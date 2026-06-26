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Skup "Srbija, jedna porodica" neće biti samo prilika da država predstavi rezultate ostvarene u prethodnom periodu i demonstrira tehnološki napredak koji je postao deo svakodnevice. Mnogo važnije, biće to poruka o tome u kom pravcu Srbija namerava da ide u godinama koje dolaze.

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je novi paket mera koji će biti usmeren ka najsiromašnijim građanima i nižoj srednjoj klasi čime, prema oceni naših sagovornika, šalje signal da razvoj zemlje neće biti meren samo investicijama i infrastrukturom, već i brigom za one kojima je pomoć najpotrebnija.

Upravo taj pristup građanima, u kojem se priznaje da postoje problemi ali i pokazuje spremnost da se oni reše, jeste ključna razlika u odnosu na druge političke aktere, naglašavaju naši sagovornici. Zato se od današnjeg skupa u Beogradu očekuje da bude mnogo više od političke manifestacije, da bude predstavljanje kursa kojim Srbija planira da ide do 2030. i 2035. godine, uz spremnost da se taj kurs oblikuje u skladu sa glasom naroda.

Razvoj i briga

Stručnjak za državnu upravu Mihajlo Rabrenović objašnjava za Kurir da današnji skup ima širi značaj od klasičnog političkog okupljanja, jer predstavlja pokušaj da se javnosti predstavi vizija daljeg razvoja Srbije i da se pokaže na koji način država namerava da odgovori na dva najveća izazova savremenog doba - tehnološku transformaciju i očuvanje socijalne stabilnosti.

Mihajlo Rabrenović Foto: Kurir Televizija

- Vučić već godinama insistira na tome da Srbija ne sme da propusti novu tehnološku revoluciju. Predstavljanje robota i savremenih tehnologija nije samo demonstracija tehničkih dostignuća, već simbolička poruka da Srbija želi da bude deo zemalja koje svoju budućnost grade na znanju, inovacijama i digitalnoj transformaciji. Istovremeno, najavom novog paketa mera za siromašnije građane i niži srednji sloj šalje se poruka da modernizacija nema smisla ako njene koristi ne osete i oni koji su ekonomski najosetljiviji. U teoriji javne uprave jedan od najtežih zadataka svake vlasti jeste da istovremeno vodi razvojnu i socijalnu politiku. Ako se ulaže samo u socijalna davanja, bez razvoja privrede i novih tehnologija, država vremenom ostaje bez resursa da takvu politiku finansira. Ako se, pak, vodi isključivo razvojna politika bez brige o socijalno ugroženima, povećavaju se nejednakosti i slabi društvena kohezija. Zato je važno nastojati da se te dve politike spoje - naglašava Rabrenović.

Kako kaže, upravo je to politička poruka koju predsednik Srbije želi da pošalje - da Srbija ima jasan pravac, dugoročnu viziju i da ekonomski razvoj nije sam sebi svrha, već sredstvo za podizanje životnog standarda građana.

- Liderstvo se ne ogleda samo u reagovanju na krize, već i u sposobnosti da se prepoznaju globalni trendovi i država pripremi za ono što dolazi za pet ili deset godina. Ono što je takođe primetno jeste da građani od opozicije niti od onih koji sebe nazivaju studentima još uvek ne čuju jasno razrađenu alternativnu viziju razvoja. U demokratskom društvu kritika vlasti je legitimna i poželjna, ali je za ozbiljnu političku utakmicu neophodno ponuditi i konkretne javne politike, kako obezbediti veći rast, kako finansirati socijalne mere, kako ubrzati tehnološki razvoj i kako povećati konkurentnost Srbije. Za sada se u javnosti mnogo više čuje kritika nego sveobuhvatan program koji bi predstavljao uverljivu alternativu - napominje Rabrenović i dodaje:

00:12 Postavlja se bina ispred Skupštine Izvor: Kurir/Petar Aleksić

- Zato očekujem da će ovaj skup biti pre svega prilika da se predstavi kontinuitet jedne politike koja nastoji da poveže investicije, tehnološki razvoj, jačanje državnih kapaciteta i socijalnu sigurnost. Da li će sve najavljene mere i dalje davati očekivane rezultate, pokazaće vreme, ali je sa stanovišta upravljanja državom važno da postoji jasna vizija, kontinuitet u sprovođenju politika i spremnost da se razvojne koristi podele sa što većim brojem građana - .

Pravac

Predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje Stevica Deđanski kaže za Kurir da Vučić ponovo pokazuje da, za razliku od drugih koji se bave politikom, osluškuje narod, želi da čuje šta nije dobro i šta im nedostaje i izlazi sa paketom mera koji popravlja stvari.

prof. dr Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje i politički analitičar Foto: Kurir Televizija

- Tako bi trebalo da radi svaka politička partija, jer kad se vidi šta nije dobro, a šta jeste, na osnovu toga se može praviti politika koja može da ostvari želje građana. Budimo realni, danas, osim male grupice ljudi, niko ko nije ostrašćen i ogromna većina njih ne može da kaže da ne voli da ima dobre puteve, savremene bolnice, kvalitetne škole, 600.000 novih radnih mesta... Oni to podržavaju i danas se to već podrazumeva. Mislimo da je to normalno, a zaboravili smo loše vreme. Međutim, sigurno je da postoji nezadovoljstvo u nekim drugim stvarima i to očigledno vlast prepoznaje, kroz istraživanje javnog mnjenja ili u razgovoru sa građanima. Kao što vidimo, obilaze sve i slušaju svakoga - objašnjava Deđanski.

00:38 Pogledajte kako će izgledati veličanstvena zastava Srbije na skupu 27.juna Izvor: Kurir

On smatra da su dva momenta na skupu izuzetno važna i oba će prikazati u kojem pravcu Srbija ide.

- Paket mera za najsiromašnije i nižu srednju klasu je ekonomski važan i znači da vlast ima nameru da pomaže siromašniji deo stanovništva. Takođe, anketa na samom skupu, gde će građani moći da glasaju za određene prioritete, pokazuje brigu za narod. Očigledno je da vlast predvođena Vučićem ima viziju šta treba da se radi, jer je na listiću nabrojano 15 tačaka. Jako je važno da se zna u kom pravcu se ide, ali nije loše pitati građane na neformalnom referendumu šta im je najvažnije. To pokazuje da se sad "silazi" u narod više nego ranije. Ideja je da se sve to uklopi u program 2030-2035. Najkraće rečeno, čućemo danas kako kurs Srbije vidi vlast i da li će se on posle osluškivanja naroda korigovati - zaključuje Deđanski.