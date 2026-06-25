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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da će se u subotu 27. juna na skupu u Beogradu ispred Narodne Skupštine, čuti glas naroda koji želi mir i stabilnost, kao i da je važno što će se zajedno sa građanima praviti plan za budućnost.

Brnabićeva je rekla da je papir na kojem će građani u subotu na skupu moći da zaokruže po pet od 15 tema, i na taj način ih opredele kao najvažnije koje žele od države, pisao lično predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Nije on dozvolio da se time bavi bilo ko drugi, on je to pisao i znam da će on to gledati i onda analizirati, šta su to, u stvari, negde najveći problemi ili navažniji prioriteti za naš narod, građane, da bi se na kraju krajeva na tome onda fokusirao na plan za budućnost, uz sve ono, naravno, što je on predstavio u programu od pet tačaka. Dakle, i smanjenje državne administracije, reforma obrazovanja, modernizacija tehnologija i tako dalje. Dakle, uz ovo, to će biti deo tog sveobuhvatnog plana - rekla je Ana Brnabić.

Ona je dodala da je u subotu najvažnije da se čuje glas građana i da zajedno sa građanima se gradi budućnost.

- Želim da pozovem građane da dođu u što većem broju, zato što zaista mislim da će taj dan biti važan! Jedva čekam subotu, biće praznik za sve one koji predstavljaju pristojnu Srbiju, koja želi mir, stabilnost, koja želi da nastavi da radi, da napreduje. Koja ne želi da stane, da bude blokirana - rekla je predsednica Skupštine.

Dodala je da će i ona lično pružiti podršku skupu i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Komentarišući postupak predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je izašao ispred Predsedništva Srbije, gde je grupa radnika GSP protestovala, kako bi čuo njihove probleme, pokazuje da su mu građani na prvom mestu i razgovor sa njima.

- Ovo je pravi Aleksandar Vučić! Ovo je čovek kome je narod na prvom mestu, kome su građani na prvom mestu. Čovek koji zaista iskreno brine o građanima i želi da čuje probleme, želi da se uključi u rešavanje tih problema. I nikada ne kaže: "Super, sve će biti odlično, rešićemo sve, nema nikakvih problema". Ne, nešto može, nešto ne može, daće sve od sebe, ali će uvek čuti ljude, čuće građane - rekla je predsednica Skupštine.

Dodala je da su svi u zgradi Predsedništva osim njega bili protiv da izađe, pre svega obezbeđenje, ali da je on ipak izašao i pričao s ljudima.

- To je najbolja slika Aleksandra Vučića, kakav on jeste u stvarnosti. Sve suprotno onome što blokaderi i blokaderski mediji pričaju o njemu. Mislim da je i pokazao i svima nama ostalima, kakav treba da bude odnos prema građanima - zaključila je Ana Branabić.