da predstavlja dodatno informisanje onih koji podržavaju predsednika i sve koalicione partnere koji su okupljeni oko njegovog liderstva i u tom kontekstu, ono što predsednik otkrije biće izvesna budućnost, jer je jedina ozbiljna politička struktura koja ima široku podršku. Znamo koliko iskustva ima i koliko je Vučić predan svome radu, i to je ono što predstavlja tačku okupljanja. To što se bude obećalo na skupu biće nešto što će se realizovati, tako da ljudi mogu, kad glasaju, da vide šta je to što ih očekuje i na šta mogu da računaju - kazao je Miletić.

Važne stvari

Politički analitičar Stevica Deđanski kaže za Kurir da će na skupu 27. juna građani biti u prilici da čuju dve važne stvari.

27:55 24.06.2026. U SUSRET VELIKOM SKUPU, ISTINA KOJA POBEĐUJE Izvor: Kurir TV

- Jedna stvar je program kampanje, koji je tradicionalno pozitivan i optimističan, uliva poverenje građanima i na neki način će se nadovezati na ovu kampanju "Srbija pobeđuje". Kampanja traje non - stop, jer se ne može čekati 30 dana pred izbore da bi se krenulo u kampanju. Građanima mora konstantno da se pokazuje šta se radi, koliko se radi i šta mogu da očekuju, jer je time i sama kampanja uverljivija, a mislim da to predsednik Srbije perfektno radi - naglašava Deđanski.

Stevica Deđanski Foto: Kurir Televizija

Kao drugu važnu stvar, Deđanski ističe konsultacije s građanima.

- Mislim da je to predsednikov vrhunski potez koji dosad nije viđen. Kampanja ne može da se napravi samo tako što ćeš pitati građane za ideju šta je cilj države, nego će se u viziji razvoja zemlje ponuditi petnaest opcija, gde će građani moći da odrede šta je ono što je njima najbliže i šta je ono na šta treba da se obrati pažnja. Kombinacija dobre kampanje i slušanja građana donosi dobar rezultat i očekujem dominantnu pobedu SNS na izborima. Pogotovo što se imena blokaderskih kandidata kriju, a sa druge strane je sve transparentno - zaključuje Deđanski.