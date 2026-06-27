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Politikolog Nikola Parun, jedan od analitičara naklonjenih blokaderskom pokretu, priznao je u gostovanju na Insajder televiziji, u emisiji "Nova dimenzija dana", da studenti blokaderi i opoziciono orijentisani protesti nemaju dovoljnu snagu za pobedu na izborima.

Komentarišući domete blokaderskih protesta i političkog pokreta koji se okupio oko studenata blokadera, Parun je ocenio da je taj krug uspeo da sabere različite grupe i biračke javnosti, ali da to, kako je naveo, nije dovoljno za izborni trijumf.

- Vrlo teško. I studenti su sabrali dosta širok dijapazon ljudi, grupa, biračkih grupa, javnosti različitih. Rekao bih i dalje nedovoljno za pobedu na izborima - rekao je Parun.

On je podsetio da su protesti, prema njegovoj oceni, najveću snagu imali do 15. marta, koji je, kako je kazao, najavljivan kao dan D, ali da se nakon toga nije desilo doslovno ništa.

- Nakon tog jednog ispumpavanja 15. marta, pre svega emotivnog, studenti su tražili način da se nekako vrate, da tu energiju povrate - naveo je Parun.

Prema njegovim rečima, Vidovdanski skup bio je prvi veći pokušaj da se ta energija obnovi, ali je istovremeno označio i promenu kursa studentskog pokreta.

- I od one političke snage koja je govorila ‘Vučićev je svako ko traži izbore’, oni su postali oni koji traže izbore - rekao je Parun koji je izneo i tvrdnju da su studenti, posle Vidovdana, praktično predali palicu građanima, dajući im, kako je naveo, zeleno svetlo za akcije koje sami ne mogu da potpišu.

- A da budemo realni, jasno je koje su to akcije, i nisu mirnodopske. Nego su dali građanima zeleno svetlo kao neka moralna vertikala da oni krenu i u blokade i u obračun ako je to potrebno”, kazao je Parun.

Posebnu pažnju izazvao je deo njegovog izlaganja u kojem je, govoreći o nacionalnim simbolima i najavljenoj velikoj srpskoj trobojci, upotrebio omalovažavajući izraz zastavetina.