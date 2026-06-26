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Skupštinski Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava odlučio je na sednici da budu održana četiri javna slušanja o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, čiji je predlagač poslanik SNS Miroslav Petrašinović.

Javna slušanja o predlogu zakona, koji je u sredu ušao u skupštinsku proceduru, biće održana 30. juna u Kragujevcu, 1. jula u Nišu, 2. jula u Novom Sadu i 3. jula u Beogradu.

Predsednik Odbora Veroljub Arsić je, obrazlažući odluku Odbora, rekao da je poslovnikom Narodne skupštine propisano da odbori kao stalna radna tela mogu da organizuju javno slušanje radi dobijanja potrebnih informacija, stručnih mišljenja i komentara zainteresovanih subjekata o predlogu akta koji su u skupštinskoj proceduri, sprovođenju zakona i drugim pitanjima iz delokruga rada odbora.

Veroljub Arsić Foto: Kurir Televizija

U skladu sa poslovnikom Narodne skupštine, na javno slušanje biće pozvani članovi i zamenici članova Odbora za finansiranje i republički budžet i kontrolu trošenja sredstava, svi narodni poslanici, članovi Radne grupe za unapređenje izbornog procesa, predstavnici Ministarstva finansija, Agencije za sprečavanje korupcije, Republičke izborne komisije, Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranje biračkog spiska, Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) i Centra za slobodne izbore i demokratiju (CESID) i Transparentnost Srbija.

Takođe, biće pozvani i predstavnici Misije OEBS i Delegacije EU u Srbiji, ambasade SAD, Ujedinjenog Kraljevstva, Velike Britanije, Severne Irske, Nemačke, Italije, Francuske, Norveške, kao i sva zainteresovana javnost. Javnim slušanjem predsedavaće član Odbora Nikola Radosavljević.

Odgovarajući na kritike poslanika Stranke slobode i pravde Dušana Nikezića da vlast da izbegava da sprovede redovnu javnu raspravu predviđenu preporukama ODIHR-a i da se javnim slušanjem obesmišljavaju te preporuke, Arsić je rekao da ne vidi bitnu razliku između javnog slušanja i javne rasprave jer će, kako je ukazao, zainteresovana javnost imati priliku da učestvuje na javnom slušanju i da iznese primedbe.

Na primedbu Nikezića što je predlagač zakona poslanik Miroslav Petrašinović, a ne Ministarstvo finansija, u čijoj je nadležnosti ovaj zakon, Arsić je odgovorio da nije prvi put da jedan zakon predlaže narodni poslanik i dodao da je i pre vlasti SNS bilo takvih zakona.

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Naveo je da poslanici ne treba da čekaju da im Vlada i ministar kažu šta treba da rade iz svoje nadležnosti.

- Voleo bih da imamo više takvih inicijativa i zakona jer to na pravi način stavlja Narodnu skupštinu u pravni sistem države koji treba da ima' - rekao je Arsić.

Poslanik Miroslav Petrašinović izjavio je da se izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, između ostalog, ukida izborno jemstvo za političke stranke, subjekte i učesnike političkog procesa koji nemaju poslanike u republičkom parlamentu, u skupštini autonomne pokrajine ili u lokalnim samoupravama, tako da će i te političke organizacije moći bez položenog jemstva da dobiju prvi deo novčanih sredstava iz javnih izvora kojima se finansira politička kampanja.