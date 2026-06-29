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Blokaderi su još jedan put pokušali da uznemire javnost iznoseći neistine na društvenim mrežama, a ovoga puta su objavili kako je sinoć na festivalu Musik Week koji se održava na Ušću, došlo do ubadanja nožem nekoliko ljudi, međutim, oglasili su se organizatori i demantovali monstruozne laži.

Kao što su prošlog leta izmislili gnusnu laž o "dečaku u Valjevu koga je 14. avgusta prošle godine policija nasmrt pretukla na protestu" - a laž je nakon objava na Iksu plasirala blokaderska televizija N1 - i sada je pokušan isti monstruozan spin i zaluđivanje javnosti.

Naime, na Iksu je sinoć, dok je još trajalo četvrto veče fesivala MUsic Week pokrenuta lavina laži - da su dvojica muškaraca izbola dve devojke!

blokaderi Foto: Printscreen

Lažna vest se munjevitom brzinom širila društvenim mrežama, zabrinuti roditelji upali su u paniku, a i na samom koncertu mladi su krenuli da izlaze vodeći se informacijama koje su postale viralne!

Jedna blokaderka je na svom nalogu društvene mreže Iks napisala i raširila paniku među građanima:

- Sat vremena posle i dalje nema vesti šta se dešava na Ušću! TV mrtve, portali mrtvi! A deca?! - stoji u objavi.

Potom je objavila novi tvit:

- Moje dete je kod kuće. Kako sad mi da spavamo kad ne znamo šta je sa ostalom decom? Kako? - navela je.

I ko zna dokad bi se vrtele ove strašne laži (varovatno sve do udarnih evsti na blokaderskim televizijama kada bi postale istina jer su ih one potrdile) da policija nije izašla hitno na teren i utvrdila da nikakvih napada nožem nije bilo, a oglasio se i Mjuzik Vik:

- Belgrade Music Week osuđuje neodgovorno širenje panike i lažnih informacija. Tokom same završnice festivala Belgrade Music Week na Ušću, došlo je do plasiranja netačnih i neproverenih informacija, što je dovelo je do uznemirenja publike u prvim redovima.

Prema trenutnim podacima nadležnih službi, na terenu nije zabeležen nijedan incident tog tipa koji se spominje. To potvrđuju službe obezbeđenja festivala, dežurne snage policijskih službi, kao i ekipe Hitne pomoći koje su sve vreme bile raspoređene na lokaciji.

Povodom snimka koji kruži društvenim mrežama, obaveštavamo javnost da je reč o rutinskom i pravovremenom postupanju nadležnih organa prema jednom licu zbog izolovanog prekršaja. Ova preventivna reakcija izvedena je brzo, profesionalno i ni u jednom trenutku nije predstavljala rizik po bezbednost publike.

Festival je nakon četiri dana završen bez incidenata koji bi ugrozili publiku ili izvođenje programa - stoji u saopštenju ove organizacije - saopšteno je.

I tako se još jedna opasna laž blokadera srušila kao kula od karata zahvaljujući pravovremenom reagovanju - ovoga pita pre svega organizatora festivala, koji nisu dozvolili da mladi budu iskorišćeni u blokaderske svrhe.

Iako je namera bila da se ponovi fantomski slučaj "ubijenog dečaka" u Valjevu, to noje prošlo.

Hvala Bogu, sad voditeljka blokaderske televizije Nova S Jelena Obućina neće morati da priznaje da je njena TV kuća lagala kao što su lagali da je policija u Valjevu ubila dečaka!