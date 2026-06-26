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Vlada Srbije usvojila je juče Zaključak o saglasnosti da posmrtni ostaci Blagoja Jovovića, koji je 1957. godine u Argentini izvršio atentat na ustaškog poglavnika Antu Pavelića, budu preneti iz te zemlje u Beograd.

Ova odluka vlade već je naišla na osude dela opozicije: Aleksandar Radovanović, generalni sekretar Pokreta slobodnih građana (PSG) odmah je krenuo u sramnu kampanju blaćenja čoveka koji je osvetio jasenovačke žrtve!

- Srbiji nisu potrebni lažni heroji, ali radikalima na vlasti očigledno jesu. Ne postoje nikakvi dokazi da je Blagoje Jovović izvršio atentat na Pavelića. Sam atentat, koji se zaista desio 10. aprila 1957. je bio neuspešan i Pavelić je uspešno izbegao smrt, preselio se iz Argentine u Španiju gde je i umro dve i po godine kasnije 28. decembra 1959. od dijabetesa u 70. godini - napisao je Radovanović na Iksu.

Ova objava Aleksandra Radovanovića - poznatog po nasilju ispred Skuštine Srbije - nije naišla na odobravanje onih koji ga prate na Iksu, i kako su rekli "uglavnom se slažu s njim".

- Ja stvarno razumem većinu Vaših stavova, s nekima se čak i slažem. Al što se za ovo uhvatiste stvarno ne razumem. Nek je i probao da ubije Pavelića, što ne bi dobio neku počast, ne mora Trg Republike da se zove po njemu al ovde baš ne vidim razlog za protivljenje - jedan je od komentara.

- Pa vi iz PSG ste cirkus - zaključio je drugi korisnik Iksa.

Podsećamo, ćerka Blagoja Jovovića, Marija Jovović u intervjuu za Kurir, pozdravila je inicijativu da se posmrtni ostaci njenog oca prenesu u Srbiju, ističući da bi to za njenu porodicu imalo duboko emotivno i lično značenje.

Ona je za Kurir televiziju rekla da bi sahrana u Beogradu predstavljala ispunjenje njegove želje da počiva u svojoj zemlji.

Marija Jovović - ćerka Blagoja Jovovića Foto: Kurir Televizija

- Za mene je ova inicijativa jako važna, ne samo za mene nego i za moju porodicu. Kada pomislim da bi Blagoje mogao da počiva ovde, u Beogradu, osećam da je to velika stvar. Otišao je 1947. godine i nikada se nije vratio u svoju zemlju. Sada bi se vratio onako kako je želeo - rekla je ona.

Intervju sa Marijom Jovoić pročitajte klikom OVDE.