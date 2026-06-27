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Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da će građani na skupu "Srbija, jedna porodica" čuti plan i program kako da Srbija bude bolje mesto za život, jer je to ono za šta se zalaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić i članovi Vlade, ističući da svi oni, na čelu sa predsednikom, rade za dobrobit Srbije.

- Želimo da pošaljemo poruku zajedništva, da predstavimo plan i program kako vidimo naredne godine za Srbiju, kako želimo da se Srbija razvija, kako da se nastavi da se gradi, kako da vodimo jedan dijalog u društvu i kako da ima što manje podela", rekla je Đedović Handanović za Tanjug, prenosi Blic.

Podsetila je da je zemlja prethodnih 18 meseci bila izložena spoljnim i unutrašnjim pritiscima.

- Došlo je vreme da se stane na put tome, ali ne u smislu da imamo svi ista mišljenja, nego da jednostavno razgovaramo, da razgovaramo o našim razlikama, da razgovaramo o tome kako da Srbija bude bolje mesto za život, za rad, za učenje, za sve ono što je neophodno našim ljudima da imaju bolji život. To je ono za šta se zalaže ova Vlada, za šta se zalaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić i za šta se zalažemo svi mi koji radimo u korist i za dobrobit naše zemlje - stakla je Đedović Handanović.

Navela da očekuje da će veliki broj ljudi danas predložiti šta je ono što treba da se unapredi, da se poboljša.

- Tu smo da čujemo ljude i da budemo sa njima - poručila je Đedović Handanović.

Pored ministarke energetike, na skupu su i presdednica Skupštine Ana Brnabić, ministar finansija Siniša Mali, premijer Đuro Macu, ministar kulture NIkola Selaković, šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov...

02:57 Ana Brnabić o skupu "Srbija, jedna porodica" za Kurir televiziju: "Srbija je jedna porodica, Srbija je pobedila i Srbija će uvek pobediti" Izvor: Kurir televizija

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